Плохие дела у Polestar: отзыв электромобилей и запрет на продажу во Франции

Марка Polestar, отколовшаяся от Volvo в 2017 году, оказалась в трудном положении из-за дефектов, допущенных при производстве электрических кросс-лифтбеков Polestar 2 в Китае, и судебной тяжбы во Франции: компания Citroen добилась запрета на продажу продукции Polestar в этой стране, так как используемый на них логотип похож на логотип Citroen.

В начале октября мы рассказывали о том, что десятки владельцев новеньких электромобилей Polestar 2 столкнулись с серьёзными неисправностями и были вынуждены на эвакуаторах отправлять машины в сервис, где они зависали на месяц и больше, так как компания не знала, что делать. Теперь появилась ясность: пресс-служба Polestar официально заявила, что компания отзовёт 4586 уже переданных клиентам кросс-лифтбеков для замены неисправных инверторов. Отдельная сервисная кампания затрагивает 3150 экземпляров Polestar 2 и предусматривает замену на них высоковольтного нагревателя охлаждающей жидкости (HVCH), отвечающего за обогрев салона и поддержание нормальной температуры батареи.

Обе замены обещают провести за один визит на сервис, заодно механики активируют функцию обновления программного обеспечения «по воздуху», которая на данный момент не работает. Владельцев начнут приглашать на бесплатный ремонт со 2 ноября.



Напомним, что Polestar 2 дебютировал в феврале 2019 года, а его производство на заводе в китайском городе Луцяо стартовало в марте этого года. Поставки в Европу начались в июне, до других рынков модель пока не добралась, хотя уже сертифицирована в США.



У Polestar 2 есть технически идентичный родственник Volvo XC40 Recharge, но он производится в бельгийском Генте с конца сентября — вероятно, там используются другие комплектующие, а потому отзывать эту модель надобности нет.

Теперь перенесёмся во Францию: как сообщает местная пресса (The Connexion и Caradisiac), ещё летом прошлого года компания Citroen обратилась в суд с иском к Polestar из-за схожести логотипов двух марок В результате долгого разбирательства суд встал на сторону Citroen и посчитал, что Polestar, сделавшая себе логотип из двух шевронов, нанесла ущерб французской компании и теперь обязана выплатить ей 150 тысяч евро компенсации. Продажи Polestar во Франции заморожены как минимум на полгода, французский потребительский сайт Polestar прекратил работу.



Что будет по прошествии моратория на продажи, источники, к сожалению, не сообщают. Зато известно, что суд указал Polestar на то, что во времена, когда Polestar была не самостоятельным брендом, а придворным тюнинг-ателье Volvo, у неё был другой логотип, больше похожий на звезду, а не два шеврона. Вероятно, Polestar придётся вернуться к старому логотипу, чтобы продолжить нормальную работу.



Добавим, что в России марка Polestar официально не представлена.

