Стыд и стиль: китайский Brabus на базе кроссовера Wey VV7 GT стал серийным

О начале сотрудничества между Great Wall и Brabus было объявлено в марте прошлого года, причём все новости на эту тему сообщает исключительно китайская сторона, а прославленный Brabus как будто бы стыдится совместной работы с азиатским партнёром и никак публично её не освещает. Вот и кроссовера Wey VV7 GT в обвесе Brabus Automotive на сайте немецкого тюнера вы не найдёте. Ни в разделе новинок (что логично, ведь Brabus — это не только тюнер, но и автопроизводитель), ни в разделе тюнинга, ни в разделе новостей и событий.

Между тем комплект обвеса от Brabus для кроссовера Wey VV7 GT в виде концепта показали прошлой осенью на автосалоне во Франкфурте. Теперь китайские СМИ анонсировали серийную версию — на китайский рынок она выйдет в июне. От выставочной она отличается разве что дизайном 21-дюймовых колёсных дисков и окрашенными в цвет кузова корпусами зеркал вместо чёрных. Остальное — как у концепта: агрессивные бамперы с доминирующим серединным разрывом, расширители колёсных арок и порогов, выхлопные патрубки прямоугольного сечения (возможно, бутафорские), спойлер-накладка на багажной двери.



Чёрные компоненты, судя по картинкам, изготовлены из углепластика, высочайшим качеством которого славится Brabus, но не исключено, что это всего лишь имитация, ибо настоящий карбон для декоративных деталей — это слишком дорого. Ну и комплекты, скорее всего, изготавливает какой-нибудь китайский подрядчик, а не сам Brabus, то есть немцы, по сути, выступили в роли дизайн-ателье. Нарисовали и забыли.



Цены на версию Brabus Automotive пока не озвучены. Доработок по части техники не ожидается. На данный момент Wey VV7 GT доступен в Китае с двумя силовыми агрегатами на выбор. Первый — это 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» E20CB (227 л.с., 387 Нм) в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями, передающим всю мощность на передние колёса. Более продвинутая версия PHEV — это полноприводный plug-in гибрид на базе того же бензинового мотора E20CB, но дополненного 15-киловаттным электромотором. Задние колёса вращает второй электромотор мощностью 85 кВт, над ним размещена батарея ёмкостью 17,7 кВт·ч. Полного заряда хватает на 70 км безвыхлопного пробега по устаревшему ездовому циклу NEDC.



Именно с гибридами в докоронавирусную эпоху марка Wey планировала штурмовать европейский рынок в 2021 году, а Brabus должен был помочь с сертификацией китайских машин в ЕС. Как пандемия COVID-19 повлияла на эти планы, пока непонятно, но даже если им суждено сбыться, вряд ли обвесы Brabus Automotive для Wey предложат европейским потребителям — слишком велики будут имиджевые потери для немецкой марки, которая напрямую работает только с машинами Mercedes-Benz, а для всего остального у неё есть зонтичный бренд Startech.

