Aura, но не Лада: новый седан и пара больших кроссоверов Volkswagen для Китая

Volkswagen продолжает сдавать позиции на китайском рынке: с января по март немецкая марка, по данным CAAM, реализовала здесь 456 755 автомобилей, что на 5,4% меньше продаж в первом квартале 2024 года. Продажи Volkswagen в Китае падали и весь прошлый год, в связи с чем встал вопрос о необходимости сокращения местных производственных мощностей: 39 заводов при продолжающемся спаде — это явный перебор.
Напомним, что у Volkswagen в Китае три узловых совместных предприятия: SAIC-VW (основано в 1984 году), FAW-VW (основано в 1991 году) и Volkswagen Anhui (основано в 2017 году). Историю Volkswagen Anhui мы рассказывали в отдельной заметке, изначально это было равнодолевое совместное предприятие с JAC, но сейчас немецкой компании принадлежат 75% акций, то есть Volkswagen де-факто его полностью контролирует.
Три представленных сегодня концепта Volkswagen как раз привязаны к трём разным СП. Все три концепта в плане дизайна развивают идеи, заложенные в прошлогоднем концептуальном кроссовере Volkswagen ID. Code для Китая, но ID. Code не получит прямого серийного воплощения, а вот ID. Aura, ID. Era и ID. Evo получат.
Седан Volkswagen ID. Aura будет выпускать FAW-VW, в его основе лежит разработанная специально для Китая модульная платформа CMP (Compact Main Platform), ранее аббревиатура этой платформы расшифровывалась как China Main Platform. О том, что имя Aura занято АВТОВАЗом, компания Volkswagen либо не в курсе, либо просто игнорирует это обстоятельство. О силовой установке ID. Aura информации пока нет, но ясно, что она будет электрической и/или plug-in гибридной.
Производством Volkswagen ID. Era займётся SAIC-VW — это большой трёхрядный кроссовер с plug-in гибридной силовой установкой, который с полностью заряженной батареей может проехать 300 км без включения ДВС, а в гибридном режиме с полным бензобаком — более 1000 км.
Снаружи Volkswagen ID. Era напоминает недавно обновлённый кроссовер Xpeng G9, а компания Xpeng сегодня является ключевым технологическим партнёром Фольксвагена в Китае. Партнёрство это началось в 2023 году, когда Volkswagen приобрёл 4,99% акций стартапа Xpeng, а Xpeng предоставил свою платформу для двух новинок Volkswagen, которые выйдут на китайский рынок в 2026 году.
Позже партнёрство Volkswagen и Xpeng было расширено, китайский стартап поделится с новыми китайскими Фольксвагенами своей электрической/электронной архитектурой (E/E Architecture), на неё завязана в том числе работа автопилота второго уровня. Сделка с Xpeng позволит Фольксвагену примерно на 30% сократить время разработки новых моделей, целевой показатель составляет 34 месяца.
Volkswagen ID. Evo — это тоже большой кроссовер, но полностью электрический, с 800-вольтовой архитектурой. Выпускать этот кроссовер будет предприятие Volkswagen Anhui. Информации о платформе ID. Evo пока нет, но скорее всего, это платформа Xpeng.
Всего Volkswagen хочет до конца 2027 года вывести на китайский рынок более 30 новых моделей, из них 20 относятся к сегменту NEV (электромобили и plug-in гибриды).
Для комментирования вам необходимо авторизоваться