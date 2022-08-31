Cayenne – первый серийный кроссовер компании Porsche, его первое поколение (Type 955) дебютировало в конце 2002 года. Название модели было образовано от имени столицы Французской Гвианы. Сегодня на конвейере уже третья генерация модели с заводским индексом PO536, её презентация состоялась в августе 2017 года на специальном мероприятии в Германии. Уже давно пришло время для планового рестайлинга, и тестовые закамуфлированные образцы неоднократно попадались в объектив фотошпионов. Что же изменится во внешности кроссовера?
Спереди появятся чуть более узкие и вытянутые по горизонтали фары угловатой формы, которые получат оригинальную графику светодиодных ходовых огней, состоящую из четырёх «штрихов» в каждой. Немного изменится капот: продольные выштамповки теперь будут располагаться чуть ближе к центру. Также появится новый бампер, на рендере изображён один из вариантов (как обычно, бампера будут различаться в зависимости от модификации). Сбоку никаких изменений не ожидается, а вот сзади рестайлинговый Cayenne можно будет легко узнать по сделанной в стиле купеобразной версии «глухой» крышки багажника и перенесённой на бампер нише номерного знака. Фонари также будут новыми: они сохранят свою форму, а габариты будут выполнены в виде единой светодиодной полосы, немного расширяющейся по краям (похожее решение применено на младшем кроссовере Macan).
Весьма заметно изменится интерьер кроссовера за счёт новых экранов мультимедии и приборной панели, а также новой центральной консоли, лишённой привычного джойстика КПП. Подтвержденной информации о технической части рестайлинговой модели пока нет, можем лишь предположить, что паркетник сохранит широкую гамму бензиновых моторов, включая гибридный вариант PHEV.
Премьера новинки может состояться до конца этого года.
Напомним, в начале этого месяца компания Porsche рассекретила уникальный кабриолет Cayenne Convertible из архива.
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