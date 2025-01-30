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На российском заводе стартовал выпуск кроссовера Voyah Free и минивэна Dream

30.01.2025 169 0 0

Сборка машин китайского бренда налажена на производственной площадке, которая расположена в Липецкой области.

Премиальный бренд Voyah входит в состав китайского концерна Dongfeng. На российском рынке марка появилась в конце осени 2022 года, официальным дистрибьютором продукции Voyah в РФ является компания «Моторинвест». Напомним, первенцем бренда стал кроссовер Free, позже линейку пополнил минивэн Dream. Ранее эти модели импортировались в Россию, однако теперь налажена их местная сборка.

На фото: кроссовер Voyah Free EVR Sport Edition

О том, что в РФ начался выпуск автомобилей Voyah Free и Dream, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу местного подразделения компании. Сборка налажена на заводе в Липецкой области, который принадлежит «Моторинвесту». Стоит напомнить, что с конвейера этой площадки сходят полностью электрические модели Evolute i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Van, i-Jet, а также гибридный кроссовер Evolute i-Space.

В местном офисе не рассказали подробнее о производстве Voyah Free и Dream в РФ, но отметили, что на первом этапе было решено наладить сборку гибридных версий. Помимо этого, известно о том, что в компании была проведена работа по интеграции российского ПО в автомобили марки; машины адаптировали для работы с местными навигационными и развлекательными сервисами.

На фото: салон Voyah Free EVR Sport Edition
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На фото: салон Voyah Free EVR Sport Edition
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На фото: салон Voyah Free EVR Sport Edition
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Стоит отметить, что Министерство промышленности и торговли РФ уже включило Voyah Free и Dream в список гибридов и электромобилей, на которые распространяется программа льготного автокредитования. Кроме того, их можно приобрести с государственной субсидией, которая даёт скидку в размере 35% (но не более 925 тыс. рублей).

На фото: минивэн Voyah Dream

Напомним, гибридные исполнения Voyah Free оснащаются установкой, в состав которой входит бензиновая 1,5-литровая «турбочетвёрка», исполняющая роль генератора для подзарядки тяговой батареи ёмкостью 33 кВт*ч, а также пара электромоторов. Совокупная отдача системы у версии EVR равна 693 л.с., а у исполнений EVR Long Range и EVR Sport Edition – 490 л.с. Согласно официальному сайту марки в РФ, цена «спортивного» кроссовера стартует с отметки 5 590 000 рублей.

У минивэна Voyah Dream в состав гибридной установки входит 143-сильный бензиновый двигатель, который способен работать в нескольких режимах: он может либо заряжать тяговую батарею без связи с ведущими колёсами, либо исполнять роль традиционного ДВС и приводить минивэн в движение, либо работать в автоматическом комбинированном режиме, то есть самостоятельно распределять усилия на зарядку и движение.

На фото: салон Voyah Dream

Ещё в состав этой системы у минивэна входит пара электромоторов, суммарная отдача установки у версии PHEV (рекомендованная розничная цена – 7 550 000 рублей) и четырёхместного варианта First (стоимость – 16 990 000 рублей) равна 394 л.с., а у исполнения PHEV Long Range – 422 л.с. (8 490 000 рублей).

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