Электрический Porsche 718 подтверждён официально: у него будет среднемоторный характер

Компания Porsche отчиталась о работе в прошлом году и поделилась планами на будущее: как и ожидалось, следующее поколение младших спорткаров с индексом 718 будет полностью электрическим. Для электрического Porsche 718 разрабатывается собственная платформа, призванная сохранить среднемоторный ездовой характер модели, выход на рынок ожидается в 2025 году.

Осенью прошлого года на автосалоне в Мюнхене Porsche показала электрический концепт Mission R, в котором автолюбители и эксперты сразу узрели предвестника нового поколения 718, но только сегодня компания официально подтвердила, что работа над электрическим Porsche 718 действительно ведётся. Если для концепта электрифицировали платформу нынешнего 718, то для серийных спорткаров следующего поколения будет разработана полностью новая электромобильная платформа, так как, по мнению инженеров Porsche, любая конверсия — это скопище компромиссов, мешающих сделать идеальный автомобиль.

Porsche Mission R

Тем не менее принципиальная компоновка нового Porsche 718 будет такой же, как у концепта Mission R: батарея расположена не в полу, а за спинами водителя и единственного пассажира, это позволит сделать посадку максимально низкой и добиться такой же развесовки, как у бензинового среднемоторного Porsche 718.



Электродвигатели, разумеется, будут находиться между колёсами и, вероятно, мы впервые увидим полноприводный Porsche 718 (бензиновые машины — только заднеприводные), но базовые версии могут предлагаться и с задним приводом. Официальных технических подробностей пока нет. Концепт Mission R, напомним, имеет двухмоторную силовую установку мощностью 1088 л.с. и 900-вольтовую АКБ ёмкостью 82 кВт·ч. До 100 км/ч Mission R разгоняется за 2,5 с, максимальная скорость — свыше 300 км/ч.

Porsche Mission R

Платформа нового Porsche 718, которая пока не имеет собственного обозначения, может быть использована для будущих электрический спорткаров марок Audi и Lamboghini. К слову, похожую стратегию выбрала британская компания Lotus Cars: её предназначенная для электрических моделей новая модульная платформа E-Sports в варианте с батареей за спинами водителя и пассажира будет использоваться на спорткарах Lotus Type 135 и новом Alpine A110 — обе новинки выйдут на рынок в 2026 году и, вероятно, станут основными конкурентами нового Porsche 718, который, как и прежде, будет предлагаться с кузовами купе (Cayman) и кабриолет (Boxster).



Для своих электрических спорткаров Porsche будет делать не только оригинальные платформы, но и оригинальные батареи. К 2030 году электромобили должны составлять 80% продаж Porsche. Модели с ДВС (прежде всего, 911) планируется сохранить, пусть и в небольших тиражах, с помощью климатически нейтрального топлива.

Что до итогов работы в 2021 году, то компания Porsche, как и ожидалось, на фоне пандемии COVID-19 и роста социального расслоения общества поставила абсолютный рекорд продаж: реализовано 301 915 автомобилей, что на 10,9% больше, чем в 2020 году. Самой востребованной моделью стал младший кроссовер Macan (смена поколений ожидается в 2023 году): продано 88 362 шт. (+13,1%), на втором месте — старший кроссовер Cayenne (83 071 шт., -10,5%), на третьем — электрическое семейство Taycan (41 296 шт., +106,3%). Выручка компании в 2021 году составила 33,1 млрд евро (+15,5%), прибыль после налогообложения — 4 млрд евро (+27,5%).

Главным рынком сбыта автомобилей Porsche в прошлом году стал Китай (продано без малого 96 000 шт.), и это несмотря на то, что локального производства в Китае у Porsche пока нет, то есть её машины продаются с огромной пошлинной наценкой. Продажи Porsche в России в 2021 году составили 6262 автомобиля.

