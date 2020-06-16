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Долгоиграющая Tesla Model S: теперь 647 км на одной зарядке

16.06.2020 219 0 1

Компания Tesla в очередной раз доработала свою самую старую модель, лифтбек Model S. Модификация Long Range Plus теперь позволяет проехать на одной зарядке более 400 миль.

 

После наладки производства седана Model 3 «старушка» Model S перешла в разряд нишевых продуктов: в прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, продажи «эски» в США упали на 45% до 14 100 единиц, тогда как «трёшка» разошлась тиражом 158 925 экземпляров. Тем не менее Model S остаётся имиджевой флагманской моделью, ознаменовавшей лидерство компании Tesla на электромобильном рынке, которое до сих пор никто не в состоянии пошатнуть.

К концу этого года ожидается самая мощная трёхмоторная версия «эски» под названием Plaid, прототип которой Tesla в прошлом году катала на Нюрбургринга и даже, по слухам, установила на нём неофициальный рекорд трассы среди дорожных четырёхдверных электромобилей. Ну а пока компания Илона Маска без лишней помпы выкатила апгрейд для самой долгоиграющей на данный момент модификации лифтбека Long Range Plus. Запас хода на одной зарядке вырос с 390 до 402 миль по методике ЕPA, то есть с 627 до 647 км, при этом ёмкость батареи не изменилась и составляет прежние 100 кВт·ч.

За счёт чего удалось нарастить пробег? Производитель сообщает, что снизил массу лифтбека (увы, без конкретных цифр) за счёт унификации некоторых узлов с более современными Model 3/Model Y, в частности сидений и корпуса аккумулятора. Применены новые колёса Tempest с шинами с пониженным сопротивлением качению и дисками с улучшенными аэродинамическими характеристиками. В заднем электромоторе механический масляный насос заменён более экономичным электрическим, а к переднему прикручен оптимизированный редуктор от Model 3/Model Y. Рекуперативное торможение теперь доступно на более низких скоростях, что тоже продлевает запас хода на одной зарядке и жизнь тормозных колодок.

До 100 км/ч Tesla Model S Long Range Plus разгоняется за прежние 3,8 с. Максимальная скорость — 250 км/ч. Цена в США — от 74 990 долларов.

В продаже также остаётся более динамичная версия Performance по цене от 94 990 долларов, способная набрать первую «сотню» за 2,5 с и разогнаться до максимальных 261 км/ч, но запас хода по ЕPA у неё поменьше — 560 км.

На прошлой неделе стоимость акций Tesla превысила психологическую отметку в 1000 долларов, что в четыре раза больше, чем год назад. Инвесторов не смущают ни задержки в графике выхода новых моделей, ни серьёзные проблемы с качеством Model Y, от которых стонут клиенты, ни «слепой» автопилот, продолжающий подвергать опасности жизни людей.

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