Dongfeng мечтает потягаться с Lexus: представлен роскошный минивэн Voyah Dreamer

Вэн будет второй моделью премиального суббренда китайской компании. На домашний рынок модель выйдет в 2022-м, ее предложат в виде гибрида или полноценной «электрички».

Марку Voyah (ее название должно вызывать ассоциации со словом voyage, то есть «путешествие») концерн Dongfeng запустил в прошлом году. Бренд считается премиальным, а его главное отличие от Wey, Lynk & Co и Exeed, коими владеют Great Wall, Geely и Chery соответственно, заключается в том, что он создан исключительно для электрифицированных моделей. Производственная площадка расположена в Ухане, причем прежде этот завод собирал автомобили давнего партнера Dongfeng – компании Renault (французы вывели традиционные легковушки с китайского рынка).

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Первенцем Voyah стал большой кроссовер Free (длина – 4905 мм, колесная база – 2960 мм), его представили под конец 2020-го, хотя в продажу он поступил лишь в августе этого года (от 313 600 юаней или 3 568 000 рублей по актуальному курсу). Ранее Dongfeng отчиталась о собранных почти 3700 заказах, но реальные результаты продаж пока скромные: по данным CarSalesBase, с август по октябрь на родине реализовано 2111 кроссоверов. И вот на подходе вторая модель Voyah: накануне открытия автосалона в Гуанчжоу дебютировал крупный минивэн.



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Вообще, имя MPV официально еще не объявлено, однако местные журналисты разглядели на показанной машине надпись, которую с китайского можно перевести как Dreamer, то есть «мечтатель». В основе вэна лежит платформа ESSA (Electric Smart Secure Architecture), на ней же базируется и паркетник Free. У Dreamer пневматическая подвеска с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажкой сзади. По длине и размеру колесной базы «китаец» заметно превосходит одного из своих главных конкурентов – минивэн Lexus LM (сделан из Toyota Alphard). Показатели Dreamer – 5315 и 3200 мм, Лексуса – 5040 и 3000 мм.



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Особенности экстерьера Мечтателя – огромная решетка с вертикальными клиньями, полностью светодиодная оптика, 20-дюймовые колеса и множество хромированных деталей. Пока представлена только четырехместная версия, с двумя отдельными креслами в задней части, у которых имеются электрорегулировки, массажер и выдвижные подставки для ног. Настройками VIP-пассажиры смогут управлять с помощью большого дисплея, торчащего из широкого подлокотника. Еще есть холодильник и панорамная крыша, плюс диодные «звезды» на потолке. Кроме того, для задних седоков предусмотрен свой «телевизор» (судя по всему, он выезжает из перегородки). Передняя панель – такая же, как у родственного кроссовера Free, с тремя дисплеями. Наконец, интерьер Dreamer обильно украшен вставками из «розового золота».



Voyah Dreamer

Минивэн будет доступен в виде полноприводного электрокара или последовательного гибрида (ДВС работает только в режиме генератора для подзарядки батареи), но подробностей о технике пока нет. Зато Dongfeng объявила время разгона электроверсии: первую «сотню» такой Dreamer якобы наберет за 5,9 секунды. Согласно официальному сайту Voyah, базовый чисто электрический кроссовер Free имеет один мотор мощностью 347 л.с., электродвигатели полноприводного SUV вместе выдают 694 л.с., оба варианта укомплектованы батареей емкостью 88 кВт*ч, запас хода – 475 или 505 км по устаревшему циклу NEDC (первый показатель – для двухмоторного SUV). Последовательный гибрид Free имеет бензиновый турбомотор 1.5 (109 л.с.), два электродвигателя и батарею на 33 кВт*ч, дальнобойность – 860 км (NEDC).



В продаже минивэн Voyah появится в следующем году, а в 2023-м гамму премиальной марки пополнит седан. Об экспортных планах компания Dongfeng еще не рассказала.