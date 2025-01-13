Бизнес ×
  • Китайский рынок и электромобили испортили статистику продаж Porsche в 2024 году

Китайский рынок и электромобили испортили статистику продаж Porsche в 2024 году

13.01.2025 212 1 0

Компания Porsche отчиталась о продажах в 2024 году: впервые со времён пандемии COVID-19 зафиксировано снижение спроса, оно обусловлено главным образом проблемами марки на китайском рынке.

В 2024 году компания Porsche реализовала в мире 310 718 машин, что на 3% меньше продаж в 2023 году. Разница, на первый взгляд, кажется несущественной, но акционерам компании она внушает тревогу.

Спрос на автомобили Porsche в Китае в прошлом году сократился на 28% до 56 887 автомобилей. Сама компания объясняет этот факт «сложной экономической ситуацией в регионе», которая однако не мешает наиболее успешным китайским компаниям наращивать продажи на домашнем рынке. Суровая для Porsche правда состоит в том, что её автомобили стоят слишком дорого и всё меньше соответствуют потребностям китайского потребителя в части программного обеспечения. Снизить цены могла бы локализация производства автомобилей Porsche в Китае, но сегодня заниматься этим поздно, ценовую войну с китайскими брендами немецкая компания не вытянет. Пока что Porsche просто сокращает сбытовую сеть в Китае и надеется компенсировать спад продаж на этом рынке за счёт других стран.

В Северной Америке продажи Porsche в прошлом году выросли на 1% до 86 541 шт., а в родной Германии прирост составил 11% — реализовано 35 858 машин. Остальные страны Европы в сумме приобрели 75 899 автомобилей Porsche, что на 8% больше, чем в 2023 году.

Электрический Porsche Macan

Самой популярной моделью Porsche в 2024 году стал кроссовер Cayenne — продано 102 889 шт. (+18%). Младший кроссовер Macan разошёлся тиражом 82 795 шт. (+5%), из них 18 278 шт. — это новый электрический Macan на платформе PPE. Электрический Macan отобрал много покупателей у обновлённого в прошлом году семейства Taycan, его продажи сократились сразу на 49% до 20 836 шт.

Porsche Taycan

Продажи Porsche 911 во всех его разновидностях в 2024 году составили 50 941 шт. (+2%). Младший спорткар Porsche 718 продан в количестве 23 670 шт. (+15%), всплеск спроса связан с уходом большинства бензиновых версий с европейского рынка — коллекционеры и любители Porsche расхватывали уходящую модель как горячие пирожки. Следующий Porsche 718 будет полностью электрическим, причём его дебют, если верить слухам, задерживается из-за ряда технических проблем.

Продажи Porsche Panamera после смены поколений в прошлом году пошли вниз: реализовано 29 587 шт. (-13%).

В минувшем декабре мы сообщали, что Porsche вынуждена радикально пересматривать свои планы на ближайшие десять лет в связи с глобальным замедлением спроса на электромобили: компанию ожидают значительные незапланированные ранее расходы на разработку новых «углеводородных» моделей и сокращения на заводах в Германии — работы могут лишиться до 8000 человек.

Китай авторынок электромобиль статистика бизнес Porsche

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
13.01.2025 17:16
Петя Иванов

Прошлый раз Порше спас ФВ с перелицованным по Кайен Туарегом. Теперь от кого ждать чуда? Сам ФВ сейчас дышит неровно.

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как снять автомобиль с учета через Госуслуги Фраза «снять машину с учета» настолько прочно вошла в нашу речь, что никто не учитывает, что с 2020 года по новым правилам регистрации мы перестали снимать автомобили с учета по каждому пово... 106 0 0 13.01.2025
Статьи / Тесты До того, как стали мейнстримом: угадываем малоизвестные автомобили под известным именем Не так давно мы предлагали вам угадать автомобили, у которых название модели совпадает с таковым у другой марки. Но бывает и проще: даже внутри одного бренда есть популярные названия модел... 1072 0 1 11.01.2025
Статьи / Практика Десульфатация, подзарядка, электролит: как правильно обслужить аккумулятор Зимой на автомобильный аккумулятор возлагаются повышенные обязанности. Прежде всего – бодро заводить мотор, особенно с утра, когда моторное масло загустело после ночного мороза. Само собой,... 3124 2 0 10.01.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 67097 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53889 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 14191 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
28 Седан Выбираем седан С-класса с пробегом за 2 миллиона рублей: вариаторов много, моторов мало
6 Кроссовер Новый паспорт и старая сущность: тест-драйв Knewstar 001
3 Кроссовер Skoda готовится к скорой премьере обновлённых Enyaq и Enyaq Coupe: первые тизеры
Новые комментарии
Change privacy settings