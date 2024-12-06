Новый Porsche 718 задерживается, но, может, оно и к лучшему

По данным инсайдеров, новый, полностью электрический Porsche 718, скорее всего, не выйдет на рынок в следующем году из-за проблем у поставщика батарей — шведской компании Northvolt.

В 2022 году компания Porsche официально анонсировала новое поколение младшего спорткара с индексом 718, его предвестником стал концепт Porsche Mission R образца 2021 года. Новый Porsche 718 будет полностью электрическим, для него разрабатывается собственная платформа с батареей, расположенной не в полу, а за спинами водителя и единственного пассажира: такое решение позволит сделать посадку максимально низкой, воспроизвести развесовку бензинового среднемоторного Porsche 718 и привить его ездовой характер электрическому наследнику. Кузова купе и (718 Cayman) и кабриолет (718 Boxster) в новом поколении сохранятся, ожидалось, что электрические спорткары выйдут на рынок в 2025 году и полностью заменят своих бензиновых предшественников.

Рендер нового Porsche 718 Boxster

Porsche официально не объявляла, кто будет поставщиком батарей для нового Porsche 718, но это давно секрет Полишинеля — немецкая компания договорилась со шведским стартапом Northvolt. Компанию Northvolt основал в 2016 году шведский предприниматель Петер Карлссон, ранее работавший в компании Tesla, где отвечал за логистику и закупки комплектующих. В общении с прессой Петер Карлссон не раз сообщал, что Northvolt собирается поставлять аккумуляторные ячейки Porsche.

Northvolt производит аккумуляторные ячейки для батарей электромобилей, головной завод находится в городе Шеллефтео на северо-востоке Швеции, помимо него компания планировала построить ещё пять Гигафабрик в Европе и Северной Америке и привлекла под это дело более 10 млрд евро инвестиций, из них примерно половина — это государственные субсидии. На волне эйфории по поводу светлого будущего электромобилей Northvolt заключила кучу многообещающих контрактов, в том числе с Volvo, Volkswagen и BMW.

Всё шло более-менее хорошо до 2024 года, а потом у Northvolt начались проблемы сразу по нескольким фронтам. Глобальное замедление спроса на электромобили резко снизило инвестиционную привлекательность шведской компании, а сама она столкнулась с рядом технологических трудностей, из-за которых не смогла выполнить в срок обязательства по контрактам. Производство аккумуляторных ячеек — это довольно сложный и трудно отлаживаемый процесс, команда Northvolt явно переоценила свои силы на этом поприще. В этом году четыре сотрудника Northvolt погибли при загадочных обстоятельствах, что дополнительно подорвало доверие к компании.

В прошлом месяце Northvolt подала заявление о банкротстве, а Петер Карлссон ушёл в отставку с поста гендиректора. В ближайшее время бизнес Northvolt ожидает мучительная реструктуризация, часть активов наверняка удастся спасти или куда-нибудь пристроить, но о мечтах стать крупнейшим производителем аккумуляторных ячеек в Европе можно забыть.

Тестовый прототип нового Porsche 718 Cayman

По данным немецкой газеты Handelsblatt, крах Northvolt затормозил выход на рынок Porsche 718 нового поколения, потому что для этого спорткара нужны аккумуляторные ячейки с высокой плотностью энергии, оперативно найти замену ячейкам Northvolt довольно сложно, но можно — рано или поздно найдут. Вдобавок, по данным инсайдеров, у самой компании Porsche возникли проблемы с одним из компонентов силовой установки, из-за которых новый Porsche 718, скорее всего, выйдет на рынок позже, чем ожидалось.

Между тем Porsche испытывает трудности с реализацией электрических моделей Taycan и Macan, из-за чего вынуждена была пессимизировать свои электромобильные планы. Более того, по последним данным, даже те новые модели Porsche, которые были задуманы как полностью электрические, в свете новых рыночных реалий могут получить версии с ДВС. В таком случае задержка нового Porsche 718 может даже пойти ему на пользу: если у него тоже появится версия с ДВС, многие поклонники и клиенты Porsche будут счастливы.

