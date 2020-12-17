Chery расширит гамму своего премиум-бренда в РФ: к нам едут младший SUV и трёхрядный флагман

Паркетники марки Cheryexeed выйдут на российский рынок в следующем году. О технике наших версий в материнской компании пока умолчали, но, скорее всего, как и в случае с уже представленным в РФ кроссом TXL, моторы у моделей будут такими же, как на родине, разве что их могут немного «придушить».

Очередной суббренд у Chery появился в 2018-м, он создан для выпуска дорогих и, следовательно, хорошо оснащенных машин, то есть считается «премиумом». В Китае эта марка зовется Exeed, но для России ее переименовали в Cheryexeed – видимо, чтобы не конфликтовать с Kia и ее созвучным XCeed. На нашем рынке новый бренд стартовал в октябре со среднеразмерным пятиместным паркетником TXL, а во второй половине 2021-го линейку пополнят кроссоверы LX и VX. Подробности о российских версиях обещают опубликовать позже.

На родине кросс LX продают с прошлого года, он «открывает» гамму Exeed/Cheryexeed. Этот паркетник делит платформу T1X с Chery Tiggo 7, длина премиального SUV равна 4533 мм, колесная база – 2670 мм. Китайцам младшая модель Exeed сегодня доступна с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 TCI и 1.6 TGDI мощностью 156 и 197 л.с. соответственно (230 и 290 Нм). Первый мотор работает в паре с вариатором, второй комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод – только передний. К слову, турбомотор 1.6 и 7DCT есть и у нашего TXL, но для РФ двигатель «придушили» — он выдает 186 л.с. и 275 Нм.

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В Китае в списке стандартного оборудования Exeed LX значатся объединенная с тачскрином мультимедиа-системы виртуальная «приборка», климат-контроль, камера заднего вида и круиз-контроль. Топ-версии положены кожаный салон, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы экстренного торможения (с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов), автоматического переключения света фар и мониторинга «слепых» зон. Цены LX лежат в диапазоне от 109 900 до 150 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 234 000 – 1 695 000 рублей по текущему курсу.



Exeed VX – это флагман бренда, он еще только готовится выйти на домашний рынок, там SUV будет доступен исключительно с семиместным салоном. Как и TXL, модель построена на «тележке» M3X, длина – 4900 мм, расстояние между осями – 2900 мм (размеры TXL – 4775 и 2800 мм). На данный момент кроссовер представлен с теми же 1.6 TGDI и 7DCT, но в следующем году, по данным местных СМИ, ему достанется новый турбодвигатель 2.0 мощностью около 261 л.с. (400 Нм). В Поднебесной у VX пока лишь передний привод, хотя в РФ, скорее всего, привезут полноприводный вариант (TXL у нас предлагается только в полноприводном исполнении).

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В КНР для VX предусмотрено то же оборудование, что и для остальных моделей Exeed, плюс трехзонный климат-контроль, система распознавания лиц, возможность голосового управления некоторыми функциями (можно настроить температуру в салоне, включить/выключить «музыку», открыть/закрыть панорамный люк или окна). Цены пока предварительные – от 170 000 юаней (около 1 909 000 рублей).



Между тем, согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре 2020 года в России было реализовано 103 кроссовера Cheryexeed TXL. Кстати, Kolesa.ru уже испытал китайский «премиум», подробности – в нашем материале.