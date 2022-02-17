Porsche Macan T: экономный турист с заниженной подвеской и серым декором

Среднеразмерный кроссовер Macan выпускается с 2017 года, в 2021 году он пережил плановый рестайлинг и лишился топ-версии Turbo (на самом деле нет, её просто переименовали в GTS), а теперь в линейке появилась версия с литерой Т, которая на языке Porsche означает Touring, — этой буквой маркируются рафинированные, но при этом относительно доступные дорожные модели.

Macan T — это, по сути, базовый Macan с 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» (265 л.с., 400 Нм) и 7-ступенчатым «автоматом» PDK (с двумя сцеплениями), но с некоторыми приятными добавками. Так, в штатное оснащение Macan T входит пакет Sport Chrono с особыми ездовыми настройками, заниженная на 15 мм подвеска с адаптивными амортизаторами PASM и более жёсткий передний стабилизатор поперечной устойчивости, а за доплату предлагаются пневмоподвеска, способная уменьшить дорожный просвет ещё на 10 мм, и активный задний дифференциал PTV Plus. Разгон до 100 км/ч занимает 6,2 с (на 0,2 с быстрее, чем базовый Macan), максимальная скорость — 232 км/ч.



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К преимуществам Macan T по сравнению с более мощными Macan S (2,9 л V6, 380 л.с.) и Macan GTS (2,9 л V6, 440 л.с.), относится более лёгкая передняя часть, делающая кроссовер более отзывчивым в управлении — его приятно вести по серпантинам, а расход топлива при этом на литр-полтора на «сотню» меньше, чем у версий с V6. В общем, действительно хороший вариант для путешествий по Европе с её хорошими дорогами.



Визуальные особенности Macan T — это окрашенные в серый металлик (Agate Grey Metallic) корпуса зеркал, боковые молдинги, накладка на переднем бампере, задний спойлер и логотип на багажной двери, а ещё — четыре выхлопных патрубка вместо двух у базового Macan, чёрные глянцевые рамки боковых окон и 20-дюймовые колёса от более мощного Macan S.

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«Элегантная серость» украшает и салон: на порогах есть накладки из тёмного алюминия, стандартные спортивные передние кресла имеют эксклюзивную тёмную кожаную обивку с серой прострочкой и теснёные гербы Porsche на подголовниках.



Цена на Porsche Macan T в России начинается от 6 120 000 рублей. Для сравнения скажем, что базовый Macan стоит от 5 550 000 рублей, Macan S — от 6 680 рублей, Macan GTS — от 7 710 000 рублей.

Добавим, что в прошлом году Macan стал самой популярной моделью Porsche: реализовано 88 362 экземпляра, тогда как Cayenne разошёлся тиражом 83 071 шт., а всего Porsche в 2021 году продала 301 915 автомобилей, на 11% больше, чем в 2020-м. Между тем в России Cayenne популярнее Макана: в прошлом году продано 3431 шт. и 1413 шт. соответственно.



Второе поколение Porsche Macan ожидается в 2023 году, кроссовер будет предлагаться в том числе с полностью электрической силовой установкой.