Porsche Cayenne Coupe: в «базе» — новый активный спойлер, стеклянная крыша и четыре места

Состоялась официальная премьера купеобразной версии кроссовера Cayenne. Пока представлены только два варианта исполнения – стандартный и Turbo, оба уже доступны для заказа в России.

С выходом «купе» в Porsche затянули. Так, Mercedes, глядя на успех запущенного еще в 2008 году BMW X6, вступил в борьбу за покупателей, которым оказался по нраву форм-фактор «купе-кроссовер», в 2015-м, предложив GLE Coupe. А «родственная» Porsche по концерну Volkswagen марка Audi представила Q8 в прошлом году. Бренд из Цуффенхаузена показал свой ответ конкурентам только сейчас, зато старт продаж откладывать не стали – прием заказов уже стартовал по всему миру, включая и Россию, поставки ожидаются в мае.

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Длина Cayenne Coupe составляет 4931 мм, что на 13 мм больше, чем у исходного Кайена. Размер колесной базы при этом не изменился – 2895 мм. Крыша опущена на 20 мм, передние стойки – более пологие по сравнению со стандартным кроссовером. Задние двери – новые, крылья расширили, а задний номерной знак перенесли с багажной двери на бампер.

Cayenne Coupe получил новый адаптивный задний спойлер – он является частью системы активной аэродинамики марки (Porsche Active Aerodynamics, PAA). Расположенная на пятой двери секция выдвигается на 135 мм на скорости 90 км/ч и выше, повышая прижимную силу на задней оси. Отметим, у стандартного Cayenne в версии Turbo активный задний спойлер находится сверху.

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В «базе» у «купе» стеклянная крыша со встроенной солнцезащитной шторкой. В качестве опции для Cayenne Coupe доступна крыша из карбона с центральной подштамповкой, как у Porsche 911 GT2 RS и GT3 RS. Также за дополнительную плату для модели предусмотрены облегченные 22-дюймовые диски (стандарт – 20-дюймовые), декоративные элементы из карбона и алькантары в интерьере, а Cayenne Turbo Coupe еще положена спортивная выхлопная система.

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Салон «купе» в целом оформлен так же, как у обычного Кайна, вот только задние сиденья установлены на 30 мм ниже. Кстати, Cayenne Coupe по умолчанию четырехместный – между креслами второго ряда имеется отсек для мелочевки. Хотя клиент может заказать и трехместный диван, причем бесплатно. Объем багажника базового кросс-купе равен 625 л, при сложенных спинках задних сидений – 1540 л, в версии Turbo – 600 и 1510 л соответственно. Для сравнения, у стандартного Кайена объем грузового отсека составляет 770/1710 л.

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Двигатели «купе» достались от обычной модели. Базовый Porsche Cayenne Coupe доступен с бензиновым турбомотором V6 3.0 мощностью 340 л.с. (450 Нм), в версии Turbo – с битурбированным 550-сильным V8 4.0 (770 Нм). Оба двигателя сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом», привод – полный, с многодисковой муфтой подключения передней оси. Плюс уже в «базе» новинка имеет пакет Sport Chrono и адаптивные амортизаторы. Позже линейку модификаций расширят.

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Cayenne Coupe с V6 3.0 наберет первую «сотню» за 6 секунд (с опциональными облегченными спортивными пакетами – за 5,9 секунды), кроссовер Cayenne Turbo Coupe с мотором V8 4.0 проделает это упражнение за 3,9 секунды. Максимальная скорость базового кросса – 243 км/ч, второй версии – 286 км/ч.

Цена Porsche Cayenne Coupe – от 5 877 000 рублей, Cayenne Turbo Coupe обойдется минимум в 11 013 000 рублей. Стандартный Кайен у нас стоит от 4 999 000 рублей, Cayenne Turbo – от 10 265 000 рублей.

Между тем Cayenne является самой продаваемой моделью Porsche в России: в 2018-м выбор на «полноформатном» кроссовере остановили 2848 клиентов – это на 67% больше, чем в 2017-м.