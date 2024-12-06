Новый Porsche 718 задерживается, но, может, оно и к лучшему

В 2022 году компания Porsche официально анонсировала новое поколение младшего спорткара с индексом 718, его предвестником стал концепт Porsche Mission R образца 2021 года. Новый Porsche 718 будет полностью электрическим, для него разрабатывается собственная платформа с батареей, расположенной не в полу, а за спинами водителя и единственного пассажира: такое решение позволит сделать посадку максимально низкой, воспроизвести развесовку бензинового среднемоторного Porsche 718 и привить его ездовой характер электрическому наследнику. Кузова купе и (718 Cayman) и кабриолет (718 Boxster) в новом поколении сохранятся, ожидалось, что электрические спорткары выйдут на рынок в 2025 году и полностью заменят своих бензиновых предшественников.
Porsche официально не объявляла, кто будет поставщиком батарей для нового Porsche 718, но это давно секрет Полишинеля — немецкая компания договорилась со шведским стартапом Northvolt. Компанию Northvolt основал в 2016 году шведский предприниматель Петер Карлссон, ранее работавший в компании Tesla, где отвечал за логистику и закупки комплектующих. В общении с прессой Петер Карлссон не раз сообщал, что Northvolt собирается поставлять аккумуляторные ячейки Porsche.
Northvolt производит аккумуляторные ячейки для батарей электромобилей, головной завод находится в городе Шеллефтео на северо-востоке Швеции, помимо него компания планировала построить ещё пять Гигафабрик в Европе и Северной Америке и привлекла под это дело более 10 млрд евро инвестиций, из них примерно половина — это государственные субсидии. На волне эйфории по поводу светлого будущего электромобилей Northvolt заключила кучу многообещающих контрактов, в том числе с Volvo, Volkswagen и BMW.
Всё шло более-менее хорошо до 2024 года, а потом у Northvolt начались проблемы сразу по нескольким фронтам. Глобальное замедление спроса на электромобили резко снизило инвестиционную привлекательность шведской компании, а сама она столкнулась с рядом технологических трудностей, из-за которых не смогла выполнить в срок обязательства по контрактам. Производство аккумуляторных ячеек — это довольно сложный и трудно отлаживаемый процесс, команда Northvolt явно переоценила свои силы на этом поприще. В этом году четыре сотрудника Northvolt погибли при загадочных обстоятельствах, что дополнительно подорвало доверие к компании.
В прошлом месяце Northvolt подала заявление о банкротстве, а Петер Карлссон ушёл в отставку с поста гендиректора. В ближайшее время бизнес Northvolt ожидает мучительная реструктуризация, часть активов наверняка удастся спасти или куда-нибудь пристроить, но о мечтах стать крупнейшим производителем аккумуляторных ячеек в Европе можно забыть.
По данным немецкой газеты Handelsblatt, крах Northvolt затормозил выход на рынок Porsche 718 нового поколения, потому что для этого спорткара нужны аккумуляторные ячейки с высокой плотностью энергии, оперативно найти замену ячейкам Northvolt довольно сложно, но можно — рано или поздно найдут. Вдобавок, по данным инсайдеров, у самой компании Porsche возникли проблемы с одним из компонентов силовой установки, из-за которых новый Porsche 718, скорее всего, выйдет на рынок позже, чем ожидалось.
Между тем Porsche испытывает трудности с реализацией электрических моделей Taycan и Macan, из-за чего вынуждена была пессимизировать свои электромобильные планы. Более того, по последним данным, даже те новые модели Porsche, которые были задуманы как полностью электрические, в свете новых рыночных реалий могут получить версии с ДВС. В таком случае задержка нового Porsche 718 может даже пойти ему на пользу: если у него тоже появится версия с ДВС, многие поклонники и клиенты Porsche будут счастливы.
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