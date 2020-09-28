Новинки ×
  • Всё дальше от Volvo: серийный Polestar Precept появится через три года

Всё дальше от Volvo: серийный Polestar Precept появится через три года

28.09.2020 304 0 0

Марка Polestar, отколовшаяся от Volvo в 2017 году, анонсировала серийную версию концепта Precept, показанного в феврале этого года. Флагманский электрический седан будет производиться в Китае на новейшем углерод-нейтральном предприятии.

 

В обойме молодого бренда Polestar пока всего две модели: plug-in гибридное купе Polestar 1 и электрический купеобразный кроссовер Polestar 2. Обе, по сути, являются разработками материнской компании Volvo и выполнены в стилистике Volvo — оригинальных деталей немного. Большой седан Precept — это первая попытка радикально обособить Polestar от Volvo в плане дизайна, и попытка эта, по словам Томаса Ингенлата, главы Polestar, оказалась удачной — публика приняла концепт хорошо, и теперь марка Polestar объявила, что Precept станет серийным.

Серийный вариант в плане эстетики будет мало отличаться от концепта и сохранит экоориентированность (в отделке использованы натуральный лён, переработанные пластиковые бутылки, рыболовные сети и виниловые винные пробки). Сохранятся также камеры заднего вида вместо зеркал и необычное решение кормы без полноценного стекла, а вот без центральных стоек кузова конвейерный Precept вряд ли обойдётся — они необходимы для успешного прохождения боковых краш-тестов.

Издание Automotive News Europe со ссылкой на Ингенлата сообщает, что разработка серийного Precept займёт три года и что в его основу ляжет общая с Volvo модульная платформа Scalable Product Architecture второго поколения (SPA2), заточенная под полноценные электромобили, а не гибриды, как нынешняя SPA1.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Выпускаться Precept будет в Китае на новом углерод-нейтральном предприятии в Чэнду. Сейчас же при производстве одного кроссовера Polestar 2 на заводе в Луцяо, по данным журнала Autocar, в атмосферу выбрасывается 24 т СО2, а при производстве родственного бензинового кроссовера Volvo XC40 – 14 т СО2. Таким образом реальный экологический эффект Polestar 2 даёт лишь после 50 тысяч километров пробега при условии зарядки от экологически чистых источников энергии (например, ветряков). Если же брать во внимание реальную сегодняшнюю европейскую зарядную инфраструктуру, на которую работают самые разные типы электростанций, а не только ветряки, то Polestar 2 только через 80 тысяч километров пробега окажется более чистым в плане углеродного следа, чем бензиновый Volvo XC40 с его 163 г СОна километр пробега и сопутствующими выбросами, необходимыми для добычи, переработки и транспортировки топлива.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Главным и домашним рынком для Polestar является Китай, где продажи имеющихся двух моделей стартовали весной этого года, в разгар коронакризиса первой волны. По состоянию на конец июля реализовано около 500 автомобилей. На европейский рынок марка Polestar вышла в июне и к концу июля продала лишь 172 автомобиля. То есть продажи пока, прямо скажем, гомеопатические, и Precept, который подоспеет только через три года, вряд ли станет хитом — скорее всего, это будет дорогая, имиджевая и мощная модель уровня Tesla Model S Plaid и Lucid Air Performance, у которых более 1000 л.с. и очень высокая цена. Впрочем, никаких технических подробностей о серийном Precept марка Polestar пока не сообщает — не было их и на стадии концепта.

электромобиль новинки Polestar

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как правильно пользоваться поворотниками и почему им нельзя доверять Кажется, что вопросов о том, как пользоваться поворотниками, возникать просто не может, ведь это базовое действие, выполняемое каждым водителем десятки раз в день и отработанное до автоматиз... 270 0 0 28.09.2020
Статьи / Авторынок Внедорожник года-2020. Итоги В этом году премии «Внедорожник года» исполняется 15 лет. В юбилейном голосовании 2020 года впервые появилось «Блогерское жюри» и номинация «Моноприводный кроссовер». 3390 0 2 26.09.2020
Статьи / Практика Взгляд назад: ищем и ликвидируем обрыв нити обогрева стекла У обогрева заднего стекла есть одна хорошая особенность: его небольшие неисправности можно устранить своими руками очень быстро и дёшево. А если постараться, то ещё и качественно. Попробуем? 2777 0 1 25.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 91293 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 74827 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 48312 7 2 01.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings