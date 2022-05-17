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  • Новый, электрический Porsche 718 вышел на тесты: свыше 1000 л.с. и готовность к гонкам

Новый, электрический Porsche 718 вышел на тесты: свыше 1000 л.с. и готовность к гонкам

17.05.2022 98 0 0

В следующем поколении купе Porsche 718 Cayman и кабриолет Porsche 718 Boxster станут электромобилями, специально для них разрабатывается новая платформа с техническими решениями, продемонстрированными на прошлогоднем концепте Porsche Mission R. Выход на рынок электрических спорткаров ожидается в 2025 году, но Porsche уже приступила к их ходовым испытаниям.

 

К 2030 году электромобили должны составлять 80% продаж Porsche, а это значит, что компания сейчас находится в процессе перевода своих основных моделей на электротягу. Скорее всего, ДВС оставят только культовому семейству 911 (при этом его переведут на питание синтетическим климатически нейтральным топливом), а остальные спорткары будут черпать энергию из розетки.

Прототипы Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance (по краям) и концепт Porsche Mission R (в центре).

Прологом нового поколения Porsche 718 стал показанный в сентябре прошлого года на Мюнхенском автосалоне концепт Porsche Mission R, хотя сама компания подтвердила, что он превратится в серийную модель лишь в марте. Напомним, что Mission R сделан на базе нынешнего, бензинового Porsche 718, и по тому же рецепту состряпаны два тестовых прототипа Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance, фотографии которых пресс-служба Porsche распространила на этой неделе, но серийные спорткары следующего поколения получат полностью оригинальную платформу, в которой не будет технических компромиссов, свойственных любой конверсии.

Тем не менее компоновка у серийных электрических Porsche 718 будет принципиально такой же, как у концепта Mission R и прототипов 718 Cayman GT4 ePerformance. Батарея расположена не в полу, а за спинами водителя и единственного пассажира: такое решение позволяет сделать посадку максимально низкой, воспроизвести развесовку бензинового среднемоторного Porsche 718 и привить его ездовой характер электрическому наследнику.

Электрический прототип Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance на 14 см шире бензинового 718 Cayman GT4 Clubsport, при этом кузов радикально перекроен: около 6000 деталей были разработаны для прототипа с нуля (то есть они не повторяют детали концепта Mission R), большинство элементов наружной обшивки изготовлены из композита на основе растительных волокон и переработанного углепластика.

Силовая установка у прототипа — такая же, как у концепта: два электромотора (по одному на каждую ось) выдают совокупно пиковые 800 кВт (1088 л.с.), но такая мощность доступна в течение очень короткого промежутка времени (сколько именно, Porsche не сообщает), зато известно, что так называемая стабильная мощность в 450 кВт (612 л.с.) доступна в течение 30 минут — ровно столько длится заезд в заводской гоночной серии Carrera Cup. Ёмкость батареи — 82 кВт·ч, 900-вольтовая архитектура позволяет зарядить её на 340-киловаттном терминале с 5 до 80% за 15 минут. Двигатели и батарея имеют контролируемое электроникой масляное охлаждение, которое позволяет им длительное время сохранять стабильные характеристики в гоночном режиме. Porsche уверяет, что динамические качества прототипа 718 Cayman GT4 ePerformance находятся на уровне гоночного бензинового купе 911 GT3 Cup актуального поколения 992.

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Прототипы Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance помимо тестов будут участвовать в различных автомобильных фестивалях, чтобы подготовить публику к новому поколению спорткаров Porsche — первый публичный показ состоится в июне этого года в Великобритании на Фестивале скорости в Гудвуде, затем машины отправятся в мировое турне, которое завершится в середине 2024 года, то есть, вероятно, перед премьерой серийных Porsche 718 нового поколения, выход которых на рынок запланирован на 2025 год. Электромобильная платформа Porsche 718 может быть использована также для будущих моделей Audi и Lamboghini.

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