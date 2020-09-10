Серийный Lucid Air: слишком дорого и поздно, но характеристики впечатляют

Прототип седана Air компания Lucid Motors показала ещё в конце 2016 года с обещанием наладить выпуск в 2018-м, но из-за отсутствия опыта и проблем с финансированием этот график с треском провалила — онлайн-презентацию серийной версии провели только 9 сентября 2020 года, притом что строительство собственного завода в Каса-Гранде (штат Аризона) пока не завершено, а уже весной 2021-го Lucid Motors намерена начать отгрузки первых конвейерных машин клиентам.
В основе седана Air лежит оригинальная платформа LEAP (Lucid Electric Advanced Platform) с интегрированной в пол 900-вольтовой литий-ионной батареей ёмкостью 113 кВт∙ч (ячейки поставляет LG Chem). Колёсная база — 2960 мм, габаритная длина — 4975 мм. Багажника два — передний на 202 л и задний на 456 л. Подвеска не пневматическая, как можно было бы ожидать из названия модели, а пружинная, с адаптивными электронно-управляемыми амортизаторами: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Коэффициент аэродинамического сопротивления кузова сх — 0,21.
Lucid Motors собирается сама производить все ключевые комплектующие для своих электромобилей и очень гордится в частности компактными и мощными электромоторами: при массе в 74 кг один мотор способен выдавать до 500 кВт (680 л.с.). Базовая версия Air будет снабжена единственным электромотором на задней оси и появится в продаже только в 2022 году по цене 80 тысяч долларов — её характеристики пока не объявлены.
Версия Air Touring за 95 тысяч долларов будет доступа в четвёртом квартале 2021 года, она имеет полный привод и два электромотора совокупной мощностью 628 л.с. Запас хода на одной зарядке по методике EPA – 653 км. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 3,2 с. Максимальная скорость — 250 км/ч.
Версия Air Grand Touring поступит в продажу в середине следующего года. Цена — 139 тысяч долларов. Мощность — 811 л.с., 832 км на одной зарядке, 3 с до 60 миль/ч, максимальная скорость — 270 км/ч.
Ближайшей весной можно будет купить только самую дорогую и богато оснащённую версию Air Dream Edition за 169 тысяч долларов. Мощность — 1095 л.с., 810 км на одной зарядке, 2,5 с до 60 миль/ч, максимальная скорость — 270 км/ч.
Кроме того в конце следующего года ожидается премьера трёхмоторной версии Air Performance, ещё более мощной и динамичной.
Для сравнения скажем, что наиболее долгоиграющая версия Tesla Model S за 74 990 долларов может проехать на одной зарядке 647 км и разогнаться до 60 миль/ч за 3,7 с.
Объединяет все версии Air возможность быстрой зарядки — от 300-киловаттного экспресс-терминала пополнить запас хода на 300 миль (483 км) можно всего за 20 минут, но независимых колонок такой мощности в США пока немного: например в сети Electrify America их всего 350 шт., остальные 1800 станций располагают мощностью от 50 до 150 кВт.
Салон серийной версии почти такой же, как у прототипа: перед водителем развёрнут панорамный 34-дюймовый щиток приборов с 5К-разрешением. На центральной консоли — ещё один планшет, который можно задвинуть в панель и открыть доступ к вещевой нише. Лобовое текло тянется до середины крыши — его замена в случае аварии, вероятно, будет непомерно дорогой. Задний диван трёхместный, в виде опции будут предложены два раздельных кресла.
Также в виде опции будут доступны пакет для холодного климата, 800-ваттная аудиосистема с 21 громкоговорителем и автопилот третьего уровня по классификации SAE на основе 32-компонентной системы искусственного зрения (лидар имеется). На деле будет работать только второй уровень, так как третий ещё не легализован и вряд ли будет легализован в ближайшем будущем.
Купить Lucid Air можно будет не только онлайн, но и традиционным способом через автосалон: до конца 2021 года компания планирует открыть в США два десятка шоу-румов и сервисных центров, где машину можно будет пощупать живьём и совершить пробную поездку. В планах также значится выход на рынки Европы и Ближнего Востока.
В рамках презентации серийного Air был засвечен будущий соплатформенный кроссовер Lucid, внешность которого уже не секрет — в августе машину сфотографировали очевидцы во время промо-съёмки в Калифорнии. Дата премьеры кроссовера пока не объявлена.
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