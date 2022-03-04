Новинки ×
  • Минивэн Dongfeng, который попробует потягаться с Lexus LM: теперь версия попроще

Минивэн Dongfeng, который попробует потягаться с Lexus LM: теперь версия попроще

04.03.2022 57 0 0

Вэн будут выпускать под премиальным суббрендом китайской компании. Ожидается, что сначала покупателям предложат гибрид, позже появится полностью электрическая версия.

 

Марку Voyah концерн Dongfeng запустил в 2020 году для самых дорогих машин. Причем у нее есть своя «фишка», которая отличает ее от прочего китайского «премиума» (например, от Wey и Exeed, коими владеют Great Wall и Chery соответственно): бренд создан исключительно для электрифицированных моделей. Первенцем стал крупный кроссовер Free (длина – 4905 мм, колесная база – 2960 мм), а скоро линейку пополнит полноразмерный минивэн, чье имя с китайского можно перевести как Dreamer (то есть «мечтатель»). Премьера MPV состоялась минувшей осенью, однако тогда показали только топовую четырехместную версию. Теперь же раскрыт вариант попроще – с салоном на семерых.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

У трехрядного Voyah Dreamer кресла расположены по схеме 2+2+3, при этом сиденья второго ряда имеют выдвижные подставки для ног. Если у четырехместного вэна VIP-отсек отделен перегородкой (из нее вроде бы выезжает «телевизор»), то у «простого» MPV там «тумбочка». Передняя панель – такая же, как у топового Dreamer, с огромным табло, состоящим из трех дисплеев, и отдельным сенсорным же блоком управления «климатом». Отделка скромнее (без «позолоты»), но и семиместный вэн предложат с кожаным салоном.

Топовый четырехместный Voyah Dreamer
1 / 3
Топовый четырехместный Voyah Dreamer
2 / 3
Топовый четырехместный Voyah Dreamer
3 / 3

Напомним, в основе Dreamer лежит платформа ESSA (Electric Smart Secure Architecture), на которой построен и паркетник Free. У минивэна пневматическая подвеска с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажкой сзади. Длина модели составляет 5315 мм, колесная база – 3200 мм. Таким образом, по этим показателям «китаец» заметно превосходит одного из своих главных конкурентов – минивэн Lexus LM (5040 и 3000 мм; сделан из Toyota Alphard, представлен в Поднебесной и странах Юго-Восточной Азии).

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Во время прошлогодней презентации вэна в Dongfeng заявили, что Dreamer будет доступен в виде электрокара или последовательного гибрида (ДВС работает только в режиме для подзарядки батареи), но подробностей о начинке тогда не привели. Между тем не так давно кое-какие характеристики гибридного MPV появились в базе минпрома КНР – видимо, этот вариант и выйдет первым на рынок. Такой Voyah Dreamer получил бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 136 л.с. и пару электродвигателей.

В Китае старт продаж намечен на апрель текущего года.

минивэн Китай авторынок новинки Voyah Dongfeng

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Peugeot 3008 l с пробегом: подвески хватит надолго, а за моторами придётся следить В первой части обзора Peugeot 3008 мы рассказали о кузове, салоне и электрике. Получилось как-то успокаивающе: кузов хороший, коррозии почти нет, салон отличный, и только разве что электрик... 887 7 2 02.03.2022
Статьи / Статистика Нули у лидеров, стабильность в премиуме, и откуда взялся прирост: итоги рынка в 2021 году Четвертый квартал 2021 года предсказуемо оказался провальным для автомобильного рынка: сочетание дефицита микрочипов, постоянного роста цен на машины и сокращения финансовых запасов у населе... 256 0 1 02.03.2022
Статьи / Авто недели Можно подешевле, можно почти новый: стоит ли покупать Lexus NX I за 3 миллиона рублей Выбор премиального кроссовера за 2,5-3 миллиона весьма широк. Можно купить  Audi Q7, Lexus RX или даже замахнуться на настоящий внедорожник вроде Land Rover Discovery. Но что если в приорите... 3619 3 3 01.03.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 19982 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 16797 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 15434 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings