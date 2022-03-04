Минивэн Dongfeng, который попробует потягаться с Lexus LM: теперь версия попроще

Марку Voyah концерн Dongfeng запустил в 2020 году для самых дорогих машин. Причем у нее есть своя «фишка», которая отличает ее от прочего китайского «премиума» (например, от Wey и Exeed, коими владеют Great Wall и Chery соответственно): бренд создан исключительно для электрифицированных моделей. Первенцем стал крупный кроссовер Free (длина – 4905 мм, колесная база – 2960 мм), а скоро линейку пополнит полноразмерный минивэн, чье имя с китайского можно перевести как Dreamer (то есть «мечтатель»). Премьера MPV состоялась минувшей осенью, однако тогда показали только топовую четырехместную версию. Теперь же раскрыт вариант попроще – с салоном на семерых.

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У трехрядного Voyah Dreamer кресла расположены по схеме 2+2+3, при этом сиденья второго ряда имеют выдвижные подставки для ног. Если у четырехместного вэна VIP-отсек отделен перегородкой (из нее вроде бы выезжает «телевизор»), то у «простого» MPV там «тумбочка». Передняя панель – такая же, как у топового Dreamer, с огромным табло, состоящим из трех дисплеев, и отдельным сенсорным же блоком управления «климатом». Отделка скромнее (без «позолоты»), но и семиместный вэн предложат с кожаным салоном.



Топовый четырехместный Voyah Dreamer 1 / 3 Топовый четырехместный Voyah Dreamer 2 / 3 Топовый четырехместный Voyah Dreamer 3 / 3

Напомним, в основе Dreamer лежит платформа ESSA (Electric Smart Secure Architecture), на которой построен и паркетник Free. У минивэна пневматическая подвеска с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажкой сзади. Длина модели составляет 5315 мм, колесная база – 3200 мм. Таким образом, по этим показателям «китаец» заметно превосходит одного из своих главных конкурентов – минивэн Lexus LM (5040 и 3000 мм; сделан из Toyota Alphard, представлен в Поднебесной и странах Юго-Восточной Азии).



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Во время прошлогодней презентации вэна в Dongfeng заявили, что Dreamer будет доступен в виде электрокара или последовательного гибрида (ДВС работает только в режиме для подзарядки батареи), но подробностей о начинке тогда не привели. Между тем не так давно кое-какие характеристики гибридного MPV появились в базе минпрома КНР – видимо, этот вариант и выйдет первым на рынок. Такой Voyah Dreamer получил бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 136 л.с. и пару электродвигателей.



В Китае старт продаж намечен на апрель текущего года.