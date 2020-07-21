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  • «Китаец» в стиле Rolls-Royce: размером с BMW X7, полный привод и четырехместная версия

«Китаец» в стиле Rolls-Royce: размером с BMW X7, полный привод и четырехместная версия

21.07.2020 214 0 0

Появились свежие подробности о большом электрическом кроссовере Hongqi. Модель станет флагманом бренда, на рынок она должна выйти до конца текущего года.

 

В виде концепта с индексом E115 «зеленый» кросс принадлежащей концерну FAW премиальной марки Hongqi («хунцы» или «красное знамя») представили минувшей осенью, причем первый показ прошел не в Китае, а на Франкфуртском автосалоне (кстати, 2019-й стал последним для шоу в этом городе). Затем последовала серия шпионских снимков, с постепенным избавлением от маскировочной пленки. А теперь снимки товарного SUV внесли в базу министерства промышленности КНР, там же появились основные характеристики.

Итак, судя по шильдику на корме, электрический кроссовер поступит в продажу под именем E-HS9. Товарный SUV в целом сохранил дизайн предвестника, то есть, как и седан Hongqi H9, он перекликается с моделями Rolls-Royce, если, конечно, не считать модной двухэтажной оптики (L-образные элементы спереди светятся – и у H9, и у E-HS9). Напомним, с 2018 года за облик автомобилей Hongqi отвечает Джайлс Тейлор, бывший шеф-дизайнер британского люксового бренда. Впрочем, в китайскую компанию он перешел уже после того, как был представлен концепт Hongqi E-Jing GT, который и положил начало новому фирменному стилю «премиума» из Поднебесной.

Фото интерьера китайский сертификационный орган не публикует. Но благодаря папарацци, мы знаем, что виртуальная «приборка» объединена с тачскрином мультимедийной системы, еще один сенсорный экран приделали к основанию центрального тоннеля (на него, видимо, вывели управление «климатом»). Также в документах минпрома указано, что SUV будет доступен в семи-, шести- или четырехместном исполнениях.

По предварительным данным, Hongqi E-HS9 построен на свежей платформе собственной разработки концерна FAW. Длина серийного кроссовера равна 5209 мм, ширина – 2010 мм, высота – 1731 мм, колесная база – 3110 мм. Таким образом, по размерам «китаец» не дотянулся до Rolls-Royce Cullinan (5341/2164/1835 мм, расстояние между осями – 3295 мм), зато он почти повторил BMW X7 (5151/2000/1805 мм, колесная база – 3105 мм).

У кроссовера Hongqi будет две версии, судя по всему, обе полноприводные: базовый E-HS9 получил пару 218-сильных электродвигателей (с индексом CAM220PT2, по мотору установлено на каждой оси), а топовый имеет тот же движок мощностью 218 л.с. (установлен спереди) плюс 333-сильный мотор (CAM220PT1). По информации китайских СМИ, модели досталась батарея ёмкостью 92,4 кВт*ч, хотя в документах минпрома она не указана. Динамические характеристики пока неизвестны, равно как и запас хода. При этом во время презентации концепта E115 в FAW заявили о том, что он сможет набрать первую «сотню» менее чем за четыре секунды, а его «дальнобойность» — 600 км (в компании не уточняли, по какому циклу был рассчитан этот показатель).

Концепт Hongqi E115
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Концепт Hongqi E115
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В Китае продажи Hongqi E-HS9, скорее всего, стартуют уже в этом году. Полноценную презентацию серийного электрокроссовера могут провести на автосалоне в Чэнду, который откроется 24 июля.

За пределами КНР премиальный суббренд FAW не представлен, однако концерн, вероятно, рассматривает возможность появления своих дорогих машин на экспортных рынках.

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