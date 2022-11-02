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Porsche 718 Boxster и 718 Cayman Style Edition: иной декор и новый яркий цвет

02.11.2022 31 1 0

«Начинка» у спецверсий спорткаров немецкой марки такая же, как у базовых вариантов купе и родстера.

 

История родстера Porsche Boxster началась ещё в 1996 году, а купе Cayman присоединилось к линейке в 2005-ом. Модели актуального поколения (серии 982) появились в 2016 году. По данным сайта Carsalesbase, cовокупные продажи Porsche 718 в Европе постепенно снижаются в течение последних нескольких лет. Так, в пиковом для автомобиля 2017 году старосветским дилерам удалось реализовать 8438 машин, а по итогам 2021-го результат составил лишь 5667 единиц (почти на 15% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом). В текущем году у Boxster и Cayman динамика по-прежнему отрицательная: за первые три квартала европейцы купили 3896 шт., что на 13,3% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года.

На фото: Porsche 718 Boxster Style Edition
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На фото: Porsche 718 Boxster Style Edition
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На фото: Porsche 718 Boxster Style Edition
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Теперь немецкая компания решила предложить поклонникам моделей Porsche 718 Cayman и 718 Boxster новую спецверсию Style Edition. У таких спорткаров в список отличительных особенностей входят 20-дюймовые глянцевые колёсные диски с цветными фирменными знаками бренда в центре, декор на кузове, патрубки выхлопной системы того же цвета, а также контрастная глянцевая надпись в виде названия модели на корме.

На фото: Porsche 718 Cayman Style Edition
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На фото: Porsche 718 Cayman Style Edition
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Для Porsche Cayman и Boxster в спецверсии Style Edition также предлагаются два пакета, предполагающие контрастные элементы на кузове (либо чёрные, либо белые). Речь идёт о декоративных полосах на капоте, надписях с названием марки сбоку, а также колёсных дисках (чёрный или белый глянец на выбор).

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Кроме того, на мягкой крыше «специального» родстера Porsche 718 имеется тиснение с названием модели. Одной из главных «обновок» версии Style Edition стал новый для автомобилей пурпурный цвет – Ruby Star Neo. Он является отсылкой к Ruby Star, который впервые был использован три десятка лет назад для окраса кузова Porsche Carrera RS (серии 964).

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Список оснащения «стильных» спорткаров стандартный: он включает в себя биксеноновую головную оптику Porsche Dynamic Light System со встроенными четырёхточечными светодиодными дневными ходовыми огнями, камеру заднего вида, парковочного ассистента, функцию автоматического затемнения салонного и наружных зеркал, а также двухзонный климат-контроль.

В салоне таких Porsche 718 Cayman и 718 Boxster установлены передние сиденья с подогревом, у отделанного кожей многофункционального рулевого колеса тоже есть подогрев. Оббитые кожей чёрного цвета кресла имеют контрастную прострочку, а на подголовниках имеется тиснение в виде логотипа бренда. Также в стандартное оснащение входят накладки на пороги из нержавеющей стали со светящимися названиями моделей.

В основу версии Style Edition легли базовые исполнения Cayman и Boxster, техника осталась стандартной. Спорткары оснащаются 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбомотором, его отдача составляет 300 л.с., а максимальный крутящий момент – 380 Нм. У вариантов с шестискоростной механической коробкой передач на разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) уходит 4,9 секунды, а родстер и купе с семиступенчатым «автоматом» PDK и пакетом Sport Chrono выполняют это упражнение за 4,5 секунды. Новинки появятся в продаже на европейском рынке в начале 2023 года.

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1 комментарий
03.11.2022 02:36
pertaitila

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