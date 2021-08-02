Кроссовер Cheryexeed TXL обрёл новый мотор на родине и готовится к рестайлингу в России

На домашнем рынке паркетник теперь доступен с двухлитровой «турбочетверкой». Преобразившийся SUV привезут и в РФ, но пока неизвестно, достанется ли нашей версии новый двигатель.

До России кроссовер с индексом TXL добрался минувшей осенью, причем специально для нашего рынка принадлежащую компании Chery марку Exeed переименовали в Cheryexeed. В Китае же этот паркетник доступен с 2019-го, и уже в 2020-м он там пережил рестайлинг (в РФ представлен дореформенный вариант). Технику реформы тогда не затронули: модели достались новая радиаторная решетка, вертикальные светодиодные полоски ДХО и другие бамперы, плюс перекроили интерьер – в частности, внутри установили сенсорный блок управления «климатом» с отдельными шайбами и гигантское табло, то есть объединенные между собой виртуальную «приборку» и экран мультимедиа-системы. А теперь провели еще одну модернизацию – техническую.

Exeed Lingyun, он же рестайлинговый TXL с новым мотором 2.0 TGDI. Длина – 4780 мм, колесная база – 2800 (у обновленного Exeed TX эти показатели составляют 4690 и 2715 мм соответственно) 1 / 3 Exeed Lingyun, он же рестайлинговый TXL с новым мотором 2.0 TGDI. Длина – 4780 мм, колесная база – 2800 (у обновленного Exeed TX эти показатели составляют 4690 и 2715 мм соответственно) 2 / 3 Exeed Lingyun, он же рестайлинговый TXL с новым мотором 2.0 TGDI. Длина – 4780 мм, колесная база – 2800 (у обновленного Exeed TX эти показатели составляют 4690 и 2715 мм соответственно) 3 / 3

Главное – кроссовер стал первой моделью Exeed, которая получила новую бензиновую «турбочетверку» 2.0 TGDI, выдающую 261 л.с. и 400 Нм. Как и прежде, SUV предложен лишь с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. При этом если у кросса с прежним турбомотором 1.6 TGDI (197 л.с., 290 Нм) после рестайлинга появился крошечный селектор трансмиссии, то у модели с двухлитровым мотором более крупный джойстик с «кристаллом» сверху. Кросс все так же бывает как с передним, так и с полным приводом (с муфтой BorgWarner на задней оси).



Exeed Lingyun, он же рестайлинговый TXL с новым мотором 2.0 TGDI

У паркетника с двигателем 2.0 в Поднебесной иное имя – не TXL, а Lingyun. Вообще, в релизе говорится, что новое название придумали именно для более мощной версии, но, что любопытно, на китайском сайте Exeed на момент публикации новости варианты с 1.6 в конфигураторе отсутствовали, однако у дилеров, судя по местным профильным медиа, такие машины еще есть. И все же не исключено, что имя Lingyun окончательно закрепится на родине марки и превратит кроссовер в отдельную модель. Напомним, изначально в КНР предложены две модификации SUV – удлиненная TXL (именно такой кросс сегодня доступен в России) и короткая TX, при этом обе имеют исключительно пятиместный салон. Но после рестайлинга эти варианты развели: в отличие от длиннобазного кросса, Exeed TX внешне почти не изменился, хотя интерьер у машин сделали одинаковым.



Exeed Lingyun, он же рестайлинговый TXL с новым мотором 2.0 TGDI 1 / 2 Exeed Lingyun, он же рестайлинговый TXL с новым мотором 2.0 TGDI 2 / 2

На данный момент Exeed Lingyun предложен в трех комплектациях. «В базе» есть светодиодная оптика, светящий логотип спереди, то самое табло (каждый экран диагональю 12,3 дюйма, мультимедиа – с возможностью обновления «по воздуху»), двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система автоторможения. В средней версии появляются подогрев и вентиляция передних сидений, антибактериальный фильтр, беспроводная зарядка для смартфона, ассистент движения в пробках и система удержания в полосе движения, вдобавок у системы автоторможения есть функция распознавания пешеходов и велосипедистов. Наконец, в арсенале топового Lingyun еще значатся ионизатор воздуха в салоне, атмосферная подсветка, обогрев рулевого колеса, системы распознавания лиц, мониторинга «слепых» зон, помощи при выезде с парковки задним ходом.



Актуальный Cheryexeed TXL для России, он же дореформенный Exeed TXL 1 / 2 Актуальный Cheryexeed TXL для России, он же дореформенный Exeed TXL 2 / 2

Цена кроссовера с двухлитровым турбомотором лежит в диапазоне от 159 000 до 179 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 797 000 – 2 033 000 рублей по текущему курсу. Exeed TXL с 1.6 TGDI стоит от 139 900 юаней (около 1 581 000 рублей), ну а короткий TX обойдется минимум в 129 900 юаней (1 468 000 рублей).



В России TXL с новым дизайном тоже появится: как сообщили Колёсам в местном офисе Chery, у нас такой кросс планируют представить нынешней осенью. Но пока неизвестно, получит ли наша версия двухлитровый двигатель. А вот имя, скорее всего, менять не станут. Актуальный Cheryexeed TXL в РФ можно купить с 1.6 TGDI, «придушенным» до 186 л.с. и 275 Нм. Цена – от 2 349 900 рублей.