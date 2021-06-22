Всё своё, всё немецкое: новые Porsche поедут на батарейках Varta и Customcells

Компания Porsche вместе с концерном Volkswagen готовится к массовой электрификации: на днях она определилась с поставщиками батарей для своих будущих «зелёных» спорткаров. Для массовых моделей их будет делать Varta, одна из старейших батарейных компаний Германии, а для мелкосерийных и гоночных машин с повышенной производительностью Porsche создаёт совместное предприятие со стартапом Customcells мощностью 100 МBт·ч в год.

Европейские автопроизводители стремятся снизить зависимость от азиатских поставщиков батарей (LG Chem, Samsung, CATL) и обеспечить производство всех ключевых комплектующих для будущих электромобилей внутри региона. На этой неделе Volvo анонсировала батарейное СП со шведским стартапом Northvolt мощностью 50 ГВт·ч в год (имеется ввиду совокупная ёмкость всех изготовленных аккумуляторов), а концерн VW ещё в марте заявил о намерении построить в Европе шесть Гигафабрик общей мощностью 240 ГВт·ч в год. На этом фоне СП Porsche и Customcells мощностью 100 МВт·ч в год кажется довольно мелкой затеей, ведь такого объёма хватит в лучшем случае на тысячу электромобилей в год, а то и меньше, если ёмкость батареи каждого превысит 100 кВт·ч.

Но не всё так просто: СП, получившее название Cellforce Group GmbH, будет делать только самые передовые и дорогие батареи для самых передовых и дорогих Porsche, в том числе гоночных, а совокупный тираж таких моделей вряд ли превысит тысячу в год. В теории батареями Cellforce можно будет даже оснастить электромобили Bugatti.

Немецкая компания Customcells основана в 2012 году, она занимается разработкой и мелкосерийным выпуском высокопроизводительных аккумуляторов для самых разных транспортных средств, в том числе для кораблей и самолётов. Customcells много экспериментирует с новыми материалами (в частности с кремниевыми анодами вместо обычных графитовых), что позволяет ей добиться высокой плотности энергии, увеличения скорости зарядки и устойчивости аккумуляторов к высоким температурам — ровно то что надо для электромобилей класса High End.

Штаб-квартира нового СП разместится в Тюбингине, а сборка батарей будет происходить в Вайсахе, где расположен один из центров разработок Porsche со всемирно известным (в основном по компьютерным играм) тестовым полигоном. Стоимость СП не раскрывается, но известно, что 60 млн евро в него инвестировали власти Германии. Дата начала производства батарей в официальном пресс-релизе не названа, но немецкое бизнес-издание Automobilwoche сообщает, что пуск намечен на 2024 год.

Это же издание сообщило сегодня о том, что компания Varta выиграла контракт на поставку аккумуляторов для массовых электромобилей Porsche. Чтобы читателя не смущало слово «массовый», напомним, что в прошлом году Porsche реализовала в мире 272 162 машины, но электромобилей (седанов Taycan) среди них оказалось только 20 015 шт., то есть 7,4%, однако к 2030 году «электричек» должно быть уже 80%, то есть сотни тысяч. Модели с ДВС Porsche хочет сохранить с помощью климатически нейтрального топлива (eFuels), разработкой которого она занимается совместно с Siemens Energy.

Отрадно, что компания Porsche продолжает работать довольно независимо от Volkswagen, сохраняет собственный инжиниринг и собственных поставщиков — в случае чего её можно будет спокойно отцепить от концерна и пустить в свободное плавание. Напомним, что глава VW Герберт Дисс решительно отторгает набирающую популярность у других автопроизводителей тему водородных электромобилей, в связи с чем сильно рискует завести концерн в тупик.

