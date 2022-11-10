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Новый Porsche Boxster: первые изображения

10.11.2022 226 0 0

На этой неделе фотошпионами был впервые замечен Boxster нового поколения во время испытаний. Благодаря этому у нас есть возможность оценить особенности внешнего вида будущей новинки.

 

Родстер Porsche Boxster был впервые представлен в 1996 году, став серийной версией одноимённого концепта, премьера которого состоялась в 1993 году на Североамериканском автосалоне. Сегодня на конвейере уже четвёртое поколение открытого спорткара, являющегося самой компактной моделью в линейке компании. Оно получило индекс 718 в честь гоночного автомобиля, выпускавшегося с 1957 по 1962 год. Теперь же Porsche занимается разработкой следующей генерации Бокстера, и появившиеся на днях шпионские фотографии позволяют рассмотреть некоторые детали внешности.

Рендер нового Porsche 718 Boxster

Автомобиль в целом сохранит привычные среднемоторные пропорции. При этом передняя часть существенно изменится за счёт более узких и угловатых фар. Их форма, равно как и дизайн кузова в целом, будет вдохновлена концептом Mission R, который был продемонстрирован в начале осени прошлого года. В его же стиле будет сделана и задняя оптика, представляющая собой узкую горизонтальную светодиодную полоску.

Рендер нового Porsche 718 Boxster

В техническом же плане отличий от нынешнего родстера будет ещё больше, ведь новый Boxter и родственное ему купе Cayman в новом поколении сделают исключительно электрическими. Автомобили построят на разработанной совместно с Ауди платформе PPE (Premium Platform Electric). Батареи будут расположены за спинами водителя и пассажира, что позволит сделать посадку максимально низкой и добиться аналогичной нынешнему Бокстеру развесовки. Скорее всего, можно ожидать появления полноприводной версии, в то время как нынешняя модель исключительно заднеприводная. Параметры мощности будущей новинки пока неизвестны, концепт Mission R же обладает двухмоторной силовой установкой мощностью 1088 л.с., по заявленным данным позволяющей разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды.

Премьера новинки может состояться в следующем году.

Нынешний 718 Boxster
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Нынешний 718 Boxster
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Нынешний 718 Boxster
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Между тем, на прошлой неделе показали новую модификацию Style Edition для нынешних Boxster и Cayman. Также компания готовится к премьере рестайлингового Cayenne.

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