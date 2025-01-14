Бизнес ×
  • Концерн Volkswagen отчитался о продажах в 2024 году: Skoda, Seat и Cupra в плюсе

Концерн Volkswagen отчитался о продажах в 2024 году: Skoda, Seat и Cupra в плюсе

14.01.2025 128 0 0

Продажи Volkswagen Group в 2024 году снизились по сравнению с продажами в 2023 году, но всего на 2,3% до 9 027 400 автомобилей. Это небольшое снижение даже близко не отражает масштаба проблем, которые накопились у немецкого автогиганта.

Наши постоянные читатели в курсе, что Volkswagen сейчас находится в кризисе из-за завышенных ожиданий от электромобилей и ошибок менеджмента. В 2025 год немецкий концерн вступил с туманными перспективами, компромиссной (читай плохой) программой по сокращению рабочих в Германии и необходимостью реорганизации бизнеса в Китае. Финансовый отчёт за 2024 год концерн Volkswagen опубликует только весной, а вот предварительные итоги продаж уже известны — весной они будут скорректированы, но незначительно.

В Volkswagen Group, напомним, входят бренды Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche, Seat/Cupra, Skoda, ещё не вышедший на рынок Scout и, собственно, Volkswagen, а также подразделение Volkswagen Commercial Vehicles (лёгкие коммерческие автомобили) и грузовая группа Traton (в неё помимо Volkswagen входят марки International, MAN и Scania). Ранее в отдельных заметках мы подробно разбирали статистику продаж за 2024 года марок Audi и Porsche.

Крупнейшим рынком для Volkswagen Group в 2024 году была Западная Европа: продано 3 258 600 машин (-0,4% по сравнению с продажами в 2023 году). Второй по объёму рынок — Китай, здесь продажи немецкого автоконцерна сократились на 9,5% до 2 928 100 шт. Ещё большее падение продаж зафиксировано в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона — на 17,6% до 295 200 шт.

Вверх концерн Volkswagen тянут Северная Америка: в 2024 году продано 1 057 000 машин (+6,4%), Южная Америка — 594 300 шт. (+14,7%), Центральная и Восточная Европа — 512 000 шт. (+1,7%), Ближний Восток и Африка — 382 300 шт. (+6,4%).

Глобальные продажи легковых автомобилей марки Volkswagen в 2024 году составили 4 796 900 шт. (-1,4%), лёгких коммерческий автомобилей Volkswagen — 408 300 шт. (-0,3%). Audi продала 1 671 218 машин (-11,8%), Skoda — 926 600 шт. (+6,9%), Seat/Cupra — 558 100 шт. (+7,5%), Porsche — 310 718 шт. (-3%), Lamborghini — 10 700 шт. (+5,7%), Bentley — 10 600 шт. (-21,5%). Пресс-служба Seat/Cupra даёт отдельную разбивку по маркам: Seat продал 310 000 машин (+7,5%), Cupra — 248 100 (+7,5%). Продажи грузовой группы Traton в прошлом году сократились на 1,2% до 334 200 автомобилей.

Общие продажи электромобилей Volkswagen Group в 2024 году составили 744 800 шт. (-3,4%), бóльшая их часть была реализована в Европе — 447 900 шт. (-5,2%), наибольшее падение зафиксировано в США — 49 400 шт. (-30,5%), а вот в Китае концерну наоборот удалось нарастить продажи «электричек» на 8,1% до 207 400 шт., но это всё равно очень скромные объёмы на фоне общей ёмкости китайского рынка.

авторынок электромобиль статистика новинки бизнес Volkswagen Skoda SEAT Cupra Bentley Porsche Lamborghini Audi
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок Как купить машину с рук в 2025: оформление документов и проверка автомобиля с пробегом Купите автомобиль с рук без проблем: как оформить документы, на что обратить внимание при покупке машины с пробегом в 2025 году. 476 0 0 14.01.2025
Статьи / Популярные вопросы Как снять автомобиль с учета через Госуслуги Фраза «снять машину с учета» настолько прочно вошла в нашу речь, что никто не учитывает, что с 2020 года по новым правилам регистрации мы перестали снимать автомобили с учета по каждому пово... 478 0 0 13.01.2025
Статьи / Тесты До того, как стали мейнстримом: угадываем малоизвестные автомобили под известным именем Не так давно мы предлагали вам угадать автомобили, у которых название модели совпадает с таковым у другой марки. Но бывает и проще: даже внутри одного бренда есть популярные названия модел... 1408 0 1 11.01.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 67136 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53931 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 14238 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
28 Седан Выбираем седан С-класса с пробегом за 2 миллиона рублей: вариаторов много, моторов мало
3 Пикап Обновлённый Ram Heavy Duty: более мощный дизель Cummins и сохранённый V8 HEMI
3 Кроссовер Как Джип, только красивее: Alfa Romeo Junior обзавёлся полноприводной версией Q4
Новые комментарии
Change privacy settings