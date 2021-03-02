Volvo полностью откажется от ДВС к 2030 году и запретит дилерам продавать машины

В 2017 году Volvo объявила о сворачивании разработок новых дизелей, в 2019-м заявила о намерении стать полностью электромобильным брендом в течение 20 лет, а теперь говорит, что автомобили с ДВС (в том числе розеточные гибриды) исчезнут из её модельной линейки уже к 2030 году. Вот что говорит Хенрик Грин, технический директор Volvo Cars:

«У автомобилей с двигателем внутреннего сгорания нет будущего в долгосрочной перспективе. Мы твердо намерены стать производителем электромобилей, и этот переход должен произойти к 2030 году. Данный шаг позволит нам оправдать ожидания наших клиентов и внести свой вклад в борьбу с изменением климата».

Борьба с изменением климата равносильна борьбе с вращением планет (об этом мы рассказывали в отдельном материале) и отвечает ожиданиям далеко не всех клиентов Volvo, но выбор сделан и он резко увеличил шансы шведской марки покинуть российский рынок, где электромобили по-прежнему остаются экзотикой и нет никаких объективных предпосылок к тому, чтобы их популярность заметно выросла и уж тем более к тому, чтобы электромобили полностью вытеснили машины с ДВС.

Зато Европа, а с недавних пор и США к этому стремятся, несмотря на все сопутствующие издержки, так что в среде западных политиков решение Volvo встретит почти единодушное одобрение. Уже сейчас все модели Volvo в той или иной степени гибридизированы, но чисто электрическая модель пока одна — кроссовер XC40 Recharge, который в прошлом году не вошёл даже в десятку самых востребованных электромобилей в Европе: по данным ресурса CarSalesBase реализовано 4580 шт., тогда как Renault Zoe разшёлся тиражом 99 432 шт., Tesla Model 3 — 85 979 шт., VW ID.3 — 54 495 шт.

Скоро к Volvo XC40 Recharge присоединится купеобразный родственник C40 Recharge, а к середине десятилетия, судя по тизеру, электрическая линейка шведской марки будет насчитывать уже семь позиций. Отдельным электрическим фронтом идёт марка Polestar, отколовшаяся от Volvo в 2017 году.



Volvo C40 Recharge

Ещё одно интересное заявление — это отказ от традиционно ритейла в пользу онлайн-продаж, который должен увеличить доверие между производителем и потребителем. Да-да, дилерам в светлом экологически чистом будущем не дадут навариваться на допах, но сами дилеры при этом останутся — переходить на прямые продажи, как Tesla, шведская компания пока не рассчитывает. Дилеры будут отвечать за ремонт, обслуживание, тест-драйвы и консультации, но купить машину можно будет только онлайн по фиксированным и прозрачным ценам. Сервис подписки, как альтернативной формы владения автомобилем, тоже будет развиваться и набирать обороты.



Трансформация системы продаж займёт длительное время, так что в ближайшие годы всё будет по-старому, по крайней мере в России. В прошлом году Volvo реализовала в нашей стране 8025 легковых автомобилей, что на 9,3% меньше, чем в 2019-м.

