Бренд Haval представил в Пекине несколько моделей, в их числе H4, новые H6 и H6 Coupe, H7 2018 модельного года, обновлённый внедорожник H9, а также кроссовер F5. Из них не только продавать, но и выпускать в России будут Haval H6 и новинку F5. Их производство планируется наладить на заводе, который сейчас строится в Тульской области.

1 / 4 На фото: Haval F5 2 / 4 На фото: Haval F5 3 / 4 На фото: Haval F5 4 / 4 На фото: Haval F5

Первым на новый конвейер обещает встать новый Haval H6. Кроссовер оснащается полуторалитровым турбомотором GDIT с отдачей 169 л.с. и максимальным крутящим моментом 285 Нм. Использует технологию непрерывного изменения клапанов CVVL, что позволяет увеличивать мощность при одновременном сокращении потребления топлива. Этот двигатель идёт в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

Следом в РФ планируют запустить производство модели F5. Это первый продукт новой F-серии. По предположениям компании, этот купеобразный кроссовер должен заинтересовать более молодую аудиторию. Оснащается «паркетник» бензиновыми полутора- и двухлитровыми «турбочетвёрками» с отдачей 170 и 190 л.с. соответственно. К ним в комплект предлагается трансмиссия, разработанная специалистами Great Wall – преселективный «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями.

1 / 3 На фото: интерьер Haval F5 2 / 3 На фото: интерьер Haval F5 3 / 3 На фото: интерьер Haval F5

Помимо этого, на наш рынок обещает выйти семейство премиальных автомобилей нового суббренда Wey. В отличие от кроссоверов и внедорожников марки Haval, эти модели получат ещё более богатое оснащение, иную отделку, другую моторную гамму. Предположительно сначала их будут импортировать в РФ, а затем они также встанут на конвейер завода под Тулой.

Точные сроки выхода новинок на наш рынок пока не называются. Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что у марки Wey предположительно не будет собственной дилерской сети в России – автомобили планируют продавать через дилеров Haval.

1 / 2 На фото: Wey VV5 2 / 2 На фото: Wey VV7

Бренд Wey был представлен в 2016 году: официальная презентация прошла в Китае в середине ноября. На сегодняшний день в линейке премиум-марки две модели: переднеприводные кроссоверы VV5 (оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 197 л.с.) и VV7 (оснащается двигателем такого же объёма, но с отдачей 234 л.с.).

Ранее стало известно также о том, что Wey скоро начнёт продажи третьего кроссовера – полноприводного подзаряжаемого гибрида P8, построенного на базе VV7. Силовая установка «паркетника» включает в себя двухлитровый бензиновый турбомотор и электродвигатель на задней оси. Их суммарная отдача – 340 л.с. К нему в пару предложат шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.