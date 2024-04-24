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Кроссовер Volkswagen ID. Code: умная начинка и наконец-то эффектный облик

24.04.2024 103 0 0

Среди многочисленных фишек паркетника немецкого бренда – искусственный интеллект, необычная оптика, автопилот и робот-пылесос.

Накануне открытия Пекинского автосалона марка Volkswagen рассекретила свою главную премьеру – кроссовер ID. Code. Увы, это лишь концепт, однако он демонстрирует новый фирменный стиль будущих серийных моделей для Китая, плюс на его примере компания похвасталась своими технологическими достижениями. Кстати, над паркетником работали команды из Поднебесной и Европы, и не исключено, что подобные решения впоследствии достанутся Фольксвагенам в других регионах.

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Разумеется, Volkswagen ID. Code представляет собой электрокар, хотя подробностей о силовой установке марка не раскрыла. В плане дизайна экстерьера ничего совсем уж выдающегося нет, но если сравнивать с нынешними товарными «электричками» семейства ID, то у кросса все же довольно эффектная внешность. Среди особенностей – оформленная в виде узких полосок оптика, купеобразный мускулистый силуэт и 24-дюймовые колеса. Вместо привычных зеркал – камеры, а функцию дверных ручек выполняют небольшие сенсорные панели. Задние двери распахиваются против хода движения.

Головная светотехника состоит из элементов, названных Light Cloud и 3D Eyes. Первый – это горизонтальные плашки, разделенные светящейся эмблемой; полоски могут менять цвет в зависимости от ситуации на дороге и стиля вождения. «Глаза» же расположены поверх плашек, они способны следить за приближающимся к машине человеком, и если кроссовер распознает своего хозяина, то электроника активизирует один из сценариев приветствия.

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Другая фишка Volkswagen ID. Code – «умные» боковые стекла. По сути, это экраны: на них выводится информация о погоде, уровень зарядки или какое-либо напоминание (например, о предстоящем ТО). Кроме того, на стекле может появиться виртуальный ассистент, который запросто поболтает с владельцем кроссовера.

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В четырехместном салоне установлен единый экран на всю ширину передней панели, еще один дисплей – вертикальный – прикреплен к «парящей» консоли, которая расположена между креслами. Volkswagen ID. Code предполагает наличие автопилота четвертого уровня: при его активации штурвал убирается, а передние сиденья можно развернуть лицом к галерке. К слову, когда включен автопилот, встречному транспорту и пешеходам об этом сообщат упомянутые выше 3D Eyes.

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Робот-пылесос
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Наконец, для паркетника предусмотрен режим «гигиены», его можно запустить, когда внутри никого нет: воздух очищается ультрафиолетом и антибактериальными фильтрами, плюс по салону может пробежаться компактный робот-пылесос.

Точной даты появления серийных Фольксвагенов с дизайном по мотивам ID. Code пока нет. При этом в компании заявили о том, что к 2030 году на китайском рынке появится свыше 30 новых моделей – «со всеми силовыми агрегатами и во всех сегментах». А еще немецкий концерн готовит электрокары на платформе китайской фирмы Xpeng.

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