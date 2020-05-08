Роскошный китайский кроссовер с дизайном под Rolls-Royce: теперь без камуфляжа и в полный рост

Минувшей осенью бренд Hongqi представил прототип электрического кросса под индексом E115, причем мировую премьеру провели не в Китае, а во Франкфурте (кстати, 2019 год оказался последним для выставки в этом городе, ее перенесли в Мюнхен). Первые снимки серийного воплощения появились в начале апреля, вторая порция подоспела через пару недель. Однако, глядя на прежние кадры, нельзя полностью оценить дизайн товарного кроссовера: фото с SUV без маскировки были «фрагментарными», затем в объектив угодила машина целиком, но обклеенная пленкой. И вот, наконец, китайское издание Xcar опубликовало самые удачные фотографии.

Серийный кроссовер Hongqi в целом сохранил облик предвестника, хотя модель уже не выглядит столь футуристично. Так, вместо тонких светодиодных линий кросс получил двухъярусную головную оптику в стиле седана Hongqi H9, а вместо камер установили обычные зеркала. Ну и оба «китайца» внешне перекликаются с моделями Rolls-Royce, если не считать более модной оптики. Напомним, с 2018 года за облик автомобилей Hongqi отвечает Джайлс Тейлор, бывший шеф-дизайнер британского люксового бренда. Впрочем, в китайскую компанию он перешел уже после того, как был представлен концепт Hongqi E-Jing GT, который и положил начало новому фирменному стилю «премиума» из Поднебесной.



По предварительным данным, кроссовер построен на свежей платформе собственной разработки концерна FAW, владеющего маркой Hongqi. Габариты серийного SUV все еще неизвестны. Длина прошлогоднего прототипа, как сообщают китайские СМИ, составляет 5160 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1730 мм, колесная база – 3250 мм. Для сравнения, размеры Rolls-Royce Cullinan: 5341/2164/1835 мм, расстояние между осями – 3295 мм.

Концепт был электрокаром, серийный SUV, судя по всему, тоже предложат с электрической установкой: у машины на свежих снимках спереди вроде бы заглушка вместо радиаторной решетки, а «патрубки» на корме, видимо, бутафорские. Подробностей о начинке пока нет. Для прототипа Hongqi E115 были заявлены полный привод, пневматическая подвеска и автопилот четвертого уровня (то есть участие водителя потребуется лишь в сложных ситуациях). Как тогда уверяли в FAW, первую «сотню» автомобиль наберет менее чем за четыре секунды, его «дальнобойность» — 600 км (в компании не уточняли, по какому циклу был рассчитан запас хода). При этом характеристики установки концепта также не озвучили.



Между тем если Hongqi все же решится выпускать еще и «традиционный» SUV, то такой автомобиль вполне может получить бензиновый турбомотор V6 3.0, знакомый по седану H9 и кроссоверу HS7. На «четырехдверке» двигатель, по предварительным данным, выдает 272 л.с. и 400 Нм (официально характеристики еще не объявлены, седан только готовится выйти на рынок), на HS7 – 337 л.с. и 445 Нм.

Концепт Hongqi E115 1 / 2 Концепт Hongqi E115 2 / 2

До местных дилеров флагманский кросс должен добраться в этом году, китайцы прочат ему имя HS9. За пределами КНР премиальный суббренд FAW пока не представлен, однако концерн, скорее всего, рассматривает возможность появления своих дорогих машин на экспортных рынках.

