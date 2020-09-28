Всё дальше от Volvo: серийный Polestar Precept появится через три года

Марка Polestar, отколовшаяся от Volvo в 2017 году, анонсировала серийную версию концепта Precept , показанного в феврале этого года. Флагманский электрический седан будет производиться в Китае на новейшем углерод-нейтральном предприятии.

В обойме молодого бренда Polestar пока всего две модели: plug-in гибридное купе Polestar 1 и электрический купеобразный кроссовер Polestar 2. Обе, по сути, являются разработками материнской компании Volvo и выполнены в стилистике Volvo — оригинальных деталей немного. Большой седан Precept — это первая попытка радикально обособить Polestar от Volvo в плане дизайна, и попытка эта, по словам Томаса Ингенлата, главы Polestar, оказалась удачной — публика приняла концепт хорошо, и теперь марка Polestar объявила, что Precept станет серийным.

Серийный вариант в плане эстетики будет мало отличаться от концепта и сохранит экоориентированность (в отделке использованы натуральный лён, переработанные пластиковые бутылки, рыболовные сети и виниловые винные пробки). Сохранятся также камеры заднего вида вместо зеркал и необычное решение кормы без полноценного стекла, а вот без центральных стоек кузова конвейерный Precept вряд ли обойдётся — они необходимы для успешного прохождения боковых краш-тестов.



Издание Automotive News Europe со ссылкой на Ингенлата сообщает, что разработка серийного Precept займёт три года и что в его основу ляжет общая с Volvo модульная платформа Scalable Product Architecture второго поколения (SPA2), заточенная под полноценные электромобили, а не гибриды, как нынешняя SPA1.



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Выпускаться Precept будет в Китае на новом углерод-нейтральном предприятии в Чэнду. Сейчас же при производстве одного кроссовера Polestar 2 на заводе в Луцяо, по данным журнала Autocar, в атмосферу выбрасывается 24 т СО 2 , а при производстве родственного бензинового кроссовера Volvo XC40 – 14 т СО 2 . Таким образом реальный экологический эффект Polestar 2 даёт лишь после 50 тысяч километров пробега при условии зарядки от экологически чистых источников энергии (например, ветряков). Если же брать во внимание реальную сегодняшнюю европейскую зарядную инфраструктуру, на которую работают самые разные типы электростанций, а не только ветряки, то Polestar 2 только через 80 тысяч километров пробега окажется более чистым в плане углеродного следа, чем бензиновый Volvo XC40 с его 163 г СО 2 на километр пробега и сопутствующими выбросами, необходимыми для добычи, переработки и транспортировки топлива.



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Главным и домашним рынком для Polestar является Китай, где продажи имеющихся двух моделей стартовали весной этого года, в разгар коронакризиса первой волны. По состоянию на конец июля реализовано около 500 автомобилей. На европейский рынок марка Polestar вышла в июне и к концу июля продала лишь 172 автомобиля. То есть продажи пока, прямо скажем, гомеопатические, и Precept, который подоспеет только через три года, вряд ли станет хитом — скорее всего, это будет дорогая, имиджевая и мощная модель уровня Tesla Model S Plaid и Lucid Air Performance, у которых более 1000 л.с. и очень высокая цена. Впрочем, никаких технических подробностей о серийном Precept марка Polestar пока не сообщает — не было их и на стадии концепта.

