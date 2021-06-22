Заводы ×
  • Всё своё, всё немецкое: новые Porsche поедут на батарейках Varta и Customcells

Всё своё, всё немецкое: новые Porsche поедут на батарейках Varta и Customcells

22.06.2021 146 0 0

Компания Porsche вместе с концерном Volkswagen готовится к массовой электрификации: на днях она определилась с поставщиками батарей для своих будущих «зелёных» спорткаров. Для массовых моделей их будет делать Varta, одна из старейших батарейных компаний Германии, а для мелкосерийных и гоночных машин с повышенной производительностью Porsche создаёт совместное предприятие со стартапом Customcells мощностью 100 МBт·ч в год.

 

Европейские автопроизводители стремятся снизить зависимость от азиатских поставщиков батарей (LG Chem, Samsung, CATL) и обеспечить производство всех ключевых комплектующих для будущих электромобилей внутри региона. На этой неделе Volvo анонсировала батарейное СП со шведским стартапом Northvolt мощностью 50 ГВт·ч в год (имеется ввиду совокупная ёмкость всех изготовленных аккумуляторов), а концерн VW ещё в марте заявил о намерении построить в Европе шесть Гигафабрик общей мощностью 240 ГВт·ч в год. На этом фоне СП Porsche и Customcells мощностью 100 МВт·ч в год кажется довольно мелкой затеей, ведь такого объёма хватит в лучшем случае на тысячу электромобилей в год, а то и меньше, если ёмкость батареи каждого превысит 100 кВт·ч.

Но не всё так просто: СП, получившее название Cellforce Group GmbH, будет делать только самые передовые и дорогие батареи для самых передовых и дорогих Porsche, в том числе гоночных, а совокупный тираж таких моделей вряд ли превысит тысячу в год. В теории батареями Cellforce можно будет даже оснастить электромобили Bugatti.

Немецкая компания Customcells основана в 2012 году, она занимается разработкой и мелкосерийным выпуском высокопроизводительных аккумуляторов для самых разных транспортных средств, в том числе для кораблей и самолётов. Customcells много экспериментирует с новыми материалами (в частности с кремниевыми анодами вместо обычных графитовых), что позволяет ей добиться высокой плотности энергии, увеличения скорости зарядки и устойчивости аккумуляторов к высоким температурам — ровно то что надо для электромобилей класса High End.

Штаб-квартира нового СП разместится в Тюбингине, а сборка батарей будет происходить в Вайсахе, где расположен один из центров разработок Porsche со всемирно известным (в основном по компьютерным играм) тестовым полигоном. Стоимость СП не раскрывается, но известно, что 60 млн евро в него инвестировали власти Германии. Дата начала производства батарей в официальном пресс-релизе не названа, но немецкое бизнес-издание Automobilwoche сообщает, что пуск намечен на 2024 год.

Это же издание сообщило сегодня о том, что компания Varta выиграла контракт на поставку аккумуляторов для массовых электромобилей Porsche. Чтобы читателя не смущало слово «массовый», напомним, что в прошлом году Porsche реализовала в мире 272 162 машины, но электромобилей (седанов Taycan) среди них оказалось только 20 015 шт., то есть 7,4%, однако к 2030 году «электричек» должно быть уже 80%, то есть сотни тысяч. Модели с ДВС Porsche хочет сохранить с помощью климатически нейтрального топлива (eFuels), разработкой которого она занимается совместно с Siemens Energy.

Отрадно, что компания Porsche продолжает работать довольно независимо от Volkswagen, сохраняет собственный инжиниринг и собственных поставщиков — в случае чего её можно будет спокойно отцепить от концерна и пустить в свободное плавание. Напомним, что глава VW Герберт Дисс решительно отторгает набирающую популярность у других автопроизводителей тему водородных электромобилей, в связи с чем сильно рискует завести концерн в тупик.

электромобиль новинки бизнес заводы Porsche

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Минимум габаритов, максимум простоты: стоит ли покупать Suzuki SX4 I за 700 тысяч рублей Субкомпактные кроссоверы – популярные машины для города: удобные в парковке, но высокие и опционально полноприводные. Вариантов в этом классе много: мы рассматривали покупку Nissan Juke, K... 1187 1 1 22.06.2021
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Mercedes-Benz C-Class W203 Может ли человек, у которого есть деньги разве что на Lada Granta, позволить себе реализовать свою старую мечту и приобрести Mercedes – естественно, с изрядным пробегом? Стоит ли вообще расс... 1549 3 1 22.06.2021
Статьи / Популярные вопросы Ограничение действия прав: что это такое, за что можно получить и что будет, если ездить дальше Мы уже подробно разбирались в том, какие действия водителя трактуются как езда без прав и составляли полный список нарушений, за которые могут лишить водительского удостоверения, а также р... 829 0 1 21.06.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 140194 33 29 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 60576 11 18 04.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 51904 13 25 17.03.2021
Обсуждаемое
72 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings