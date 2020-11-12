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Народ должен знать: Porsche рассекретила не пошедшие в серию концепты

12.11.2020 75 0 0

Дизайн-студия Porsche решила рассказать о своих наиболее интересных разработках в период с 2005 по 2019 год, которые не превратились в серийные машины но тем не менее представляют собой историческую и эстетическую ценность.

 

У Porsche всего одна отвечающая за автомобили дизайн-студия и расположена она немецком Вайссахе, там же, где и основной инженерный корпус компании (есть ещё центр разработок и испытаний в Лейпциге). Другие марки, в том числе входящие в состав концерна Volkswagen, содержат несколько студий по всему миру, чтобы добиться максимальной синергии культур и международного опыта, но исторический опыт показывает, что для создания шедевров всё это не нужно. А нужно просто любить автомобили, так как любят их в Porsche.

15 концептов, которые Porsche решила показать широкой публике, впечатляют своим уровнем проработки и верностью историческим корням марки. Любая из машин в серийном виде наверняка нашла бы своих почитателей, но из-за финансовых, маркетинговых или технологических причин не пошла в производство. Все они включены в изданную недавно красочную 328-страничную книгу «Porsche Unseen» (можно перевести как «Неизвестные Porsche»), которая будет реализовываться в сувенирном магазине при фирменном музее Porsche. Представляем наиболее интересную половину (точнее 8 машин) этой коллекции.

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Porsche Vision Renndienst (2018 год): современная интерпретация исторических конверсий Porsche на базе коммерческих фургонов Volkswagen T-серии. Фургончик Porsche наших дней — это электрический минивэн на скейтборд-платформе, способный вместить шестерых, причём кресло водителя расположено по центру. Салон посмотреть нельзя, но сообщается, что его конфигурацию можно менять в зависимости от потребностей владельца. В теории Renndienst вполне мог бы стать серийным, особенно в свете грядущего появления в линейке VW электрического минивэна ID.7 на платформе MEB. Ждём по крайней мере ещё одну конверсию на ту же тему.

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Porsche 919 Street (2017 год): дорожная версия ле-мановского спортпрототипа Porsche 919 Hybrid Evo класса LMP1, обладателя абсолютного рекорда круга Северной петли Нюрбургринга (5 мин 19,546 с). В серийном виде Porsche 919, вероятно, так же мог бы претендовать на рекорд Нюрбургринга в классе дорожных суперкаров: 900 л.с., выдаваемых гибридной силовой установкой, для этого вполне достаточно.

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Porsche Vision Spyder (2019 год): элегантное современное воплощение потрясающей модели Porsche 550 Spyder середины 50-х годов прошлого века, лёгкой и свирепой. В серийном виде Vision Spyder мог бы встать в продуктовой линейке Porsche на ступеньку ниже модели 718, но для этого, вероятно, пришлось бы создавать с нуля более компактную и лёгкую среднемоторную платформу, которую продажи нишевой и весьма непрактичной модели вряд ли бы окупили.

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Porsche Le Mans Living Legend (2016 год): ещё одна дань уважения модели Porsche 550, но уже с кузовом купе, специально созданном для участия в гонках в Ле-Мане 1953 года. Porsche Le Mans Living Legend имеет ту же окраску и порядковый номер, что были у исторического предка, но шасси позаимствовано у современной на момент создания модели Boxster, а под капотом установлен оппозитный 8-цилиндровый мотор. Обратите внимание, что оформлением кормы Le Mans Living Legend немного напоминает серийный Alpine A110.

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Porsche Vision 920 (2019 год): потенциальная замена гибридному суперкару Porsche 918 Spyder, снятому с производства в 2015 году. Porsche 920 задумывался одновременно как дорожный и гоночный автомобиль, но, судя по картинкам, гоночная философия всё же доминирует: выставленные напоказ детали шасси, узкая кабина и ажурная аэродинамика — не лучшие компаньоны машины на каждый день.

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Porsche Macan Vision Safari (2013 год): трёхдверная версия хорошо известного кроссовера Macan. От пятидверки концепт отличается также пухлыми колёсными арками и слегка увеличенным дорожным просветом, что визуально роднит его с ралли-рейдовыми болидами. Почему не пошёл в серию? Вероятно потому, что трёхдверные кроссоверы почти никому не нужны: например, Range Rover Evoque, изначально дебютировавший в трёхдверном кузове, теперь предлагается исключительно в пятидверном варианте.

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Porsche 904 Living Legend (2013 год): ещё одна реинкарнация классической модели Porsche, на сей раз среднемоторного купе 904 из середины 60-х годов прошлого века. Стилистическое сходство очевидно, особенно при взгляде с кормы, а вот технически это, по сути, улучшенная версия высокотехнологичного экомобиля Volkswagen XL1. В качестве двигателя используется бензиновый V2 от Ducati.

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Porsche Vision Turismo (2016 год): типичный пример альтернативной истории, а именно каким мог бы быть бензиновый Porsche Taycan или заднемоторная Porsche Panamera. По сравнению с Панамерой этот концепт выглядит намного визуально легче и элегантнее.

спортивные авто концепты Porsche

 

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