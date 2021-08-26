Бренд Cheryexeed переименован в России в Exeed. На подходе новые кроссоверы

Компанию паркетнику TXL должны составить компакт LX и трехрядный флагман. Кроме того, в РФ планируют расширить не только модельную гамму, но и дилерскую сеть.

Марка Exeed появилась в портфеле фирмы Chery в 2018-м, она создана для выпуска дорогих и хорошо оснащенных машин, то есть считается премиальной. В Россию китайский «премиум» пришел под конец прошлого года, причем специально для нашего рынка бренд переименовали в Cheryexeed. А теперь российский офис Чери объявил о том, что у нас машины будут продавать под исходной маркой Exeed.

Как рассказали в компании, при выходе на российский рынок в Cheryexeed бренд превратили, дабы повысить узнаваемость (мол, для этого и нужна была приставка Chery). И сейчас, согласно результатам проведенных опросов среди реальных и потенциальных покупателей, зафиксирована индивидуальная узнаваемость именно марки Exeed. Отметим, есть и неофициальная версия происхождения Cheryexeed: слишком уж первоначальное название созвучно с именем одной из моделей Kia – паркетником XCeed. Надо полагать, что юристы Чери все же оценили все риски, ну или удалось договориться с местным подразделением корейской марки.



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Как бы то ни было, но Cheryexeed действительно показал в России неплохой результат. Сегодня под этим брендом в нашей стране представлен лишь один среднеразмерный кроссовер TXL (от 2 349 900 рублей, без учета скидок), и за январь-июль текущего года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, он разошелся тиражом в 1620 экземпляров. К примеру, дилеры Infiniti за тот же период реализовали 1292 машины, Jeep – 1004 единицы.

Одновременно заявлено о грядущем расширении дилерской сети теперь уже марки Exeed: в текущем году планируется открыть еще 20 дилерских центров, таким образом, их количество достигнет 60-ти (все нынешние дилеры пройдут через ребрендинг).

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Модельный ряд тоже расширят. Еще в прошлом году был объявлено, что до конца 2021-м в РФ привезут кроссоверы LX и VX. Кроме того, у нас обновят TXL (в Китае модернизированный кросс продают с 2020-го), о чем Колёсам ранее рассказали в российском офисе материнской Chery.



Напомним, паркетник Exeed LX длиной 4533 мм открывает гамму премиум-бренда, он делит платформу T1X с Chery Tiggo 7. Китайцам младшая модель сегодня доступна с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 TCI и 1.6 TGDI мощностью 156 и 197 л.с. соответственно (230 и 290 Нм). Трехрядный Exeed VX (длина – 4970 мм, колесная база – 2900 мм) занимает позицию флагмана, в его основе лежит «тележка» M3X, на которой базируется и TXL. На родине самый крупный кросс Exeed оснащается 1.6 TGDI (те же 197 л.с. и 290 Нм) и турбомотором 2.0 TGDI, (254 л.с., 390 Нм).

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Наконец, Exeed TXL в Китае после рестайлинга обрел иные радиаторную решетку и бамперы, вертикальные светодиодные полоски ДХО, плюс перекроили интерьер – в частности, внутри установили сенсорный блок управления «климатом» с отдельными шайбами и гигантское табло. Кроме того, на домашнем рынке такой SUV совсем недавно обзавелся еще и новым турбомотором 2.0 TGDI, выдающим 261 л.с. и 400 Нм (базовый TXL оснащается 197-сильным 1.6 TGDI, и он же положен нашему дореформенному кроссоверу, но при этом его придушили до 186 л.с.).



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Характеристики российских версий Exeed LX и VX объявят ближе к началу продаж. Ну а наш обновленный TXL, скорее всего, сохранит 1.6 TGDI – двухлитровый двигатель ему вряд ли достанется.

