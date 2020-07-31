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  • Fisker анонсировал три новинки (кросс-купе, седан, пикап) и партнёрство с VW

Fisker анонсировал три новинки (кросс-купе, седан, пикап) и партнёрство с VW

31.07.2020 182 0 0

Американский электромобильный стартап Fisker Inc., возглавляемый датским дизайнером и предпринимателем Хенриком Фискером, готовится расширить свою продуктовую линейку до четырёх моделей и вывести их на рынок к 2025 году.

 

Хенрик Фискер верен себе — в том смысле, что его планы постоянно меняются, и пока ещё нереализованная в полной мере предпринимательская потенция ищет новые формы выражения (напомним, что предыдущая компания Фискера — Fisker Automotive — прогорела и была продана китайскому производителю автомобильных комплектующих Wanxiang).

Fisker Ocean
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Fisker Ocean
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Fisker Ocean
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В начале года Фискер представил среднеразмерный электрический кроссовер Ocean с батареей LG Chem на 80 кВт·ч и запасом хода на одной зарядке до 300 миль (483 км). Стартовая цена на Ocean составляет 37 499 долларов, но американцам с учётом правительственных субсидий кроссовер обойдётся в 29 999 долларов. Автомобиль будет также распространяться по подписке за за 379 долларов в месяц (плюс разовый платёж в 2999 долларов за доступ к подписке). Первые серийные образцы будут отгружены клиентам в 2022 году, сейчас на Ocean собрано более 7000 предзаказов.

Fisker Ocean

В середине июля выяснилось, что Fisker Inc. ведёт переговоры с концерном Volkswagen о закупке модульной платформы MEB, о чём в частности сообщил журнал Car and Driver, обнаруживший соотвествующий слайд в свежей презентации стартапа для инвесторов. Американские коллеги ссылаются также на запись Фискера в Twitter об этом знаменательном событии, но сейчас такой записи не существует, — вероятно, она была удалена, так официальное соглашение между Fisker и VW пока не подписано.

Fisker Alaska

Фискер не в первый раз удаляет записи из Твиттера. Так, в феврале этого года он анонсировал в соцсети пикап Alaska, но затем сообщил, что это была ошибка и «снёс» тизерную картинку. Между тем в оглашённом вчера плане развития компании пикап всё-таки присутствует — скорее всего, это и есть Alaska. Вместе с ним модельный ряд Fisker пополнят бюджетный купеобразный кроссовер (ожидается, что он будет стоить дешевле, чем Ocean) и спортседан по мотивам концепта E-Motion образца 2018 года.

Fisker E-Motion
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Fisker E-Motion
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Fisker E-Motion
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Напомним, что именно E-Motion должен был стать первой серийной моделью новой компании Фискера — седан позиционировался как полностью оригинальная разработка с революционной твердотельной батареей, но довести до серийной кондиции последнюю не удалось, так что проект E-Motion был заморожен и уступил место более приземлённому в плане технологий кроссоверу Ocean.

По мнению коллег из Car and Driver, весь модельный ряд Fisker в случае успеха переговоров с немцами будет переведён на платформу MEB, в том чисел уже как бы готовый Ocean. По сути, Fisker превратится в своеобразное кузовное ателье, которое будет на немецких «щах» делать изысканные электромобили с уникальным характером. Что из этого выйдет, покажет время — предлагаем подождать официального сообщения о сделке с VW. Если его не будет, то, осмелимся предположить, Fisker Inc. ждёт та же участь, что и Fisker Automotive.

электромобиль новинки Fisker

 

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