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  • Кроссовер Exeed TXL после рестайлинга обрёл в России новое оборудование и заметно подорожал

Кроссовер Exeed TXL после рестайлинга обрёл в России новое оборудование и заметно подорожал

28.10.2021 271 0 0

Крупному паркетнику суббренда Chery подправили дизайн экстерьера и полностью перекроили салон. На нашем рынке модель по-прежнему доступна лишь в двух комплектациях, но они стали богаче.

 

Марка Exeed в портфеле компании Chery появилась в 2018 году, она создана для выпуска дорогих и хорошо оснащенных машин, то есть считается премиальной. В России китайский «премиум» стартовал год назад с единственным кроссовером TXL, причем для нашего рынка бренд переименовали в Cheryexeed. По официальной версии, «приставка» понадобилась для узнаваемости. Но в августе этого года российский офис Чери объявил о том, что, согласно результатам опросов среди, зафиксирована индивидуальная узнаваемость именно Exeed, так что теперь эта марка представлена в РФ под своим родным названием. Ну а первенцем бренда без приставки стал рестайлинговый TXL. К слову, по данным материнской Chery, в дореформенном виде эта модель за год у нас разошлась тиражом свыше 2700 экземпляров.

Обновленный Exeed TXL
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Обновленный Exeed TXL
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В Китае Exeed TXL обновился еще в 2020-м, и наша версия в плане дизайна изменилась так же. Кроссовер получил иные радиаторную решетку и бамперы, вертикальные диодные полоски ходовых огней. Из-за нового обвеса длина выросла на 5 мм до 4780 мм. Колесная база не изменилась (2800 мм), прежним остался и паспортный дорожный просвет (210 мм). Салон TXL полностью перекроили, внутри появились новая передняя панель и гигантское табло (то есть объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедиа-системы), сенсорный блок управления «климатом» с отдельными шайбами и крошечный селектор коробки.

Обновленный Exeed TXL
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Обновленный Exeed TXL
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Обновленный Exeed TXL
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Обновленный Exeed TXL
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Обновленный Exeed TXL
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На родине TXL недавно еще обрел новый турбомотор 2.0 TGDI мощностью 261 л.с. (400 Нм), однако российский кросс по-прежнему доступен лишь с «турбочетверкой» 1.6 TGDI, которая выдает 186 л.с. и 275 Нм (в Китае отдача этого двигателя выше – 197 л.с. и 290 Нм). Мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В России Exeed TXL представлен только с полным приводом.

Обновленный Exeed TXL
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Обновленный Exeed TXL
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Обновленный Exeed TXL
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Обновленный Exeed TXL
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Обновленный Exeed TXL
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Обновленный Exeed TXL
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Обновленный Exeed TXL
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Комплектаций по-прежнему две – Luxury и Flagship, и обе стали богаче. Так, в начальной версии теперь есть светодиодные фары, передний парктроник (был только задний), камеры кругового обзора, электрорегулировки не только водительского, но и пассажирского кресла, обогрев всех сидений (у дореформенного – только передних), то самое табло, беспроводная зарядка для смартфона, системы мониторинга «слепых» зон, предупреждения о заднем перекрестном столкновении, о наезде сзади и о быстром приближении другого автомобиля. Как и прежде, базовому Exeed TXL также положены 18-дюймовые колеса, шесть подушек безопасности, кожаный салон, круиз-контроль и климат-контроль. Новое оборудование для TXL Flagship – вентиляция передних сидений, адаптивный «круиз», системы удержания в полосе движения, помощи в пробках, распознавания дорожных знаков и предотвращения столкновений, функция контроля дистанции спереди. Панорамная крыша и 19-дюймовые колеса были у этого исполнения и раньше.

Дореформенный Cheryexeed TXL
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Дореформенный Cheryexeed TXL
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Дореформенный Cheryexeed TXL
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Exeed TXL заметно подорожал: если за дореформенный кроссовер совсем недавно просили 2 349 900 – 2 549 900 рублей, то рестайлинговая модель обойдется в 2 699 900 – 2 899 900 рублей.

Между тем до конца текущего года модельный ряд Exeed в РФ планируют расширить – нам обещан флагманский кроссовер VX. За ним подтянется и младший паркетник LX.

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