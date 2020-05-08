Новинки ×
  • Роскошный китайский кроссовер с дизайном под Rolls-Royce: теперь без камуфляжа и в полный рост

Роскошный китайский кроссовер с дизайном под Rolls-Royce: теперь без камуфляжа и в полный рост

08.05.2020 77 0 0

В Сеть выложили очередные фотографии нового кроссовера премиальной марки Hongqi («хунцы» или «красное знамя»), которой владеет концерн FAW. Судя по всему, SUV сохранил концепцию предвестника – покупателям предложат большой электрокар.

 

Минувшей осенью бренд Hongqi представил прототип электрического кросса под индексом E115, причем мировую премьеру провели не в Китае, а во Франкфурте (кстати, 2019 год оказался последним для выставки в этом городе, ее перенесли в Мюнхен). Первые снимки серийного воплощения появились в начале апреля, вторая порция подоспела через пару недель. Однако, глядя на прежние кадры, нельзя полностью оценить дизайн товарного кроссовера: фото с SUV без маскировки были «фрагментарными», затем в объектив угодила машина целиком, но обклеенная пленкой. И вот, наконец, китайское издание Xcar опубликовало самые удачные фотографии.

Серийный кроссовер Hongqi в целом сохранил облик предвестника, хотя модель уже не выглядит столь футуристично. Так, вместо тонких светодиодных линий кросс получил двухъярусную головную оптику в стиле седана Hongqi H9, а вместо камер установили обычные зеркала. Ну и оба «китайца» внешне перекликаются с моделями Rolls-Royce, если не считать более модной оптики. Напомним, с 2018 года за облик автомобилей Hongqi отвечает Джайлс Тейлор, бывший шеф-дизайнер британского люксового бренда. Впрочем, в китайскую компанию он перешел уже после того, как был представлен концепт Hongqi E-Jing GT, который и положил начало новому фирменному стилю «премиума» из Поднебесной.

По предварительным данным, кроссовер построен на свежей платформе собственной разработки концерна FAW, владеющего маркой Hongqi. Габариты серийного SUV все еще неизвестны. Длина прошлогоднего прототипа, как сообщают китайские СМИ, составляет 5160 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1730 мм, колесная база – 3250 мм. Для сравнения, размеры Rolls-Royce Cullinan: 5341/2164/1835 мм, расстояние между осями – 3295 мм.

Концепт был электрокаром, серийный SUV, судя по всему, тоже предложат с электрической установкой: у машины на свежих снимках спереди вроде бы заглушка вместо радиаторной решетки, а «патрубки» на корме, видимо, бутафорские. Подробностей о начинке пока нет. Для прототипа Hongqi E115 были заявлены полный привод, пневматическая подвеска и автопилот четвертого уровня  (то есть участие водителя потребуется лишь в сложных ситуациях). Как тогда уверяли в FAW, первую «сотню» автомобиль наберет менее чем за четыре секунды, его «дальнобойность» — 600 км (в компании не уточняли, по какому циклу был рассчитан запас хода). При этом характеристики установки концепта также не озвучили.

Между тем если Hongqi все же решится выпускать еще и «традиционный» SUV, то такой автомобиль вполне может получить бензиновый турбомотор V6 3.0, знакомый по седану H9 и кроссоверу HS7. На «четырехдверке» двигатель, по предварительным данным, выдает 272 л.с. и 400 Нм (официально характеристики еще не объявлены, седан только готовится выйти на рынок), на HS7 – 337 л.с. и 445 Нм.

Концепт Hongqi E115
1 / 2
Концепт Hongqi E115
2 / 2

До местных дилеров флагманский кросс должен добраться в этом году, китайцы прочат ему имя HS9. За пределами КНР премиальный суббренд FAW пока не представлен, однако концерн, скорее всего, рассматривает возможность появления своих дорогих машин на экспортных рынках.

кроссовер авторынок электромобиль новинки Hongqi FAW

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Выбор есть за любые деньги: гид по покупке Nissan Qashqai I Концепт «гибрида» SUV и хетчбэка С-класса, представленный в 2004 году на Женевском автосалоне, получил довольно прохладные отзывы журналистов. Да и самого сегмента «городской кроссовер» в те... 134 0 0 08.05.2020
Статьи / Шины и диски Искин, нарисуй мне шину: компьютерная система T-MODE – основа проектирования шин Toyo Еще совсем недавно даже упоминание об искусственном интеллекте воспринималось как прерогатива научных фантастов и футурологов: где-то там, в далекой галактике, искины управляют звездолетами... 374 0 0 07.05.2020
Статьи / Авто с пробегом Kia Soul I с пробегом: кузов из фольги и тонкая пластмасса Цены на Соул первого поколения удивительно высоки – выше, чем на заведомо более комфортные Ceed и Cerato, принадлежащие к С-классу. Похоже, все дело в коробчатом силуэте, и хотя строго перед... 2230 0 0 06.05.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 43840 13 0 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 40548 8 0 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Бес в ребро: опыт владения Cadillac Fleetwood 1994 года В те годы, когда весь мир уже привык к компактным, легким и экономичным машинам с ведущей передней осью, Кадиллак внезапно выпустил совершенно нехарактерный для трендов автопрома 90-х годов... 29415 18 0 03.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
81 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
Больше