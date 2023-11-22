Продажи четырёхместного минивэна Voyah Dream в РФ стартовали. Цена известна

Покупка роскошного пассажирского вэна китайской марки обойдётся клиентам не менее чем в 16 990 000 рублей. Пока что модель предложена только с гибридной установкой.

Премиальная марка Voyah входит в состав «поднебесного» концерна Dongfeng. Она появилась на российском рынке в конце осени прошлого года, первенцем стал полностью электрический кроссовер Free. Официальным импортером моделей Voyah является компания «Моторинвест», машины поставляются напрямую из Китая, организации локального производства в планах нет.

На фото: минивэн Voyah Dream First

О том, что роскошный минивэн Voyah появится на российском рынке, стало известно ещё в начале текущего года. Здесь он получил имя Dream (в переводе с английского «мечта»), тогда как на домашнем рынке его название немного иное – Dreamer («мечтатель»). О том, что дилеры бренда начали принимать заказы на новинку, мы сообщали в прошлом месяце, теперь модель официально появилась в продаже.



На фото: салон Voyah Dream First

Роскошный четырёхместный минивэн в топовой комплектации First изначально поступит в дилерские центры в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске, а позже доберётся до шоу-румов в других российских городах. Сегодня импортёр рассекретил ценник самого богатого исполнения Voyah Dream: его стартовая стоимость составляет 16 990 000 рублей.



В оснащение версии First входят сиденья второго ряда WisdomRoyal, которые получили подставки для ног с электроприводом, а также функции подогрева, вентиляции и массажа. У кресел есть электрорегулировки в десяти направлениях, так что при необходимости пространство салона можно превратить в место для отдыха пассажиров, в мобильный офис или же в переговорную. Минивэн оборудован сдвижными боковыми дверями с электроприводом (с обеих сторон).



﻿На передней панели расположен огромный горизонтальный экран, объединяющий в себе три дисплея – виртуальную приборку, центральный тачскрин мультимедийной системы и сенсорный экран для переднего пассажира (диагональ каждого – 12,3 дюйма, а общая ширина составляет 1400 мм). Для пассажиров второго ряда Voyah Dream First доступен дополнительный выдвижной монитор, его диагональ составляет 34 дюйма, а также сенсорный блок в заднем подлокотнике, с помощью которого можно управлять функциями комфорта.



В списке оборудования топовой версии минивэна числятся: трёхзонный климат-контроль, портативный холодильник, подстаканники с функцией подогрева и охлаждения для пассажиров второго ряда, аудиосистема Dynaudio с 12 динамиками, подсветка салона с 64 вариантами цветов, опционально предлагается потолок с эффектом «Звёздное небо». Модель получила различные электронные ассистенты, в том числе система автономного управления с функцией дистанционной (RPA) и автоматической парковки.



Voyah Dream First на старте продаж предлагается с полным приводом и PHEV-установкой, которая включает в себя два электродвигателя и 1,5-литровый бензиновый мотор (используется для выработки электричества и подзарядки батареи). Совокупная мощность системы составляет 394 л.с., а крутящий момент – 610 Нм. С места до «сотни» гибридный минивэн разгоняется за 6,6 секунды, а его максимальная скорость ограничена отметкой 200 км/ч. Суммарный запас хода равен 750 км (при расчёте по циклу WLTP).



Позже премиальный минивэн Voyah Dream, вероятно, будет предложен и с полностью электрической «начинкой». Речь идёт о двухмоторной установке (совокупная отдача равна 435 л.с., а максимальный крутящий момент – 620 Нм).