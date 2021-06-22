Новый Volvo XC60 ожидается в 2024 году и будет полностью электрическим

Компания Volvo продолжает свою электрическую трансформацию на пути к полному «озеленению» к 2030 году. На этой неделе анонсировано строительство совместной с Northvolt Гигафабрики, которая заработает в 2016 году и покроет бόльшую часть потребностей Volvo в аккумуляторах. Но кроссовер Volvo XC60 нового, третьего по счёту поколения получит батарею Northvolt на два года раньше.

Northvolt — шведский батарейный стартап, запущенный в 2016 году шведским предпринимателем Петером Карлссоном, ранее работавшим управляющим директором в компании Tesla. Сейчас Northvolt в рамках СП с Volkswagen строит свой первый батарейный завод в городе Шеллефтео на северо-востоке Швеции, мощность которого составит 60 ГВт·ч в год (имеется ввиду совокупная ёмкость всех изготовленных аккумуляторов). Завод заработает в 2023 году и, как теперь выяснилось, будет 15 ГBт·ч отгружать компании Volvo. Сейчас шведская компания закупает батареи у южнокорейской LG Chem и китайской CATL.

В 2026 году Volvo и Northvolt планируют запустить собственное совместное равнодолевое предприятие мощностью 50 ГВт·ч в год. Исходя из сегодняшних объёмов производства Volvo (около 700 тысяч машин в год), этой мощности хватило бы, чтобы полностью электрифицировать примерно 80% её моделей, но с учётом потенциального роста производства и продаж, а также наличия дочерней марки Polestar, становится ясно, что к 2030 году, когда компания Volvo хочет полностью избавиться от ДВС, ей всё ещё придётся покупать батареи на стороне, если, конечно, к тому времени не созреет проект ещё одной или нескольких Гигафабрик (так с подачи Tesla теперь называют все современные заводы про производству батарей и электромобилей).

Место строительства для Гигафабрики Volvo пока не выбрано, известно лишь, что на ней будут трудиться около 3000 человек и что Гигафабрика будет использовать только экологически чистую энергию.



Уже в следующем году Volvo и Northvolt запустят в Швеции в рамках СП центр исследований и разработок, который, собственно, и определит ключевые параметры батарей будущих Volvo. Первым новую батарею получит кроссовер Volvo XC60 третьего поколения, дебют которого, по данным австралийского журнала CarAdvice, состоится в 2024 году. То есть как минимум первые два года батареи для нового XC60 по спецификациям Volvo будет изготавливать СП Northvolt и VW в Шеллефтео.

Австралийские коллеги сообщают, что у нового Volvo XC60 не будет версий с ДВС, так что в России мы его, скорее всего, не увидим. Информации по платформе пока нет, но, скорее всего, в основу нового Volvo XC60 ляжет модульная «тележка» SPA2, которая всё ещё допускает установку ДВС, но ориентирована главным образом на электромобили. На платформе SPA2 уже в следующем году дебютируют новый флагманский Volvo XC90 и анонсированный на прошлой неделе кроссовер Polestar 3 — обе модели будут выпускаться в США на заводе Volvo в Риджвилле, штат Южная Каролина. Место сборки нового Volvo XC60 пока не названо.

У Volvo XC60 второго поколения нет полностью электрической версий, но plug-in гибридная может проехать на электротяге 53 км по циклу WLTP.

Сейчас кроссовер XC60 — самая продаваемая модель Volvo: в 2020 году, по данным самой компании, паркетник разошёлся по миру тиражом 191 696 шт., на втором месте младший XC40 — 185 406 шт., на третьем старший XC90 — 92 458 шт., а всего Volvo в прошлом году реализовала 661 713 автомобилей, их главным рынком сбыта пока остаётся Европа (288 325 шт.). В России в прошлом году шведская марка реализовала 8025 легковых автомобилей. Что будет делать Volvo в нашей стране после 2030 года, пока неизвестно.

