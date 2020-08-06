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  • Роскошный «китаец»: облик в стиле Rolls-Royse, обилие экранов и менее 4 секунд до «сотни»

Роскошный «китаец»: облик в стиле Rolls-Royse, обилие экранов и менее 4 секунд до «сотни»

06.08.2020 215 0 0

Марка Hongqi («хунцы» или «красное знамя»), которой владеет концерн FAW, готовится вывести на рынок большой электрический кроссовер. Предполагается, что полный привод будет уже в «базе».

 

Предвестника своего электрокара – концепт E115 – премиальный бренд Hongqi представил в прошлом году, причем не в Китае, а на Франкфуртском автосалоне (кстати, 2019-й стал последним для шоу в этом городе). Затем последовали серия шпионских снимков тестовых образцов и слив характеристик от местного минпрома (плюс фото уже товарного SUV без какого-либо камуфляжа). В июле кроссовер показали партийной верхушке и китайским журналистам, также его засветили на одной из местных выставок. И вот, наконец, опубликованы фирменные изображения серийной модели. Кроссовер назвали E-HS9, в модельной линейке Hongqi он займет позицию флагмана.

Товарный электрокросс в целом сохранил дизайн предвестника, то есть, как и седан Hongqi H9, он перекликается с моделями Rolls-Royce, если, конечно, не считать модной двухэтажной светодиодной оптики. Напомним, с 2018 года за облик автомобилей Hongqi отвечает Джайлс Тейлор, бывший шеф-дизайнер британского люксового бренда. Впрочем, в китайский концерн FAW (владеет брендом Hongqi) он перешел уже после того, как был представлен концепт Hongqi E-Jing GT, который и положил начало новому фирменному стилю «премиума» из Поднебесной.

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Расположенные по бокам от имитирующей радиаторную решетку заглушки L-образные элементы светятся (как и у седана H9), задние фонари E-HS9 объединены между собой светящейся же плашкой, еще модель получила выдвижные ручки дверей. Можно будет выбрать двухцветную окраску кузова. Также кроссоверу положены 21- или 22-дюймовые колеса.

По предварительным данным, Hongqi E-HS9 построен на свежей платформе собственной разработки концерна FAW. Длина серийного электрокара равна 5209 мм, ширина – 2010 мм, высота – 1731 мм, колесная база – 3110 мм. Таким образом, по размерам «китаец» не дотянулся до Rolls-Royce Cullinan (5341/2164/1835 мм, расстояние между осями – 3295 мм), зато он почти повторил BMW X7 (5151/2000/1805 мм, колесная база – 3105 мм).

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Картинки интерьера пока неважного качества, полноценные изображения опубликуют позже, но, в общем, салон все же можно рассмотреть. В передней части аж четыре экрана: один выполняет роль «приборки», рядом, разумеется, дисплей мультимедийной системы, свой тачскрин есть и у переднего пассажира, а в основании центрального тоннеля имеется еще один планшет – на него вынесено управление климатической установкой и другими функциями. По дисплею встроено и в спинки передних кресел. Кроссовер будет доступен в семи-, шести- или четырехместном исполнениях. Сиденьям первого и второго рядов обещаны подогрев, вентиляция и функция массажа. В списке оборудования еще значатся системы распознавания лиц, проекционный дисплей и система дистанционной парковки.

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Благодаря сертификационному органу КНР, мы знаем, что у кроссовера Hongqi будет две версии, обе полноприводные: базовый E-HS9 получил пару 218-сильных электродвигателей (с индексом CAM220PT2, по мотору установлено на каждой оси), а топовый имеет тот же движок мощностью 218 л.с. (установлен спереди) плюс 333-сильный мотор (CAM220PT1). Китайские СМИ пишут, что модели досталась батарея ёмкостью 92,4 кВт*ч. Насчет «дальнобойности» единого мнения пока нет: кто-то считает, что E-HS9 проедет без подзарядки около 500 км, другие пишут о 600 км (именно этот показатель был заявлен во время премьеры концепта E115), и никто не упоминает цикл, по которому был рассчитан запас хода (скорее всего, это устаревший NEDC). Зато все единодушны насчет того, что топ-версия наберет первую «сотню» менее чем за 4 секунды (то же говорили, представляя концепт).

В Китае продажи Hongqi E-HS9 стартуют до конца текущего года, цены еще не объявлены.

Между тем в России появится свой роскошный кроссовер в стиле Rolls-Royce – Aurus Komendant. Правда, точные сроки тоже пока неизвестны.

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