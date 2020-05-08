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  • Сейчас не до сладкого: выпуск нового Tesla Roadster отложен на неопределённый срок

Сейчас не до сладкого: выпуск нового Tesla Roadster отложен на неопределённый срок

08.05.2020 45 0 0

Илон Маск в интервью своему давнему приятелю, стендап-комику Джо Рогану, сообщил, что спорткар Roadster нового поколения не является для Tesla приоритетным продуктом, и его запустят в производство только после пикапа Cybertruck, то есть не раньше 2022 года.

 

Комика Джо Рогана за пределами США знаю плохо, но именно этот лысый мужчина с татуированными руками в сентябре 2018 года подарил интернету один из его главных долгоиграющих мемов — курящего марихуану Илона Маска. Во время своей последней встречи Маск и Роган вели себя относительно прилично и не употребляли веществ, изменяющих создание. Его (сознание), судя по всему, в скором времени будут изменять вживляемые в мозг чипы компании Neuralink — очередного инициированного Илоном Маском стартапа, ставшего центральной темой интервью. Началась же беседа с обсуждения главной светской новости этой недели — рождения сына Маска от певицы Граймс, которому дали совершенно невозможное имя — X Æ A-12 (произносится как «Экс Эш Эй Твелв»). А в последних десяти минутах двухчасового интервью были реплики на тему деятельности компании Tesla и её грядущих новинок.

Так, на вопрос Рогана о том, когда он, наконец, сможет купить новый Roadster, Маск ответил, что точно не знает и что сейчас компания Tesla решает более приоритетные задачи, а именно наращивает выпуск кроссоверов Model Y (у которых, к слову, обнаружились серьёзные проблемы с качеством), строит Гигафабрику в Берлине и доводит до серийной кондиции пикап Cybertruck (недавно мы рассказывали об изменениях в его конструкции и дизайне). На вопрос, что же всё-таки раньше появится в продаже — Roadster или Cybertruck, Маск ответил, что Cybertruck, а это значит, что раньше 2022 года Roadster на рынке не появится, да и то при условии, что Cybertruck будет запущен в производство вовремя (в конце следующего года), в чём сомневаются даже яростные фанаты Tesla.

Объясняя свою позицию, Маск сравнил новый Roadster с десертом, который следует подать к столу только после основных блюд — мяса, картошки, зелени и так далее.

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Между тем официальная премьера Roadster второго поколения состоялась ещё в ноябре 2017 года, и тогда же стартовал сбор предзаказов: желающим нужно внести 50 тысяч долларов депозита, и затем, когда начнётся выпуск спорткара, оплатить полную стоимость — 200-250 тысяч долларов в зависимости от комплектации. В предварительном описании указано, что новый Roadster будет иметь полный привод, сможет разгоняться до 60 миль/ч (96,56 км/ч за 1,9 с) и проезжать на одной зарядке тысячу километров. Двухдверный кузов типа тарга сможет вместить четверых плюс багаж.

﻿Изначально было обещано, что новый Roadster выйдет на рынок в 2020 году, но затем Илон Маск сообщил, что спорткар увидит свет после новой трёхмоторной топ-версии Plaid лифтбека Model S, которую тестировали в прошлом году на Нюрбургринге. Plaid ожидается в конце этого года, и многие её технические решения перекочуют на Roadster. Теперь же Родстеру присвоили статус десерта и велели клиентам ждать до победного конца…

Добавим, что на момент дебюта характеристики Родстера действительно впечатляли, и Маск обещал, что это будет самый быстрый дорожный автомобиль из когда-либо существовавших. В 2017 году так и было, но сегодня уже нет — есть проекты в плане характеристик и поинтереснее, например Spyros Panopoulos Chaos, Aspark Owl, Lotus Evija, Czinger 21C.

В апреле в официальном финансовом отчёте за первый квартал 2020 года компания Tesla сообщила, что выпуск электрического седельного тягача Tesla Semi, представленного одновременно с новым Roadster, переносится на 2021 год, тогда как изначально предполагалось вывести его на рынок в конце 2019-го. В общем, с обещаниями у компании Tesla всё пока плохо. Но это инвесторов это не смущает: по капитализации Tesla давно обошла большую американскую тройку (GM, Ford, FCA) вместе взятую. На момент нашей публикации рыночная капитализация Tesla превысила 150 млрд долларов.

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