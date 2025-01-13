Китайский рынок и электромобили испортили статистику продаж Porsche в 2024 году

Компания Porsche отчиталась о продажах в 2024 году: впервые со времён пандемии COVID-19 зафиксировано снижение спроса, оно обусловлено главным образом проблемами марки на китайском рынке.

В 2024 году компания Porsche реализовала в мире 310 718 машин, что на 3% меньше продаж в 2023 году. Разница, на первый взгляд, кажется несущественной, но акционерам компании она внушает тревогу.

Спрос на автомобили Porsche в Китае в прошлом году сократился на 28% до 56 887 автомобилей. Сама компания объясняет этот факт «сложной экономической ситуацией в регионе», которая однако не мешает наиболее успешным китайским компаниям наращивать продажи на домашнем рынке. Суровая для Porsche правда состоит в том, что её автомобили стоят слишком дорого и всё меньше соответствуют потребностям китайского потребителя в части программного обеспечения. Снизить цены могла бы локализация производства автомобилей Porsche в Китае, но сегодня заниматься этим поздно, ценовую войну с китайскими брендами немецкая компания не вытянет. Пока что Porsche просто сокращает сбытовую сеть в Китае и надеется компенсировать спад продаж на этом рынке за счёт других стран.

В Северной Америке продажи Porsche в прошлом году выросли на 1% до 86 541 шт., а в родной Германии прирост составил 11% — реализовано 35 858 машин. Остальные страны Европы в сумме приобрели 75 899 автомобилей Porsche, что на 8% больше, чем в 2023 году.

Электрический Porsche Macan

Самой популярной моделью Porsche в 2024 году стал кроссовер Cayenne — продано 102 889 шт. (+18%). Младший кроссовер Macan разошёлся тиражом 82 795 шт. (+5%), из них 18 278 шт. — это новый электрический Macan на платформе PPE. Электрический Macan отобрал много покупателей у обновлённого в прошлом году семейства Taycan, его продажи сократились сразу на 49% до 20 836 шт.

Porsche Taycan

Продажи Porsche 911 во всех его разновидностях в 2024 году составили 50 941 шт. (+2%). Младший спорткар Porsche 718 продан в количестве 23 670 шт. (+15%), всплеск спроса связан с уходом большинства бензиновых версий с европейского рынка — коллекционеры и любители Porsche расхватывали уходящую модель как горячие пирожки. Следующий Porsche 718 будет полностью электрическим, причём его дебют, если верить слухам, задерживается из-за ряда технических проблем.

Продажи Porsche Panamera после смены поколений в прошлом году пошли вниз: реализовано 29 587 шт. (-13%).

В минувшем декабре мы сообщали, что Porsche вынуждена радикально пересматривать свои планы на ближайшие десять лет в связи с глобальным замедлением спроса на электромобили: компанию ожидают значительные незапланированные ранее расходы на разработку новых «углеводородных» моделей и сокращения на заводах в Германии — работы могут лишиться до 8000 человек.