Отзывные кампании ×
  • Один день поездил и на месяц в сервис: серьёзные проблемы у Polestar 2

Один день поездил и на месяц в сервис: серьёзные проблемы у Polestar 2

05.10.2020 860 0 0

Шведская марка Polestar, отколовшаяся от Volvo в 2017 году, отзовёт электрические кросс-лифтбеки Polestar 2 из-за десятков случаев отказа силовой установки — машины уезжают на сервис на эвакуаторах и стоят там в ожидании, когда производитель разберётся с дефектом.

 

Кросс-лифтбек Polestar 2 был официально представлен в феврале 2019 года, его производство на заводе в китайском городе Луцяо стартовало в марте этого года, продажи в Европе начались в июне.

В сентябре в шведских СМИ, в частности в журнале CarUp , появилась информация о том, что около трёх десятков свежеиспечённых владельцев Polestar 2 столкнулись с загадочной неисправностью, а именно отказом электромобиля ехать. Некоторым посчастливилось наслаждаться покупной целую неделю и проехать почти тысячу километров до поломки, а вот Тобиас Акеблом из шведского городка Лулео вынужден был вызвать эвакуатор для своего Polestar 2 уже на следующий день после покупки: электромобиль не смог тронуться с места, на экране появилось сообщение об ошибке. С 29 августа машина находится в ремонте. Пока что Тобиас пользуется своей старой машиной, но не у всех владельцев есть такая возможность, и они, конечно, очень разочарованы тем, что остались без средства передвижения.

Polestar 2

Немецкий журнал auto motor und sport сообщил, что их взятый на тест Polestar 2 «заглох» прямо на автостраде: из-за отказал силовой установки машину пришлось уводить на обочину и вызывать службу технической поддержки.

Представитель Volvo в интервью изданию Automotive News Europe сообщил, что шведская компания отзовёт 2189 проданных в Китае и Европе экземпляров Polestar 2 для устранения дефекта. При этом он не уточнил, в чём именно заключается проблема, но посоветовал владельцам прежде чем вызывать эвакуатор выйти из автомобиля, закрыть его, подождать 10 минут и попытаться запустить вновь — это может помочь. Если проблема программная, то её теоретическим можно было бы решить обновлением «по воздуху», но такая функция пока заблокирована — владельцам Polestar 2 она будет доступна лишь в следующем году.

Polestar 2

Polestar 2 — очень важная модель для молодого шведского бренда, и такой фальстарт, конечно, не лучшим образом скажется на имидже. Гибридное купе Polestar 1, вышедшее на рынок в прошлом году, — нишевая и дорогая модель, а вот более доступный кросс-лифтбек Polestar 1 планировалось продавать тиражом 50 тысяч ежегодно. Флагманский седан Polestar Precept встанет на конвейер только через три года.

Силовая установка Polestar 2 состоит из двух электромоторов (по одному на каждую ось) совокупной мощностью 300 кВт (408 л.с.). Батарея ёмкостью 78 кВт∙ч обеспечивает на одной зарядке 470 км пробега по циклу WLTP. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с. Минимальная цена в Германии — 53 540 евро.

Polestar 2

У Polestar 2 есть технически идентичный родственник — кроссовер Volvo XC40 Recharge, у которого, однако, заряда батареи при той же ёмкости хватает всего на 418 км по WLTP, а разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с. Производство XC40 Recharge в бельгийском Генте стартовало только на прошлой неделе, и пока непонятно, столкнуться ли его первые владельцы с теми же проблемами, что владельцы Polestar 2. В Германии Volvo XC40 Recharge стоит от 60 437 евро.

Volvo XC40 Recharge

Для сравнения скажем, что кроссовер Tesla Model Y стоит в Германии от 59 600 евро (505 км на одной зарядке, 5,1 с до «сотни»), но у экземпляров из первых партий обнаружены многочисленные, порой откровенно курьёзные дефекты

Новенький электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 тоже имеет серьёзные проблемы с качеством, причём о части из них было известно ещё до начала серийного производства.

В России ни одна из вышеперечисленных моделей официально не представлена.

электромобиль отзывы отзывные кампании Polestar Polestar Polestar 2

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новинки Kia Sorento Prime – теперь из Казахстана, Sorento IV – из Калининграда. Клиренс – как у Lada Vesta В пресс-релизе, предваряющем сегодняшнюю онлайн-презентацию нового кроссовера Kia Sorento, автомобиль назван «полноразмерным». В августовском релизе, где говорится о постановке Sorento четвё... 1030 0 0 05.10.2020
Статьи / Популярные вопросы Условные сигналы на дороге: официальные и неофициальные, известные и не очень Поблагодарить другого водителя аварийкой, моргнуть дальним светом, чтобы кого-то пропустить, или посигналить зазевавшемуся на светофоре коллеге – нехитрые дорожные ритуалы, интуитивно понятн... 293 0 1 05.10.2020
Статьи / История Тяжелые, дизельные, передовые: грузовики МАЗ в Советской армии 9 августа 1944 года, через шесть дней после освобождения Минска от Вермахта, в брошенных немецких авторемонтных мастерских была налажена сборка поступавших по ленд-лизу американских армейски... 3662 2 40 04.10.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 100698 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 76410 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 38003 6 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings