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  • Собравшийся в РФ премиальный кроссовер Chery получит четырехместную топ-версию на родине

Собравшийся в РФ премиальный кроссовер Chery получит четырехместную топ-версию на родине

15.07.2021 959 0 0

Новое исполнение получит флагманский SUV дочерней марки Exeed. Кроме того, для кросса будет предусмотрена двухцветная окраска, характерная для люксовых моделей.

 

Бренд Exeed появился в портфеле компании Chery в 2018 году, он создан для выпуска дорогих машин, то есть считается «премиумом». Кстати, эта марка представлена и в России, но для нашего рынка ее переименовали в Cheryexeed (видимо, чтобы не конфликтовать с Kia и ее созвучным XCeed). На родине в гамму сегодня входят три кроссовера: компактный LX, среднеразмерный TX (у него еще есть растянутая версия TXL) и почти пятиметровый флагман VX. Последний стартовал в Китае в марте текущего года, на данный момент этот SUV доступен только с семиместным салоном (все остальные модели премиум-бренда строго пятиместные, включая TXL), однако скоро у него появится еще и четырехместный вариант.

Двухрядная версия Exeed VX указана в документах китайского минпрома. Увы, фото салона сертификационный орган не публикует, зато в базу внесли снимки флагманского кроссовера с двухцветной окраской кузова в стиле Rolls-Royce (верхняя часть выполнена в белом цвете) – судя по всему, такой окрас предусмотрен именно для четырехместного VX.  

Новая версия Exeed VX

Нового оборудования вроде бы не появилось, хотя кроссовер и так, согласно статусу, неплохо оснащен. В Китае у модели «в базе» есть полностью светодиодная оптика, панорамный люк, объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (оба экрана диагональю 12,3 дюйма), трехзонный климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль. Старшим версиям трехрядного SUV положены адаптивный «круиз», камеры кругового обзора, адаптивные фары, передние кресла с вентиляцией, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон, проекционный дисплей.

Новая версия Exeed VX

По предварительным данным, четырехместный Exeed VX предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TGDI, которая выдает 254 л.с. и 390 Нм. Таким мотором оснащается и трехрядный кроссовер, плюс семиместный SUV еще доступен с турбодвигателем 1.6 TGDI мощностью 197 л.с. (290 Нм). Все версии имеют семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями, для машин с двухлитровым турбомотором предусмотрен полный привод.

Официальную премьеру новый топовый вариант может справить до конца текущего года. Семиместный Exeed VX сегодня стоит от 168 900 до 230 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 934 000 – 2 644 000 рублей по актуальному курсу. Особого успеха флагман на родине пока не снискал: по информации местных СМИ, всего с марта по июнь было реализовано лишь около 2400 автомобилей VX.

Трехрядный Exeed VX
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Трехрядный Exeed VX
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Трехрядный Exeed VX
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Трехрядный Exeed VX
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Трехрядный Exeed VX
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Напомним, в России сегодня продают только одну модель от премиального суббренда Chery – кроссовер Cheryexeed TXL. В этом году гамму планируют расширить: нам обещаны младший LX и тот самый семиместный VX. О появлении на российском рынке четырехместного флагмана говорить пока рано.

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