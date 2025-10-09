Рестайлинг ×
Обновлённый минивэн Voyah Dream едет в Россию: дополнение, а не замена

09.10.2025 176 0 1

Марка Voyah анонсировала выход на российский рынок самой свежей версии роскошного минивэна. От уже продающейся у нас модели новый Dream отличается дизайном и еще более внушительным списком оборудования.

В родном Китае минивэн принадлежащего концерну Dongfeng премиум-бренда Voyah стартовал в 2022 году, там он зовется Dreamer. В 2023-м модель официально появилась в России под именем Dream, а в начале текущего года стало известно о том, что выпуск MPV локализовали на заводе Моторинвест в Липецкой области. У нас делают исходные вэны образца 2022 года, тогда как в Поднебесной автомобиль пережил уже несколько модернизаций, причем последнюю провели совсем недавно. И вот теперь российский офис Voyah объявил о том, что самая свежая версия выйдет на наш рынок до конца текущего года: такой минивэн будут продавать под именем Dream+. Обновленный MPV станут поставлять напрямую из Китая, при этом он дополнит гамму – дореформенный Voyah Dream локальной сборки останется в продаже.

Voyah Dream+
Voyah Dream+
Voyah Dream+
Voyah Dream+
Voyah Dream+
Voyah Dream+
Voyah Dream+
Главное внешнее отличие Плюса – иная радиаторная решетка, с бо́льшим количеством вертикальных хромированных плашек, вдобавок они тоньше, чем у прежнего минивэна. Voyah Dream+ также имеет 20-дюймовые диски нового дизайна, можно будет выбрать автомобиль с двухцветным кузовом. А над лобовым стеклом есть лидар: новый минивэн оснащен автопилотом ADS 4 от фирмы Huawei.

Voyah Dream+
Voyah Dream+
Voyah Dream+
Voyah Dream+
В салоне Voyah Dream+ вместо трехэкранного табло установлены отдельные дисплеи приборки и мультимедийной системы. Для пассажиров предусмотрен свой планшет – он прикреплен к потолку. Раздельные кресла второго ряда имеют встроенные в подлокотники пульты, откидные подставки для ног, «расширенные зоны подогрева», вентиляцию и 26-точечную систему массажа. В списке оборудования нашего нового минивэна еще значатся проекционный дисплей и аудиосистема с 22 динамиками.

Voyah Dream+

Минивэн Voyah Dream+ также имеет 800-вольтовую электросистему, адаптивную пневмоподвеску и полный привод. А еще для него заявлена функция танкового разворота. В Китае модель бывает в виде подзаряжаемого гибрида или полноценного электрокара. Но у нас марка Voyah в принципе отказалась от продаж «электричек». Вот и Плюс будет доступен только в версии PHEV с новой батареей емкостью 62,5 кВт*ч (у дореформенного российского Voyah Dream аккумулятор на 43 кВт*ч). Суммарная отдача Dream+ составляет 667 л.с. Только на электротяге он проедет 280 км по циклу WLTP, совокупная дальнобойность – 1220 км.

Прежний Voyah Dream для России
Прежний Voyah Dream для России
Прежний Voyah Dream для России
Прежний Voyah Dream для России
Больше подробностей о новом минивэне для РФ раскроют ближе к дате старта продаж, равно как и цены.

минивэн Россия Китай авторынок новинки гибридные авто рестайлинг Voyah Voyah Dream Dongfeng

 

Новые комментарии
