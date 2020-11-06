Вы только не подумайте, что автор этого материала бурно отметил День народного единства и теперь не в силах составить простейшую фразу, а у корректорши, которой тоже не чуждо ничто человеческое, двоятся буквы на клавиатуре. «Зажигание автоматически обнуляться» – это фраза, которая светится на одной из вкладок приборного щитка нового китайского кроссовера, а в названии машины действительно два слова «Chery», хотя по идее не должно быть ни одного. Со своей стороны мы можем предположить, что дизайнер панели приборов Chery Cheryexeed TXL во время работы был слегка подшофе – на эту мысль нас наводит тахометр и спидометр. Дело в том, что данные скорости и числа оборотов двигателя расположены… на разной высоте. Вне всякого сомнения, это новое слово в эргономике рабочего места водителя!

Представительство Chery достойно уважения хотя бы за то, что, не пользуясь поддержкой правительства РФ, то есть не собирая машины на заводе с действующим специнвестконтрактом, умудряется за счёт импорта держать относительно приличные объёмы и занимать третье место в сегменте китайских брендов после Haval и Geely. Концы с концами пока сходятся с трудом: последние три отчётных года Chery в России показывает суммарные убытки более чем в 700 млн рублей, а какие будут результаты в «карантинном» 2020 году – и думать не хочется. Очевидно, что бесконечно такая ситуация длиться не может, поэтому штаб-квартира активно ищет площадку, не забывая при этом развивать модельную линейку.

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Наш сегодняшний герой – не просто отпрыск Chery, это член отдельного модельного ряда. В российском представительстве Chery предпочитают не употреблять термин «люксовый», хотя в рекламу его уже запустили. Один из сотрудников компании не без удовлетворения рассказывал, что на Chery Cheryexeed TXL его постоянно пропускают на перекрёстках: выглядит машина солидно, а происхождения с ходу непонятного, поэтому предпочитают не связываться. Между тем, Chery Cheryexeed TXL должна была бы называться у нас как и на родине – Exeed TXL, но возникли опасения вероятности претензий со стороны Kia, которая раньше забронировала за собой название компактного хэтчбека XCeed.

Куда надо косить?

Для начала напомним, что в Китае автомобили под брендом Exeed поступили в продажу совсем недавно – в начале лета 2019 года. Линейка пока представлена только двумя моделями, точнее, одной – со стандартной колёсной базой в 2715 мм (она называется TX) и с удлинённой – TXL, которую как раз и привезли в Россию. Кроме того, на подходе и флагманская модель VX, об испытаниях которой мы писали нынешней весной. Она тоже будет в России, но это – не тема сегодняшней статьи.

Не успела Exeed TXL, переименованная у нас в Chery Cheryexeed TXL, выйти на рынок, как в Китае представили обновлённую версию модели, которую называют «новым поколением», хотя на самом деле это просто рестайлинг, правда, местами весьма ощутимый. Скажем, у новинки приборный щиток уже объединён с центральным экраном мультимедийной системы по примеру Mercedes-Benz E-Class, в то время как у российской машины эти секции ещё разделены. Впрочем, ключевое эргономическое достоинство рестайлинговой версии в том, что цифры скорости и оборотов находятся на одном уровне. Для человека это крайне важно, потому что у него, в отличие от хамелеона, глаза не могут быть направлены на разные объекты, если, конечно, у пациента не ярко выраженное косоглазие.

Другое дело, что не поменялось отображение числа оборотов: дизайнеры Chery предложили весьма оригинальный способ – отбивать запятой три разряда. То есть 3500 об/мин отображаются как 3,5, 5200 об/мин – как 5,2 и так далее, при этом ниже меленько написано «x1000 rpm». И вот представьте: вы едете, время от времени смотрите на приборы, где с правой стороны несколько раз в секунду меняется число оборотов, а слева и чуть ниже виднеется скорость. Считывать это трудновато. И при этом мы ещё критиковали приборную панель Tiggo 8! По сравнению со щитком Cheryexeed TXL она имеет неоспоримое преимущество: там обороты почти не видны...

Раз уж мы вспомнили о Tiggo 8, которая на несколько сотен тысяч дешевле Cheryexeed TXL, хорошо бы сравнить и интерьеры – всё-таки это родственные автомобили. По сути для российского рынка ключевые отличия следующие: доступный в двух комплектациях из трёх третий ряд на Tiggo 8, безальтернативный полный привод на TXL (Tiggo 8 у нас только в исполнении 2WD) и разные силовые агрегаты. Про Tiggo 8 можно почитать здесь, а ролик с интерьером Cheryexeed TXL – здесь:

Итак, хотя не все спикеры Чери считают, что нужно позиционировать Cheryexeed TXL относительно Tiggo 8 как премиальную, разница в ценах говорит сама за себя. При этом совершенно не ясно, как менеджеры по продажам будут объяснять разницу в литраже турбомоторов двух моделей: на Tiggo 8 установлен агрегат в два литра, на Cheryexeed TXL – 1,6-литровый, при этом даже в Китае других моторов для Exeed не предусмотрено ни для дорестайлинговой версии, ни для обновлённой.

А в чём же сила?

Сочетание среднеразмерного кроссовера снаряженной массой почти в 1,8 тонны и 1,6-литрового мотора, пусть и с турбиной – весьма странная штука, хотя и не единичная на нашем рынке: похожая история у Skoda Kodiaq. По удельной мощности «китаец» обходит и «чешского немца» – с литра рабочего объёма в Chery сняли 116 «лошадей» (у Skoda-VW – около 107). Понятно, что можно снять и 300, вопрос только в том, сколько проедет такая машина и как. Любой двигателист вам скажет, что такой «передутый» мотор на большой массе хорош только в стационарных режимах или при очень неспешной езде, а вот при активной работе с педалью газа силовому агрегату придётся туговато, что мы и ощутили на нашем тесте.

О подробностях – чуть ниже, а пока пару слов о коробке, раз уж мы заговорили о силовом агрегате в целом. Здесь два мокрых сцепления и семь ступеней. Этот тип «автоматов» сегодня в Chery применяется широко благодаря сотрудничеству с Getrag. И если к мотору у нас претензии возникли, то к коробке – нет. Какие бы экстремальные нагрузки мы не давали, ни разу за всё время нашей двухдневной поездки протяжённостью несколько сотен километров коробка не взбрыкнула и не задёргалась. Разве что после длительной езды с активным дросселированием по размытому чернозёму или относительно сухому песчаному просёлку после сброса газа чувствовались едва заметные толчки при понижении на 2-ю ступень и далее – на 1-ю. Эти мелочи можно не брать в расчёт и смело ставить за алгоритмы выбора ступеней и работу исполнительных механизмов коробки самую высокую оценку. Не выявили мы и никаких признаков перегрева сцеплений после длительных буксований.

Что касается регламента обслуживания, производителем предусмотрена смена масла каждые 40 тыс. км. Кому-то может показаться, что этот возмутительно низкий интервал придуман для подкормки дилеров, однако вполне может быть, это единственная гарантия долгой работы этой АКП. Ещё одной предохранительной мерой – на сей раз конструкторской – стал вынесенный теплообменник масла коробки.

Chery Cheryexeed TXL 1,6TGDI SQRF4J16 136,5 кВт (186 л.с.) при 5500 об/мин, 275 Нм при 2000-4000 об/мин 7DCT Getrag, муфта на задний мост – BorgWarner

Между тем, двигатель явно ограничивает возможности коробки. При быстрой езде по извилистым загородным трассам, когда приходится активно работать газом и изредка подтормаживать, она зачастую теряется, не зная, оставаться ли на текущей ступени или включить пониженную. Более того, иногда электронный блок начинает судорожно тасовать передачи, и мотор при практически неизменном положении педали газа то подбрасывает обороты, то опускает. И сопровождается это таким жутким завыванием, что понимаешь: ему сейчас непросто. Другое дело, что и обычный динамичный разгон даётся машине не без труда, что особенно чувствуется, когда в салоне три пассажира. А уж обгон попутного транспорта со скорости от 100 км/ч и выше вызывает откровенный дискомфорт, даже если водитель полностью открыл газ.

Рулевое управление ощутимо неточное – это чувствуется даже при банальных перестроениях из ряда в ряд на автомагистрали. Подвеска очень подробно передаёт на сиденья самый мелкий рельеф дороги. Руль или педали при этом не вибрируют, но дрожь чувствуется очень хорошо. С единичными дорожными препятствиями машина справляется куда лучше, а на длинных волнах чувствует себя прекрасно, не страдая раскачкой на высоких скоростях.

Заканчивая «динамический» кусок, отметим, что Cheryexeed TXL вполне может ездить с умеренным расходом горючего, однако из-за «передутости» двигателя при активном дросселировании аппетит может зашкалить и за 14, и за 15 литров на сотню. При спокойной езде с одним-двумя пассажирами можно вполне добиться расхода в пределах десяти литров, а то и меньше. Другое дело, что в бак можно заливать и АИ-92. Кстати говоря, на центральном тоннеле рядом с селектором АКП размещается кнопка Sport. Проку от неё никакого, динамики она не практически добавляет, только двигатель больше завывает. В общем, просто прожимайте сильнее педаль газа – вот и будет «спорт». Остаётся добавить, что со стабильностью торможения у Cheryexeed TXL все отлично: при трёх седоках в салоне со скорости 150 км/ч он замедляется как по струнке, причём на влажном асфальте.

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Приятные мелочи по салону

Теперь о некоторых важных позициях в интерьере – в основном эргономического свойства. Для начала вспомним о подрулевых лепестках, которыми можно в любой момент начать фиксировать ступени. С одной стороны, они исполнены замечательно, и конструкция никак не ограничивает возможностей их применения: лепестки закреплены на руле и практически прилегают к спицам с обратной стороны – в общем, одно удовольствие. По обыкновению, начать ими пользоваться можно в любой момент, совершенно не обязательно переводить селектор на центральном тоннеле из «D» в ручной режим, а вот вернуться в D можно несколько нетрадиционным способом – одновременно нажав два лепестка или просто не выбирая ступень вручную более 15 секунд.



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От сидений впечатления двоякие. С одной стороны, в отличие от некоторых «китайцев», представленных на нашем рынке, диапазоны регулировок кажутся вполне широкими – разве что валик поясничного подпора в крайнем «выпуклом» положении мог бы быть выдвинут чуть больше. Кроме того, любителям правильной посадки наверняка покажется, что подголовник излишне наклонён вперёд, при этом регулировки ни по углу, ни в продольном направлении у него нет. Что касается многочисленных опций, отметим, что хотя машина и нашпигована всем, чем можно – от ассистента парковки до системы кругового обзора с помощью четырёх камер, а вот такой прозаичной вещи, как ассистент спуска с горы здесь нет, хотя она куда важнее.

Мы не будем долго рассуждать о перспективах Cheryexeed TXL, поскольку это не вопрос логики, это исключительно вопрос бизнес-модели российского представительства. Но тот факт, что на рынке появилась не просто новая модель, а, по сути, новая марка, мы можем только приветствовать!