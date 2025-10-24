Новый флагманский кроссовер Voyah Taishan едет в Россию

Российскую презентацию гигантского SUV принадлежащего концерну Dongfeng премиум-бренда проведут в конце текущего года. Как и на родине, у нас модель будет доступна в виде полноприводного гибрида.

Местный офис Voyah официально объявил о том, что новый флагманский кроссовер Taishan будут продавать в России. Ограниченная партия станет доступна для предзаказа уже в декабре, тогда же должны провести презентацию нашей версии. Отметим, Taishan – это имя для Китая, у экспортного же варианта может оказаться другое название, точно узнаем после премьеры (возможно, это Titan). При этом кроссовер уже обзавелся собственной страницей на российском сайте Voyah: там он пока обозначен как Taishan. Также напомним, что даже в Поднебесной модель еще не продают. На домашний рынок новинка выйдет в ноябре.

Voyah Taishan представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид. Кроссовер построен на платформе с 800-вольтовой электросистемой, он имеет пневмоподвеску. В пресс-релизе российского подразделения еще отмечена «поворотная задняя ось»: «благодаря повороту задней оси на 8° обеспечивается сверхмалый радиус разворота – всего 5,4 метра». В Китае у модели еще есть автопилот Huawei ADS 4.0 Ultra с четырьмя лидарами, один из которых расположен над лобовым стеклом. Вероятно, этот комплекс будет и у кроссовера в РФ.

В состав силовой установки входят бензиновый турбомотор 1.5, два электродвигателя и батарея емкостью 65 кВт*ч. Суммарная мощность модели составляет 517 л.с. Только на электротяге кроссовер проедет 300 км по циклу WLTP, совокупный запас хода – 1120 км. Благодаря технологии быстрой зарядки батарею можно будет зарядить с 20 до 80% всего за 12 минут.

Длина Voyah Taishan равна 5230 мм, ширина – 2025 мм, высота – 1817 мм, колесная база – 3120 мм. Среди особенностей внешности – внушительная радиаторная решетка, двухъярусная головная оптика (у адресованного КНР кроссовера в фары еще встроен проектор, но в российском офисе эту фишку не упомянули), полускрытые ручки дверей с пиксельной подсветкой и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Двери – с электроприводом и доводчиками. Для Taishan также предусмотрены выдвижные боковые подножки. Кроссовер «стоит» на 22-дюймовых дисках с гальваническим покрытием.

Интерьер полностью пока не рассекречен. Впрочем, и на имеющихся «фрагментах» видно, что внутри установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. В Китае мультимедиа работает на операционке HarmonySpace 5.0 от той же фирмы Huawei. В торце центрального тоннеля имеется сенсорная панель, с помощью которой задние пассажиры смогут управлять различными функциями. А в самом тоннеле наверняка спрятан отсек с подогревом и охлаждением.

Все подробности о новом флагмане Voyah узнаем в ноябре. Ну а цены и комплектации нашего кроссовера, видимо, назовут после декабрьской презентации.