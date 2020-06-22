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  • Бестселлер премиум-бренда Great Wall обновлён: дизайн почти не тронули, зато кросс стал умнее

Бестселлер премиум-бренда Great Wall обновлён: дизайн почти не тронули, зато кросс стал умнее

22.06.2020 402 0 1

В Китае стартовали продажи посвежевшего паркетника Wey VV6. Перемен во внешности немного, мотор прежний, но при этом кроссовер получил новое оборудование.

 

Бренд Wey был создан компанией Great Wall в 2016 году, он позиционируется в качестве «премиума» и расположен над маркой Haval, которой также владеет китайская фирма. Свою рыночную карьеру премиум-бренд начал в 2017-м с паркетниками VV5 и VV7. В 2018 году дебютировали еще два кросса – VV6 и гибридный P8. Любопытно, что гибрид в середине прошлого года убрали из гаммы. Ну а VV6 по итогам 2019-го возглавил рейтинг продаж марки Wey: выбор на этой модели остановили 57 724 клиента. Для сравнения, кроссовер Lynk & Co 01, который считается одним из главных конкурентов «шестерки», за аналогичный период разошелся тиражом в 51 636 экземпляров (включая версию PHEV). Модели Wey VV5 и VV7 обновились в минувшем году, теперь же пришла очередь бестселлера премиального суббренда Great Wall.

Длина – 4625 мм, колесная база – 2680 мм
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Длина – 4625 мм, колесная база – 2680 мм
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Длина – 4625 мм, колесная база – 2680 мм
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Внешне VV6 изменился мало: радиаторную решетку покрыли хромом, рядом с вертикальными светодиодными противотуманками появились блестящие же Т-образные элементы, вдобавок доступны 19-дюймовые диски нового дизайна (кстати, 19-дюймовые колеса отныне положены всем комплектациям, за исключением базовой – у нее 18-дюймовые). За доплату предусмотрены адаптивные лазерно-люминофорные фары.

Внутри в плане дизайна все по-прежнему, но виртуальную «приборку» модернизировали (работает шустрее), добавлен антибактериальный салонный фильтр типа CN95, у мультимедийной системы появилась система распознавания лиц, плюс доработана система распознавания голоса. Еще улучшены адаптивный круиз-контроль и система автоторможения (последняя теперь срабатывает на скорости 50 км/ч вместо 45 км/ч), кроме того, кроссовер VV6 первым среди моделей Wey обзавелся системой, которая напомнит владельцу о «забытых» на заднем сиденье пассажирах или животных (машина подаст звуковой и световой сигналы, также  хозяин получит оповещение на свой телефон).

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Мотор паркетник сменил еще в прошлом году, на этот раз его модернизировать не стали: кроссовер Wey VV6 оснащается бензиновой «турбочетверкой» E20CB 2.0, выдающей 227 л.с. и 387 Нм и работающей в паре с безальтернативной семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (на заре карьеры модель была доступна с турбомотором GW4C20NT 2.0 с отдачей в 197 л.с. и 355 Нм). Кроссовер предлагается как с передним, так и с полным приводом.

Цена Wey VV6 2021 модельного года лежит в диапазоне от 148 000 до 175 000 юаней, что эквивалентно примерно 1 455 000 – 1 720 000 рублей по текущему курсу.

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Напомним, Great Wall планирует вывести свой суббренд за пределы Поднебесной. Так, в Европе китайский «премиум» должен появиться в 2021-м. Марку ранее анонсировали и для России, но без указания точных сроков. Впрочем, не исключено, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 эти планы будут скорректированы.

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