Ещё не представленный кроссовер Lucid поймали во время фотосессии

Молодая американская компания Lucid Motors ещё не вывела на рынок свою первую новинку — электрический седан Air, а уже готовит вторую. Ей, как многие и ожидали, оказался кроссовер.

Запрягает Lucid Motors медленно: компания существует с 2007 года, прототип седана Air дебютировал в 2016 году, его серийную версию представят только 9 сентября нынешнего года, а поставки готовых машин клиентам начнутся в 2021-м, при условии что строительство завода в Каса-Гранде (штат Аризона) будет идти по плану и не застопорится, например, из-за второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Сентябрьская презентация состоится при любом раскладе, так как она заочная, то есть пройдёт в формате онлайн. Под это дело, как водится, заранее делают фирменную фотосессию в каком-нибудь живописном месте. Пиарщики Lucid выбрали городок Пескадеро (штат Калифорния) на западном побережье, попросили полицию оградить участок дороги, чтобы съёмке никто не мешал, и приступили к работе. Но без случайных зрителей всё же не обошлось: фотографии новинки всплыли в Твиттере на страничке Coast Redwoods и на форуме LucidOwners.

Новость состоит в том, что 9 сентября Lucid Motors, судя по всему, представит не одну, а две машины — серийный Air и прототип будущего кроссовера, у которого пока даже нет официального названия. На съёмке присутствовали обе машины, и на шпионском снимке, где они стоят рядом, видно, что кроссовер чуть крупнее седана, хотя стилистика у них общая.



Платформа у кроссовера, очевидно, такая же, как у седана Air, но дорожный просвет заметно больше. К особенностям дизайна можно отнести слегка оквадраченные колёсные арки с пластиковыми расширителями, двери без ручек, панорамную стеклянную крышу и поперечные багажные рейлинги, визуально интегрированные в кузов.



Пропорциями кузова и габаритами кроссовер Lucid ближе к Faraday Future FF 91 (ещё один стартаперский долгосторой), нежели к Tesla Model X. Есть что-то общее и с кроссовером Fisker Ocean, но последний более компактный. К потенциальными соперникам можно отнести и анонсированный недавно электрический кроссовер Cadillac Lyriq.

Главным конкурентным преимуществом кроссовера Lucid, вероятно, станет большой запас хода на одной зарядке (у седана Air он составляет 832 км по циклу EPA), но ровно до тех пор пока в серию не пойдут аккумуляторы нового поколения на твёрдом электролите, над которыми сейчас работают Tesla, GM и несколько стартапов. То есть ещё не вышедшая на рынок компания Lucid уже находится в числе догоняющих, а это не очень хорошая новость для её потенциальных клиентов и инвесторов.

