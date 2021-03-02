Бизнес ×
  • Volvo полностью откажется от ДВС к 2030 году и запретит дилерам продавать машины

Volvo полностью откажется от ДВС к 2030 году и запретит дилерам продавать машины

02.03.2021 159 0 0

Компания Volvo Cars помимо того, что представила сегодня купеобразный электрический кроссовер C40 Recharge, объявила об ускорении плана полной электрификации модельной линейки и переходе к онлайн-продажам.

 

В 2017 году Volvo объявила о сворачивании разработок новых дизелей, в 2019-м заявила о намерении стать полностью электромобильным брендом в течение 20 лет, а теперь говорит, что автомобили с ДВС (в том числе розеточные гибриды) исчезнут из её модельной линейки уже к 2030 году. Вот что говорит Хенрик Грин, технический директор Volvo Cars:

«У автомобилей с двигателем внутреннего сгорания нет будущего в долгосрочной перспективе. Мы твердо намерены стать производителем электромобилей, и этот переход должен произойти к 2030 году. Данный шаг позволит нам оправдать ожидания наших клиентов и внести свой вклад в борьбу с изменением климата».

Борьба с изменением климата равносильна борьбе с вращением планет (об этом мы рассказывали в отдельном материале) и отвечает ожиданиям далеко не всех клиентов Volvo, но выбор сделан и он резко увеличил шансы шведской марки покинуть российский рынок, где электромобили по-прежнему остаются экзотикой и нет никаких объективных предпосылок к тому, чтобы их популярность заметно выросла и уж тем более к тому, чтобы электромобили полностью вытеснили машины с ДВС.

Зато Европа, а с недавних пор и США к этому стремятся, несмотря на все сопутствующие издержки, так что в среде западных политиков решение Volvo встретит почти единодушное одобрение. Уже сейчас все модели Volvo в той или иной степени гибридизированы, но чисто электрическая модель пока одна — кроссовер XC40 Recharge, который в прошлом году не вошёл даже в десятку самых востребованных электромобилей в Европе: по данным ресурса CarSalesBase реализовано 4580 шт., тогда как Renault Zoe разшёлся тиражом 99 432 шт., Tesla Model 3 — 85 979 шт., VW ID.3 — 54 495 шт.

Скоро к Volvo XC40 Recharge присоединится купеобразный родственник C40 Recharge, а к середине десятилетия, судя по тизеру, электрическая линейка шведской марки будет насчитывать уже семь позиций. Отдельным электрическим фронтом идёт марка Polestar, отколовшаяся от Volvo в 2017 году.

Volvo C40 Recharge

Ещё одно интересное заявление — это отказ от традиционно ритейла в пользу онлайн-продаж, который должен увеличить доверие между производителем и потребителем. Да-да, дилерам в светлом экологически чистом будущем не дадут навариваться на допах, но сами дилеры при этом останутся — переходить на прямые продажи, как Tesla, шведская компания пока не рассчитывает. Дилеры будут отвечать за ремонт, обслуживание, тест-драйвы и консультации, но купить машину можно будет только онлайн по фиксированным и прозрачным ценам. Сервис подписки, как альтернативной формы владения автомобилем, тоже будет развиваться и набирать обороты.

Трансформация системы продаж займёт длительное время, так что в ближайшие годы всё будет по-старому, по крайней мере в России. В прошлом году Volvo реализовала в нашей стране 8025 легковых автомобилей, что на 9,3% меньше, чем в 2019-м.

электромобиль бизнес Volvo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Заморские запчасти и автомат, как у УАЗ Патриот: стоит ли покупать Cadillac CTS II за 900 тысяч У любителей американских машин в России свой путь – сложности вроде большого расхода топлива и заказа запчастей из-за океана им компенсируют мощные мотор и удовольствие от вождения. Об одном... 733 0 0 02.03.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Ford Mondeo Mk 5 Итак, вы повзрослели, обзавелись семьей и дозрели до необходимости обзавестись достаточно большим, комфортабельным и желательно престижным семейным автомобилем. При этом вы хотите по-прежнем... 1538 0 1 02.03.2021
Статьи / Популярные вопросы Новый знак фотовидеофиксации с 1 марта 2021 года: что он изменит и как выглядит С 1 марта вступают в силу поправки в ПДД, добавляющие в них новый знак фотовидеофиксации, обозначающий камеры на дорогах. К осени этот знак полностью заменит старый вариант, но дело не тольк... 4923 0 3 01.03.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 114617 27 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 109963 26 18 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 63832 26 20 18.12.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings