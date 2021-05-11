Porsche готовит два новых Macan: кроссовер с ДВС выйдет уже в этом году, EV придётся подождать

Компания Porsche вывела компактный кроссовер Macan на рынок в 2014 году, в 2018-ом модель пережила рестайлинг. Дилерам бренда в Европе по итогам 2020-го удалось реализовать 16 865 экземпляров, что на 31% меньше чем годом ранее. Конечно, на спад повлияли последствия пандемии коронавируса, которые ударили по всему авторынку в целом, но причина спада может быть и в том, что клиенты ждут нового Macan.



На фото: тестовый прототип нового электрического Porsche Macan

Напомним, ещё в начале 2019-го немецкий производитель заявил, что паркетник станет полностью электрическим. Это неудивительно: к такому решению производителей толкают постепенно ужесточающиеся экологические нормы в регионе. Позже в Porsche выявили оставшийся спрос клиентов на кроссоверы с традиционными двигателями внутреннего сгорания, поэтому решили на некоторое время оставить на рынке такие Macan. Срок их нахождения в линейке будет зависеть от динамики спроса.



Новый бензиновый Porsche Macan компания намерена представить до конца текущего года. Пока что официальной информации о нём немного: немцы лишь назвали будущий паркетник «эволюцией нынешнего Macan». Не исключено, что модель ждёт не смена поколения, а очередной рестайлинг. Вероятно, его внешность оформят в стиле с актуальными электромобилями бренда, от них он может позаимствовать в том числе оптику.

Отметим, базовая версия актуального Macan, представленная на старосветском рынке, предлагается с 245-сильной 2,0-литровой «турбочетвёркой». Вариант с приставкой S к названию можно купить с 3,0-литровым наддувным двигателем V6 с отдачей в 354 л.с. А исполнение Turbo оснащается битурбированным мотором V6 объёмом 2,9 литра мощностью 440 л.с.



Цифровой новый Porsche Macan

Электрический Porsche Macan дебютирует ещё не скоро: как оказалось, модель представят в 2023 году. Модель пока находится на стадии разработки, сейчас завершён первый этап тестирования прототипов, который прошёл на закрытом испытательном полигоне компании, расположенном в Вайссахе. Теперь тестовые образцы отправили на дороги общего пользования. За ближайшие пару лет прототипы должны «накатать» порядка 3 млн километров на дорогах по всему миру, чтобы в компании смогли изучить поведение электрокара в самых разных условиях. На официальном пресс-сайте бренда было опубликовано несколько снимков машин в камуфляже.

Помимо так называемых «физических» прототипов, в Porsche создали около двадцати цифровых моделей Macan: с их помощью инженеры могут поработать над улучшением аэродинамики и акустика, оценить виртуальный кокпит, проследить за управлением энергопотреблением и мониторингом температурного режима батареи, электродвигателей, а также бортового зарядного устройства.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основе электрического Porsche Macan находится платформа PPE (Premium Platform Electric), эта «тележка» была разработана совместно с Audi. На ней могут базироваться как кроссоверы с задним либо полным приводом, так и седаны и лифтбеки. Производство «зелёного» паркетника наладят на заводе в Лейпциге, где сейчас с конвейера сходит актуальный Macan.

Официальной информации о «технике» пока нет. По предварительным данным, у «батарейного» Macan будет полный привод. Помимо «обычных» версий в линейке кроссовера останутся исполнения Turbo и Turbo S. Как сообщалось ранее, совокупная отдача силовой установки топового «электрокроссовера» будет равна 709 л.с., а максимальный крутящий момент составит 1017 Нм.

