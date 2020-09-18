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  • Премиальный кроссовер Chery преобразился на родине, прежде чем начать карьеру в России

Премиальный кроссовер Chery преобразился на родине, прежде чем начать карьеру в России

18.09.2020 202 0 0

В Китае раскрыт рестайлинговый кроссовер марки Exeed, принадлежащей компании Chery. Модель изменилась как снаружи, так и внутри. У нас SUV тоже появится, но сначала в дореформенном виде.

 

Бренд Exeed был представлен фирмой Chery под конец 2018 года, он считается премиальным. Первенцем стал кроссовер TX, у которого также имеется длиннобазная версия – TXL. На домашнем рынке паркетник звезд с неба не хватает: в январе-июле 2020-го там реализовано всего лишь 7500 единиц. Для сравнения, кросс Wey VV6 (Wey – еще один «премиум», уже от компании Great Wall) за аналогичный период разошелся тиражом в 16 400 экземпляров. Взбодрить спрос призван рестайлинг. Пока раскрыт только удлиненный вариант, но короткий SUV, скорее всего, обновился так же.

Обновленный Exeed TXL для Китая
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Обновленный Exeed TXL для Китая
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Внешний облик TXL подтянули к остальным двум кроссам марки – младшему LX и флагманскому VX (последний только готовится к старту продаж). Итого, паркетник обрел новую радиаторную решетку, растянувшуюся почти на всю ширину машины, вертикальные светодиодные полоски ДХО и другие бамперы. Длина выросла на 5 мм до 4780 мм, колесная база не изменилась – 2800 мм (у дореформенного короткого TX – 4690 и 2715 мм соответственно).

Интерьер TXL полностью перекроили, и тоже в стиле LX и VX. Внутри — выполненные в виде единого блока виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы («мультимедиа» — с распознаванием лиц). Еще один экран расположен на центральной консоли – он отвечает за управление «климатом», причем на нем же имеются шайбы, как у моделей Jaguar Land Rover (Chery, кстати, давно сотрудничает с британцами). Сама передняя панель – новая. Еще заменили ручки дверей и блоки со стеклоподъемниками, другим стал и селектор коробки. А вот семиместная версия, судя по всему, модели так и не досталась – и растянутый TXL, и стандартный TX доступны только с пятиместным салоном.

Обновленный Exeed TXL для Китая
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Обновленный Exeed TXL для Китая
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Обновленный Exeed TXL для Китая
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Двигатель, по предварительным данным, прежний. В Китае паркетник оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.6 TGDI семейства Acteco третьего поколения (собственная разработка Chery). Мотор выдаёт 197 л.с. и 290 Нм, он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой Getrag с двумя сцеплениями. Привод – передний или полный.

Цены обновленного Exeed TXL, как ожидается, объявят в рамках Пекинского автосалона, который откроется для публики 26 сентября. Дореформенная модель (и длиннобазный кросс, и короткий) стоит от 135 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 510 000 рублей по актуальному курсу.

Дореформенный Exeed TXL. В России этот кросс появится под маркой Cheryexeed
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Дореформенный Exeed TXL. В России этот кросс появится под маркой Cheryexeed
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Кроссовер с индексом TXL скоро стартует и в России, но в дорестайлинговом виде. Причем специально для нашей страны был придуман новый бренд – Cheryexeed (видимо, чтобы не сталкиваться с Kia и ее XCeed). Между тем, как рассказали «Колёсам» в российском офисе Chery, появление обновленного кросса в РФ тоже не исключено, но если это и произойдет, то не раньше, чем во второй половине следующего года.

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