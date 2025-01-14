Концерн Volkswagen отчитался о продажах в 2024 году: Skoda, Seat и Cupra в плюсе

Продажи Volkswagen Group в 2024 году снизились по сравнению с продажами в 2023 году, но всего на 2,3% до 9 027 400 автомобилей. Это небольшое снижение даже близко не отражает масштаба проблем, которые накопились у немецкого автогиганта.

Наши постоянные читатели в курсе, что Volkswagen сейчас находится в кризисе из-за завышенных ожиданий от электромобилей и ошибок менеджмента. В 2025 год немецкий концерн вступил с туманными перспективами, компромиссной (читай плохой) программой по сокращению рабочих в Германии и необходимостью реорганизации бизнеса в Китае. Финансовый отчёт за 2024 год концерн Volkswagen опубликует только весной, а вот предварительные итоги продаж уже известны — весной они будут скорректированы, но незначительно.

В Volkswagen Group, напомним, входят бренды Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche, Seat/Cupra, Skoda, ещё не вышедший на рынок Scout и, собственно, Volkswagen, а также подразделение Volkswagen Commercial Vehicles (лёгкие коммерческие автомобили) и грузовая группа Traton (в неё помимо Volkswagen входят марки International, MAN и Scania). Ранее в отдельных заметках мы подробно разбирали статистику продаж за 2024 года марок Audi и Porsche.

Крупнейшим рынком для Volkswagen Group в 2024 году была Западная Европа: продано 3 258 600 машин (-0,4% по сравнению с продажами в 2023 году). Второй по объёму рынок — Китай, здесь продажи немецкого автоконцерна сократились на 9,5% до 2 928 100 шт. Ещё большее падение продаж зафиксировано в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона — на 17,6% до 295 200 шт.

Вверх концерн Volkswagen тянут Северная Америка: в 2024 году продано 1 057 000 машин (+6,4%), Южная Америка — 594 300 шт. (+14,7%), Центральная и Восточная Европа — 512 000 шт. (+1,7%), Ближний Восток и Африка — 382 300 шт. (+6,4%).

Глобальные продажи легковых автомобилей марки Volkswagen в 2024 году составили 4 796 900 шт. (-1,4%), лёгких коммерческий автомобилей Volkswagen — 408 300 шт. (-0,3%). Audi продала 1 671 218 машин (-11,8%), Skoda — 926 600 шт. (+6,9%), Seat/Cupra — 558 100 шт. (+7,5%), Porsche — 310 718 шт. (-3%), Lamborghini — 10 700 шт. (+5,7%), Bentley — 10 600 шт. (-21,5%). Пресс-служба Seat/Cupra даёт отдельную разбивку по маркам: Seat продал 310 000 машин (+7,5%), Cupra — 248 100 (+7,5%). Продажи грузовой группы Traton в прошлом году сократились на 1,2% до 334 200 автомобилей.

Общие продажи электромобилей Volkswagen Group в 2024 году составили 744 800 шт. (-3,4%), бóльшая их часть была реализована в Европе — 447 900 шт. (-5,2%), наибольшее падение зафиксировано в США — 49 400 шт. (-30,5%), а вот в Китае концерну наоборот удалось нарастить продажи «электричек» на 8,1% до 207 400 шт., но это всё равно очень скромные объёмы на фоне общей ёмкости китайского рынка.

