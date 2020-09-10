Серийный Lucid Air: слишком дорого и поздно, но характеристики впечатляют

Американская компания Lucid Motors представила серийную версию своей первой модели, большого электрического седана Air. Покупателям предложат четыре модификации по цене 80 тысяч до 169 тысяч долларов.

Прототип седана Air компания Lucid Motors показала ещё в конце 2016 года с обещанием наладить выпуск в 2018-м, но из-за отсутствия опыта и проблем с финансированием этот график с треском провалила — онлайн-презентацию серийной версии провели только 9 сентября 2020 года, притом что строительство собственного завода в Каса-Гранде (штат Аризона) пока не завершено, а уже весной 2021-го Lucid Motors намерена начать отгрузки первых конвейерных машин клиентам.

В основе седана Air лежит оригинальная платформа LEAP (Lucid Electric Advanced Platform) с интегрированной в пол 900-вольтовой литий-ионной батареей ёмкостью 113 кВт∙ч (ячейки поставляет LG Chem). Колёсная база — 2960 мм, габаритная длина — 4975 мм. Багажника два — передний на 202 л и задний на 456 л. Подвеска не пневматическая, как можно было бы ожидать из названия модели, а пружинная, с адаптивными электронно-управляемыми амортизаторами: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Коэффициент аэродинамического сопротивления кузова с х — 0,21.



Lucid Motors собирается сама производить все ключевые комплектующие для своих электромобилей и очень гордится в частности компактными и мощными электромоторами: при массе в 74 кг один мотор способен выдавать до 500 кВт (680 л.с.). Базовая версия Air будет снабжена единственным электромотором на задней оси и появится в продаже только в 2022 году по цене 80 тысяч долларов — её характеристики пока не объявлены.

Версия Air Touring за 95 тысяч долларов будет доступа в четвёртом квартале 2021 года, она имеет полный привод и два электромотора совокупной мощностью 628 л.с. Запас хода на одной зарядке по методике EPA – 653 км. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 3,2 с. Максимальная скорость — 250 км/ч.

Версия Air Grand Touring поступит в продажу в середине следующего года. Цена — 139 тысяч долларов. Мощность — 811 л.с., 832 км на одной зарядке, 3 с до 60 миль/ч, максимальная скорость — 270 км/ч.

Ближайшей весной можно будет купить только самую дорогую и богато оснащённую версию Air Dream Edition за 169 тысяч долларов. Мощность — 1095 л.с., 810 км на одной зарядке, 2,5 с до 60 миль/ч, максимальная скорость — 270 км/ч.

Кроме того в конце следующего года ожидается премьера трёхмоторной версии Air Performance, ещё более мощной и динамичной.

Для сравнения скажем, что наиболее долгоиграющая версия Tesla Model S за 74 990 долларов может проехать на одной зарядке 647 км и разогнаться до 60 миль/ч за 3,7 с.

Объединяет все версии Air возможность быстрой зарядки — от 300-киловаттного экспресс-терминала пополнить запас хода на 300 миль (483 км) можно всего за 20 минут, но независимых колонок такой мощности в США пока немного: например в сети Electrify America их всего 350 шт., остальные 1800 станций располагают мощностью от 50 до 150 кВт.

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Салон серийной версии почти такой же, как у прототипа: перед водителем развёрнут панорамный 34-дюймовый щиток приборов с 5К-разрешением. На центральной консоли — ещё один планшет, который можно задвинуть в панель и открыть доступ к вещевой нише. Лобовое текло тянется до середины крыши — его замена в случае аварии, вероятно, будет непомерно дорогой. Задний диван трёхместный, в виде опции будут предложены два раздельных кресла.

Также в виде опции будут доступны пакет для холодного климата, 800-ваттная аудиосистема с 21 громкоговорителем и автопилот третьего уровня по классификации SAE на основе 32-компонентной системы искусственного зрения (лидар имеется). На деле будет работать только второй уровень, так как третий ещё не легализован и вряд ли будет легализован в ближайшем будущем.

Купить Lucid Air можно будет не только онлайн, но и традиционным способом через автосалон: до конца 2021 года компания планирует открыть в США два десятка шоу-румов и сервисных центров, где машину можно будет пощупать живьём и совершить пробную поездку. В планах также значится выход на рынки Европы и Ближнего Востока.

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В рамках презентации серийного Air был засвечен будущий соплатформенный кроссовер Lucid, внешность которого уже не секрет — в августе машину сфотографировали очевидцы во время промо-съёмки в Калифорнии. Дата премьеры кроссовера пока не объявлена.