Двухрядный кроссовер Voyah Taishan готовится выйти на авторынок РФ

Такая новинка китайской марки появится в России до конца 2026 года, стоимость пятиместной модификации станет известна позже.

В местном представительстве Voyah в октябре 2025-го официально объявили о планах по выводу флагманского кроссовера Taishan на российский рынок. Премьера версии для РФ прошла в ноябре того же года: ранее корреспондент Колёса.ру Андрей Судьбин рассказал подробности об этом SUV. Отметим, сейчас модель представлена только с трёхрядным салоном в шестиместном исполнении с двумя капитанскими креслами во втором ряду.

На фото: пятиместный кроссовер Voyah Taishan (версия для российского рынка)

Теперь в пресс-службе бренда анонсировали новую модификацию для российского рынка: речь идёт о двухрядном Voyah Taishan, салон которого рассчитан на пятерых седоков. В списке его преимуществ числится просторное багажное отделение за счёт отсутствия третьего ряда сидений (пятая дверь имеет электропривод).

﻿Согласно брошюре на официальном сайте марки, объём багажника у новинки равен 1148 литров, а со сложенным задним рядом – 2361 литр. Для сравнения, у семиместного SUV показатели равны 305 и 1193 литра соответственно. Габариты остались прежними: длина равна 5230 мм, ширина – 2025 мм, высота – 1817 мм, а расстояние между осями составляет 3120 мм.

На фото: салон пятиместного кроссовера Voyah Taishan (версии для российского рынка)

Производитель отметил, что у пятиместной версии сохранился полноценный второй ряд для пассажиров: его спинки можно складывать и возвращать на место одним нажатием. Сообщается, что новой модификации Voyah Taishan положена русскоязычная информационно-развлекательная система с функцией голосового управления, дисплеем для переднего пассажира и доступом к онлайн-сервисам музыки и видео.

Двухрядному кроссоверу, который готовится выйти на российский рынок, положены трёхкамерная интеллектуальная пневматическая подвеска, система активного рулевого управления задними колёсами, современный комплекс водительских помощников, а также последовательная гибридная силовая установка.

Система, которой оснащаются обе модификации Voyah Taishan, включает в себя 143-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра, который исполняет роль генератора для тяговой батареи ёмкостью 62,5 кВт*ч. В движение кроссовер приводят два электромотора (по одному на каждой оси), их совокупная отдача равна 517 л.с., а максимальный крутящий момент – 695 Нм. Чисто на электротяге этот SUV способен проехать до 280 км, а общая дальнобойность составляет 1120 км (по циклу WLTP).

Согласно плану компании, пятиместная модификация Voyah Taishan появится на российском рынке до конца 2026 года. Подробности о его оснащении, а также дата старта продаж и стоимость будут обнародованы позднее. Судя по информации на официальном сайте бренда в РФ, рекомендованная розничная цена актуального шестиместного флагмана равна 9 775 000 рублей (без учёта скидки).