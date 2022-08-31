Рестайлинг ×

Рестайлинговый Porsche Cayenne: новые изображения

31.08.2022 284 0 1

Немецкий автопроизводитель готовит обновлённую версию своего популярного кроссовера, и свежие шпионские фотографии тестовых образцов позволяют разглядеть некоторые новые детали внешности.

 

Cayenne – первый серийный кроссовер компании Porsche, его первое поколение (Type 955) дебютировало в конце 2002 года. Название модели было образовано от имени столицы Французской Гвианы. Сегодня на конвейере уже третья генерация модели с заводским индексом PO536, её презентация состоялась в августе 2017 года на специальном мероприятии в Германии. Уже давно пришло время для планового рестайлинга, и тестовые закамуфлированные образцы неоднократно попадались в объектив фотошпионов. Что же изменится во внешности кроссовера?

Рендер обновлённого Cayenne

Спереди появятся чуть более узкие и вытянутые по горизонтали фары угловатой формы, которые получат оригинальную графику светодиодных ходовых огней, состоящую из четырёх «штрихов» в каждой. Немного изменится капот: продольные выштамповки теперь будут располагаться чуть ближе к центру. Также появится новый бампер, на рендере изображён один из вариантов (как обычно, бампера будут различаться в зависимости от модификации). Сбоку никаких изменений не ожидается, а вот сзади рестайлинговый Cayenne можно будет легко узнать по сделанной в стиле купеобразной версии «глухой» крышки багажника и перенесённой на бампер нише номерного знака. Фонари также будут новыми: они сохранят свою форму, а габариты будут выполнены в виде единой светодиодной полосы, немного расширяющейся по краям (похожее решение применено на младшем кроссовере Macan).

Рендер обновлённого Cayenne

Весьма заметно изменится интерьер кроссовера за счёт новых экранов мультимедии и приборной панели, а также новой центральной консоли, лишённой привычного джойстика КПП. Подтвержденной информации о технической части рестайлинговой модели пока нет, можем лишь предположить, что паркетник сохранит широкую гамму бензиновых моторов, включая гибридный вариант PHEV.

Премьера новинки может состояться до конца этого года.

Нынешний Porsche Cayenne
1 / 3
Нынешний Porsche Cayenne
2 / 3
Нынешний Porsche Cayenne
3 / 3

Напомним, в начале этого месяца компания Porsche рассекретила уникальный кабриолет Cayenne Convertible из архива.  

спортивные авто рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг Porsche Porsche Cayenne

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра: дорогущий оригинал в дефиците и спрос на б/у – ждем шквала угонов? Мы продолжаем наблюдение за рынком запчастей, отслеживая их доступность и динамику цен. Летний сезон, как правило, не несет радикальных перемен на рынке. А что происходит на сей раз?  Сравни... 1053 6 1 30.08.2022
Статьи / Популярные вопросы Новые правила проведения техосмотра: что перестанут проверять с 1 сентября 2022 года В начале этого года ежегодный техосмотр отменили, оставив его обязательным только при переоформлении машины или ее доработке. А с 1 сентября вступает в силу новый документ, меняющий саму пр... 6718 0 17 29.08.2022
Статьи / Интересно Neta, Skywell, Weltmeister: самые редкие китайские электромобили, которые уже купили в России Электромобили в Китае – уже давно не редкость, в отличие от России, а от россыпи имен и новинок на любом китайском автосалоне разбегаются глаза. Впрочем, даже у нас есть не только те, кто не... 1496 1 1 26.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 16946 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 12250 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 8096 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings