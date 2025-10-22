Роскошный кроссовер Voyah Taishan: новые фото, включая первые кадры с салоном

Новый кроссовер Voyah Taishan анонсировали еще в августе. В конце сентября принадлежащий концерну Dongfeng премиум-бренд провел в Китае публичную презентацию SUV, однако интерьер тогда не показали. Так вот теперь опубликованы дополнительные фирменные изображения, вдобавок марка выложила в Сеть видеоролик, в котором впервые продемонстрирован интерьер новинки, пусть пока лишь «фрагментарно». Полностью салон обещают раскрыть в ближайшее время. Впрочем, сначала снова пробежимся по внешности.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Облик Voyah Taishan оформлен в новом фирменном стиле марки, которые уже примерили седан Passion L и топовый минивэн Dream. Кроссовер получил аналогичную внушительную радиаторную решетку с прорезями, плюс для него тоже доступна двухцветная окраска кузова. Двухэтажная головная оптика – как у четырехдверки. При этом в фары Taishan еще встроен проектор, так что SUV способен выводить подсказки прямо на проезжую часть. Задние фонари сделали в виде единой плашки. Кроссовер также имеет полускрытые ручки дверей с пиксельной подсветкой. Наконец, модели обещан автопилот Huawei ADS 4.0 Ultra с четырьмя лидарами, один из которых расположен над лобовым стеклом.

Длина кроссовера равна 5230 мм, ширина – 2025 мм, высота – 1817 мм, колесная база – 3120 мм. Модели положены 22-дюймовые колеса.

Внутри Taishan тоже подражает седану и богатому вэну. В салоне кроссовера установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Мультимедиа работает на операционке HarmonySpace 5.0 от компании Huawei. Руль – как у Voyah Passion L. Поверх передней панели установлен отдельный динамик (опять же, как у четырехдверки), динамики встроены и в подголовник водительского кресла. В торце центрального тоннеля есть сенсорная панель, с помощью которой задние пассажиры смогут управлять различными функциями. Кроме того, в тоннеле наверняка спрятан отсек с подогревом и охлаждением.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

В основе Voyah Taishan лежит платформа с 800-вольтовой электросистемой, кроссовер имеет пневмоподвеску. Модель представляет собой подзаряжаемый гибрид. Установка включает бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), два электродвигателя и батарею емкостью 65 кВт*ч. Суммарная мощность – 517 л.с. Только на электротяге Voyah Taishan проедет 370 км по циклу CLTC, совокупная дальнобойность – 1400 км.

В Китае запуск Taishan намечен на ноябрь. А впоследствии флагманский кроссовер Voyah отправят на экспорт, и его появление в России более чем вероятно. При этом зарубежной версии могут присвоить другое имя. Кстати, в адресной строке страницы модели на китайском сайте значится Titan – не исключено, что это и есть экспортное название модели.