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  • Китайцы сделали пародию на «Победу»: новые тизеры ретромодели Wey

Китайцы сделали пародию на «Победу»: новые тизеры ретромодели Wey

26.08.2021 528 1 2

Премиальная марка Wey, принадлежащая китайской компании Great Wall, за пять лет существования так и не стала по-настоящему популярной и теперь переживает кризис самоидентификации. Очередная попытка нащупать свою нишу будет предпринята в ближайшие дни на автосалоне в Чэнду, где Wey представит модель в стиле ретро.

 

Запущенная в 2016 году марка Wey пережила пик продаж в 2018-м, реализовав в Китае почти 140 тысяч автомобилей, а затем кривая продаж, несмотря на расширение модельной линейки, пошла вниз. В этом году вроде бы наметился всплеск: за первые шесть месяцев продано 56 057 машин, но половина из них (33 073 шт.) пришлась на внедорожник Tank 300, который весной отошёл к одноимённому суббренду, то есть Tank. Без этого внедорожника продажи Wey выглядят совсем уж слабыми, особенно на фоне премиальной марки Hongqi, ловко раскрученной автоконцерном FAW: за первое полугодие она продала в Китае 145 212 машин.

Тизеры ретромодели Wey
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Тизеры ретромодели Wey
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Тизеры ретромодели Wey
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Тизеры ретромодели Wey
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Тизеры ретромодели Wey
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Тизеры ретромодели Wey
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Тизеры ретромодели Wey
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Сейчас Wey пытается соблазнить покупателей «кофейной» темой, за уши притянутой к довольно заурядным по дизайну и техническим характеристикам кроссоверам, а следующая проба пера — это ретростиль, на котором уже не раз обожглись именитые западные автопроизводители.

Chrysler PT Cruiser

Volkswagen выпустил два поколения нового Жука (Beetle), но в итоге из-за скромных продаж вернул легендарное имя в архив. Американцы в начале этого века подарили миру чудаковатые Chrysler PT Cruiser и Chevrolet HHR, но и эти машины бесславно сошли со сцены.

Chevrolet HHR

Анонсированная маркой Wey новинка похожа одновременно на Жука и на двух вышеупомянутых «американцев». В опубликованных сегодня тизерах чётко видны элементы дизайна, характерные для машин конца 40-х и первой половины 50-х, но никакого конкретного прототипа у «ретровея», похоже, не было, как, в сущности, не было в середине прошлого века самобытного китайского автопрома — черпать вдохновение не из чего. Редкие попытки взять за образец западную классику сложно назвать удачными, будь то пародия на Chevrolet Corvette C1 от Songsan Motors или жукоподобный Punk Cat от марки Ora (ещё одно детище Great Wall).

Тизер ретромодели Wey

Некоторую схожесть ректрокара Wey с советской «Победой» подметили российские автолюбители на различных сетевых площадках, но советский исходник, конечно, намного гармоничнее и элегантнее, чем китайский эрзац. Тем не менее, если Great Wall решится на выпуск такой машины и привезёт её в Россию, в дилерских центрах она станет настоящим шоу-стоппером на многие месяцы или даже годы.

Рендеры новой «Победы» от независимого российский дизайнера Сергея Баринова.
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Рендеры новой «Победы» от независимого российский дизайнера Сергея Баринова.
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Рендеры новой «Победы» от независимого российский дизайнера Сергея Баринова.
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В Сети можно найти немало попыток нарисовать новую «Победу», но ни у одной из них нет шансов стать коммерческим продуктом. А вот китайцы, ещё не наигравшиеся в ретро, вполне могут позволить себе выпустить целую линейку моделей под старину.

Китай новинки Wey Great Wall

 

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1 комментарий
26.08.2021 19:28
Владислав Округин

То, что ретро-тема для Запада - это что-то на чем не раз обожглись - не могу согласиться.
Фиат 500 - невероятно успешная штука.
Мини Купер неплохо себя показал.
Мустанг и компания прям ожили примерив стиль из шестидесятых.
Упомянутый ПТ Крузер продавался вполне нормально.
FJ Cruiser от Тойоты - не знаю был ли прям успешен, но откровенным провалом точно не был.

В общем успешных историй хватает.

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