Aura, но не Лада: новый седан и пара больших кроссоверов Volkswagen для Китая

Компания Volkswagen, входящая в состав одноимённого концерна, подготовила три концепткара для открывающегося завтра Шанхайского автосалона — седан ID. Aura, гибридный кроссовер ID. Era и электрический кроссовер ID. Evo, все они довольно скоро превратятся в серийные модели.

Volkswagen продолжает сдавать позиции на китайском рынке: с января по март немецкая марка, по данным CAAM, реализовала здесь 456 755 автомобилей, что на 5,4% меньше продаж в первом квартале 2024 года. Продажи Volkswagen в Китае падали и весь прошлый год, в связи с чем встал вопрос о необходимости сокращения местных производственных мощностей: 39 заводов при продолжающемся спаде — это явный перебор.

Напомним, что у Volkswagen в Китае три узловых совместных предприятия: SAIC-VW (основано в 1984 году), FAW-VW (основано в 1991 году) и Volkswagen Anhui (основано в 2017 году). Историю Volkswagen Anhui мы рассказывали в отдельной заметке, изначально это было равнодолевое совместное предприятие с JAC, но сейчас немецкой компании принадлежат 75% акций, то есть Volkswagen де-факто его полностью контролирует.

Volkswagen ID. Aura

Три представленных сегодня концепта Volkswagen как раз привязаны к трём разным СП. Все три концепта в плане дизайна развивают идеи, заложенные в прошлогоднем концептуальном кроссовере Volkswagen ID. Code для Китая, но ID. Code не получит прямого серийного воплощения, а вот ID. Aura, ID. Era и ID. Evo получат.

Volkswagen ID. Aura

Седан Volkswagen ID. Aura будет выпускать FAW-VW, в его основе лежит разработанная специально для Китая модульная платформа CMP (Compact Main Platform), ранее аббревиатура этой платформы расшифровывалась как China Main Platform. О том, что имя Aura занято АВТОВАЗом, компания Volkswagen либо не в курсе, либо просто игнорирует это обстоятельство. О силовой установке ID. Aura информации пока нет, но ясно, что она будет электрической и/или plug-in гибридной.

Volkswagen ID. Era

Производством Volkswagen ID. Era займётся SAIC-VW — это большой трёхрядный кроссовер с plug-in гибридной силовой установкой, который с полностью заряженной батареей может проехать 300 км без включения ДВС, а в гибридном режиме с полным бензобаком — более 1000 км.

Volkswagen ID. Era

Снаружи Volkswagen ID. Era напоминает недавно обновлённый кроссовер Xpeng G9, а компания Xpeng сегодня является ключевым технологическим партнёром Фольксвагена в Китае. Партнёрство это началось в 2023 году, когда Volkswagen приобрёл 4,99% акций стартапа Xpeng, а Xpeng предоставил свою платформу для двух новинок Volkswagen, которые выйдут на китайский рынок в 2026 году.

Позже партнёрство Volkswagen и Xpeng было расширено, китайский стартап поделится с новыми китайскими Фольксвагенами своей электрической/электронной архитектурой (E/E Architecture), на неё завязана в том числе работа автопилота второго уровня. Сделка с Xpeng позволит Фольксвагену примерно на 30% сократить время разработки новых моделей, целевой показатель составляет 34 месяца.

Volkswagen ID. Evo

Volkswagen ID. Evo — это тоже большой кроссовер, но полностью электрический, с 800-вольтовой архитектурой. Выпускать этот кроссовер будет предприятие Volkswagen Anhui. Информации о платформе ID. Evo пока нет, но скорее всего, это платформа Xpeng.

Volkswagen ID. Evo

Всего Volkswagen хочет до конца 2027 года вывести на китайский рынок более 30 новых моделей, из них 20 относятся к сегменту NEV (электромобили и plug-in гибриды).