Новый седан на электротяге: Lucid Air без подзарядки сможет проехать более 830 километров

История американской компании Lucid Motors началась в 2007 году, правда, тогда она имела название Atieva и устанавливала электрические силовые установки на коммерческие автомобили Mercedes-Benz Vito. Впоследствии в фирме занялись разработкой собственного электрокара, который, по задумке, должен составить конкуренцию Tesla Model S. А новое имя – Lucid – компания получила перед дебютом прототипа седана Air, который состоялся в конце 2016 года.



На фото: прототип Lucid Air

Выпуск первенца Lucid Motors наладит на собственном заводе в Каса-Гранде (США, штат Аризона). Изначально предполагалось, что производство «четырёхдверки» Air начнётся в 2018 году, однако сроки реализации проекта несколько раз переносились, в том числе из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Теперь назван новый срок для презентации серийной версии седана – 9 сентября 2020 года (дебют пройдёт в онлайн-формате).



Информация о характеристиках топовой версии модели уже есть. У неё будет полный привод и силовая установка, состоящая из двух электромоторов. Совокупная отдача системы составит 1013 л.с. Такое исполнение получит батарею ёмкостью 130 кВт*ч. Кстати, аккумулятор создан с учётом опыта подразделения Atieva, которое поставляет батареи гоночных электрокаров Formula E.



Согласно новым данным, которыми поделились в Lucid Motors, запас хода топового электроседана составит около 832 километров (517 миль), расчёт вели по используемому в США циклу EPA. Ранее в компании говорили лишь расплывчатое «более 400 миль» (то есть свыше 643 км). Для сравнения, у самой дальнобойной версии Tesla Model S Long Range Plus запас хода на одной зарядке равен 647 км (402 мили) по циклу EPA.

Отметим, двухмоторной версии Lucid Air на разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) понадобится меньше 2,5 секунды. Точная максимальная скорость пока не называется, но известно, что она окажется выше 322 км/ч (к примеру, прототип в ходе испытаний достигал отметки в 379 км/ч).



Автомобиль оснастили комплексом систем помощи водителю. Их работа основана на показаниях 32 сенсоров, «считывающих» обстановку. В их числе: лидар, один радар дальнего и четыре радара ближнего диапазона, а также 14 камер и 12 ультразвуковых датчиков.

Новинку планируется выпустить не только на рынок Северной Америки, но и в Европе, а также в некоторых странах Ближнего Востока. О сроках начала продаж в компании, вероятно, объявят в ходе онлайн-презентации электроседана. Известно, что первыми на рынок поступят «зелёные» машины особого приветственного издания (в наиболее богатой комплектации). Их ценник составит примерно 165 тыс. долларов, что эквивалентно более 12 млн рублей по текущему курсу. По предварительным данным, поставки клиентам начнутся в начале 2021 года. Затем Lucid будет продавать и версии «попроще» с иными электроустановками и аккумуляторами меньшего объёма. Стоимость такого Air обещает стартовать с отметки 60 тыс. долларов (около 4,38 млн рублей).

