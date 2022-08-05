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Компания Porsche рассекретила уникальный Cayenne Convertible из архива

05.08.2022 398 0 1

В этом году Porsche отмечает 20-летие своего первого кроссовера Cayenne, в связи с чем приоткрывает некоторые тайны процесса его создания. Так, оказывается, всерьёз рассматривалась возможность выпуска кабриолета на базе Cayenne, была сделана компоновочная модель на базе стандартного кроссовера — она хранится в запасниках заводского музея.

 

Porsche в последнее время охотно делится своей неизвестной широким массам историей: например, в 2020 году она показала сразу 15 прежде засекреченных концептов, в том числе трёхдверный кроссовер Porsche Macan Vision Safari, ну а различные конверсии на базе Cayenne компания приберегла до юбилея модели.

Пресс-служба Porsche сообщает, что в дополнение к основному 5-дверному Cayenne рассматривались три кузовные модификации — купе, кабриолет и удлинённый на 20 см 5-дверный вариант с третьим рядом сидений. Версия Coupe появилась у Cayenne в 2019 году (на самом деле, это «пятидверка» с покатой кормой), вместо удлинённого Cayenne компания готовит новый большой флагманский SUV (он выйдет на рынок после 2025 года), а кабриолета как не было, так и нет — сложно, дорого и никому, по сути, не нужно.

Сегодня серийный SUV-кабриолет есть только у Volkswagen (T-Roc Cabriolet), а машины вроде Nissan Murano CrossCabriolet и Range Rover Evoque Convertible были тихо сняты с производства и преемников не получили. В США у рамных внедорожников Jeep Wrangler и Ford Bronco есть прекрасные «раздетые» версии (без крыши и боковых дверей), а вот «кабрики» на базе кроссоверов с несущими кузовом широкого распространения на получили. Тем не менее именно такую машину разрабатывали инженеры Porsche в начале 2000-х в ожидании решения начальства, оно проект Cayenne Convertible в итоге зарубило.

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Стадия разработки Cayenne Convertible дошла до компоновочной модели, сделанной кустарным способом на базе обычной «пятидверки», то есть без усиления кузова и прочих страхующих элементов, так что ездить по дорогам на таком прототипе нельзя. Кабриолет имеет укороченное ветровое стекло, две длинные боковые двери и хитрую кинематику складного мягкого верха наподобие той, что в итоге была реализована на Porsche 911 Targa поколения 991 в 2014 году: мягкая секция прячется под большой багажной крышкой, которая может открываться с помощью электропривода как вперёд, так и назад. Согласно задумке, крыша при разворачивании должна был огибать фиксированную дугу безопасности, расположенную над головами пассажиров второго ряда, но сам механизм на прототипе реализован не был, поэтому мягкую крышу нужно устанавливать вручную.

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Ещё одна интересная особенность прототипа — двуликая корма, на которой отрабатывались два разных дизайна — с высоко и с низко расположенными фонарями. Ну а салон с места водителя выглядит точно так же, как у обычного 5-дверного Cayenne первого поколения.

Теперь интересно, есть ли живые версии удлинённого Cayenne и раннего варианта купе? Будем надеяться, что есть, и компания Porsche скоро нам их покажет.

кабриолет кроссовер Porsche Porsche Cayenne

 

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