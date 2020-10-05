Один день поездил и на месяц в сервис: серьёзные проблемы у Polestar 2

Шведская марка Polestar, отколовшаяся от Volvo в 2017 году, отзовёт электрические кросс-лифтбеки Polestar 2 из-за десятков случаев отказа силовой установки — машины уезжают на сервис на эвакуаторах и стоят там в ожидании, когда производитель разберётся с дефектом.

Кросс-лифтбек Polestar 2 был официально представлен в феврале 2019 года, его производство на заводе в китайском городе Луцяо стартовало в марте этого года, продажи в Европе начались в июне.

В сентябре в шведских СМИ, в частности в журнале CarUp , появилась информация о том, что около трёх десятков свежеиспечённых владельцев Polestar 2 столкнулись с загадочной неисправностью, а именно отказом электромобиля ехать. Некоторым посчастливилось наслаждаться покупной целую неделю и проехать почти тысячу километров до поломки, а вот Тобиас Акеблом из шведского городка Лулео вынужден был вызвать эвакуатор для своего Polestar 2 уже на следующий день после покупки: электромобиль не смог тронуться с места, на экране появилось сообщение об ошибке. С 29 августа машина находится в ремонте. Пока что Тобиас пользуется своей старой машиной, но не у всех владельцев есть такая возможность, и они, конечно, очень разочарованы тем, что остались без средства передвижения.

Polestar 2

Немецкий журнал auto motor und sport сообщил, что их взятый на тест Polestar 2 «заглох» прямо на автостраде: из-за отказал силовой установки машину пришлось уводить на обочину и вызывать службу технической поддержки.



Представитель Volvo в интервью изданию Automotive News Europe сообщил, что шведская компания отзовёт 2189 проданных в Китае и Европе экземпляров Polestar 2 для устранения дефекта. При этом он не уточнил, в чём именно заключается проблема, но посоветовал владельцам прежде чем вызывать эвакуатор выйти из автомобиля, закрыть его, подождать 10 минут и попытаться запустить вновь — это может помочь. Если проблема программная, то её теоретическим можно было бы решить обновлением «по воздуху», но такая функция пока заблокирована — владельцам Polestar 2 она будет доступна лишь в следующем году.



Polestar 2

Polestar 2 — очень важная модель для молодого шведского бренда, и такой фальстарт, конечно, не лучшим образом скажется на имидже. Гибридное купе Polestar 1, вышедшее на рынок в прошлом году, — нишевая и дорогая модель, а вот более доступный кросс-лифтбек Polestar 1 планировалось продавать тиражом 50 тысяч ежегодно. Флагманский седан Polestar Precept встанет на конвейер только через три года.



Силовая установка Polestar 2 состоит из двух электромоторов (по одному на каждую ось) совокупной мощностью 300 кВт (408 л.с.). Батарея ёмкостью 78 кВт∙ч обеспечивает на одной зарядке 470 км пробега по циклу WLTP. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с. Минимальная цена в Германии — 53 540 евро.

Polestar 2

У Polestar 2 есть технически идентичный родственник — кроссовер Volvo XC40 Recharge, у которого, однако, заряда батареи при той же ёмкости хватает всего на 418 км по WLTP, а разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с. Производство XC40 Recharge в бельгийском Генте стартовало только на прошлой неделе, и пока непонятно, столкнуться ли его первые владельцы с теми же проблемами, что владельцы Polestar 2. В Германии Volvo XC40 Recharge стоит от 60 437 евро.



Volvo XC40 Recharge

Для сравнения скажем, что кроссовер Tesla Model Y стоит в Германии от 59 600 евро (505 км на одной зарядке, 5,1 с до «сотни»), но у экземпляров из первых партий обнаружены многочисленные, порой откровенно курьёзные дефекты.



Новенький электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 тоже имеет серьёзные проблемы с качеством, причём о части из них было известно ещё до начала серийного производства.

В России ни одна из вышеперечисленных моделей официально не представлена.

