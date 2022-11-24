Производитель Эволютов выводит на российский рынок премиальную марку Voyah

Вообще, «поднебесный» электрический паркетник Voyah Free уже давно можно купить в России, но то «серые» машины. Теперь же о выходе новой марки на рынок РФ объявлено официально: импортером стала компания Моторинвест, которая наладила в Липецкой области производство китайских «электричек» под собственным брендом Evolute. При этом модели Voyah переименовывать не будут, локальная сборка тоже не планируется, автомобили поставляют напрямую из Китая. Также сообщается, что на сегодняшний день подписано 15 дилерских контрактов, и что «сеть будет динамично расширяться».

Voyah Free

Напомним, бренд Voyah был создан в 2020 году концерном Dongfeng, он считается премиальным, под ним выпускают исключительно электрифицированные машины. Кроссовер Free – это первенец марки, и он же первым официально появится на российском рынке.



По своим габаритам пятиместный паркетник близок к, например, Volvo XC90. Длина «китайца» равна 4905 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1645 мм, колесная база – 2960 мм. У электрокросса два багажника: передний – объемом 75 литров, задний вмещает 560 – 1320 литров. Снаряженная масса составляет 2340 кг. Voyah Free по умолчанию имеет пневмоподвеску, дорожный просвет регулируется в диапазоне от 113 до 213 мм.

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В салоне – выдвижная передняя панель с тремя экранами (каждый диагональю 12,3 дюйма), она поднимается при запуске. Для нашего кроссовера также заявлены системы автоторможения, ночного видения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик и штатный видеорегистратор.



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У кроссовера Voyah Free два электромотора (на каждой из осей), вместе они выдают 488 л.с. и 750 Нм. В РФ модель укомплектована батареей емкостью 103 кВт*ч, паспортный запас хода – 500 км по циклу WLTP. С места до «сотни» паркетник разгоняется за 4,7 секунды, максимальная скорость – 200 км/ч.



Цена официально еще не названа, в продаже Voyah Free должен появиться в декабре. Между тем в одном из московских автосалонов за кроссовер просят минимум 7 790 000 рублей.

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Позже Моторинвест может привезти в Россию минивэн Voyah Dreamer. К слову, в родном Китае марка вот-вот представит свою третью модель – роскошный седан. Не исключено, что впоследствии «четырехдверка» Voyah также доберется до российского рынка.

